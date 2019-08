Heidelberg. (bz/miwi) Der Pokal ist abgehakt, von nun an konzentriert sich beim FC-Astoria Walldorf alles auf die Fußball-Regionalliga. "Der Mittwoch in Spielberg verlief wenig erfreulich, da wir es versäumt haben, frühzeitig mit 3:1 in Führung zu gehen", sagte FCA-Trainer Matthias Born zur 2:3-Niederlage beim Verbandsligisten, der die Partie in den letzten fünf Minuten drehte.

Am Samstag um 14 Uhr ist wieder Liga-Alltag angesagt, der FSV Frankfurt kommt zum ersten Heimspiel in den Dietmar-Hopp-Sportpark. Es ist gleichzeitig das Duell zweier Klubs, die sich am ersten Spieltag schadlos gehalten haben. Der FSV hat Balingen 2:1 besiegt und Walldorf hat sich 4:1 in Koblenz durchgesetzt. "Bei Frankfurt findest du in der ersten Elf ausschließlich gestandene Regionalliga-Spieler", hat Born großen Respekt vor den Hessen. Den ein oder anderen Tipp wird er sich vermutlich bei seinem neuen Rechtsverteidiger Christoph Becker einholen, der in den vergangenen beiden Jahren für den FSV gespielt hat.

Auf den ersten Blick ist die Forderung von Marco Wildersinn einfach, um nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen den VfR Aalen heute Abend (19 Uhr) bei der TSG Balingen erfolgreich zu sein. "Wir müssen zielstrebiger nach vorne spielen und hinten konsequenter verteidigen", sagt der Trainer der U 23 der TSG Hoffenheim. Der Fußballlehrer weiß natürlich, dass die Umsetzung nicht so einfach ist, strebt aber trotzdem ein besseres Ergebnis bei der TSG an.

"Zum Glück haben wir jetzt wieder mehr Alternativen", sagt der Coach und erwägt, Chinedu Ekene, der gegen Aalen eingewechselt wurde, in die Startformation zu berufen. Ob es weitere Änderungen geben könnte, ließ Wildersinn offen.

Gegen einen zweikampfstarken Gegner, bei dem es in der vergangenen Saison nur zu einem schmeichelhaften 0:0 gereicht hatte, stellt der Hoffe-Coach seine Spieler auf einen heißen Tanz ein. "Wir werden uns behaupten müssen", sagt Wildersinn.