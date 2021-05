Bahlingen/Walldorf. (bz) Die eigene Leistung hätte drei Punkte als Ergebnis verdient gehabt. Dass es am Ende ein Zähler für den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf beim Bahlinger SC wurde, war aufgrund des Spielverlaufs dennoch zufriedenstellend. "Das war mehr als verdient", lobte FCA-Trainer Matthias Born.

Es war ein mittlerweile schon unbekanntes Gefühl für alle Spieler, Trainer und Betreuer. Leichter Bratwurstgeruch umwehte die legendäre Bahlinger Stadiongaststätte Ponderosa, die aufgrund der gelockerten Corona-Vorgaben wieder öffnen durfte. 100 Zuschauer, die entweder seit 14 Tagen komplett geimpft sind oder ein negatives Testergebnis vorlegten, durften ins Stadion.

Dort sahen sie eine wie in den vergangenen Wochen stets forsch aufspielende Walldorfer Mannschaft. Mit ihrem gewohnten Offensivpressing zwangen Kapitän Nico Hillenbrand und Co. die Gastgeber zu langen Bällen. Das führte zu viel Ballbesitz und einigen Abschlüssen. Die beste Gelegenheit bot sich Maximilian Waack, der den an der Schulter verletzten Tim Fahrenholz auf der offensiven Außenbahn vertrat. Seinen Flachschuss aus 15 Metern konnte Bahlingens Torhüter Gut parieren (21.).

Aus Sicht der Astorstädter musste man nach der ersten Hälfte konstatieren, dass sie leider ähnlich verlief wie so häufig in dieser Spielzeit. Eine klare optische Überlegenheit und das Gros an Torschüssen genügten nicht für eine Führung, sie mussten sogar mit einem Rückstand in die Kabine, da Häringer nach exakt 45 Minuten eine Ecke zum 1:0 einköpfte.

Hochmotiviert, im zweiten Abschnitt die eigene Torgefährlichkeit zu steigern und weiter das Heft des Handelns in der Hand zu halten, betraten die Gäste den Rasen. Es folgte aber die kalte Dusche. Pepic legte alleine vor Nicolas Kristof das 2:0 für den BSC nach (47.).

Born reagierte und brachte nach knapp einer Stunde drei frische Offensivkräfte. Beinahe gab es allerdings den nächsten Gegentreffer, als Pepic aus bester Position die Kugel über das Tor schaufelte (60.) In der Folge zeigten die Eingewechselten ihre Qualität. Zuerst schoss Andreas Schön knapp drüber (64.), kurz darauf zielte Giuseppe Burgio nach schönem Dribbling ebenfalls zu hoch (66.). Ein weiteres Burgio-Solo legte den Grundstein zum 2:1-Anschlusstreffer. Der quirlige Italiener bediente mustergültig Tilmann Jahn, dessen gezielter Flachschuss die dramatische Schlussphase, zu der passenderweise starker Regen einsetzte, einläutete (75.). Den Ausgleich zum 2:2 erzielte Burgio im Stile eines Torjägers (83.).

"Zum Schluss hätten wir beinahe den Lucky Punch zum Sieg gesetzt", spielte Born auf die abschließende Chance von Burgio an (90.+3), schloss seine Einschätzung aber damit, "dass wir mit dem Punkt nach einem Zwei-Tore-Rückstand einverstanden sein sollten."

Bahlingen: Gut – Bachmann, Gutjahr (62. Bischoff), Klein, Schmid (43. Bauer) – Köbele (62. Probst), Häringer, Faller (7. Siegert), Pepic – Falahen, Fischer (43. Bektasi).

Walldorf: Kristof – Goß, Hauk, Hammann, Weik – Waack (59. Fordyce Hlywka), Nag (79. Nyenty), Hillenbrand (90.+3 Yörükoglu), Jahn – Antlitz (59. Burgio), Groß (59. Schön).

Schiedsrichter: Schneider (Gelsdorf); Zuschauer: 100; Tore: 1:0 Häringer (45.), 2:0 Pepic (47.), 2:1 Jahn (75.), 2:2 Burgio (83.).