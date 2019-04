Balingen. (rodi) Alles unterordnen für den SV Waldhof. Vorleben tut dies mit Maurice Deville auch der einzige aktuelle Nationalspieler der Kurpfälzer. Für seine luxemburgische Auswahl kommt der 26-Jährige schon auf 37 Einsätze, doch jetzt in der Länderspielwoche stand er seinem Land nicht zur Verfügung. "Ich war zuletzt nicht in der Startelf. Ich habe daher mit meinem Nationaltrainer besprochen, dass ich in Mannheim bleibe. Ich bin zur Zeit gut drauf und wollte nicht aus dem Rhythmus kommen", entschied er sich für den Viertliga-Aufstiegskampf, anstatt internationale Meriten zu sammeln.

Fast schon tragisch war es da, dass Deville beim letzten Heimspiel nach seiner Vorlage zum 1:0 wegen einer Muskelverhärtung schon nach zehn Minuten vom Feld musste. Doch die Verletzung war schnell auskuriert, sodass er am Samstag schon wieder zur Startelf gehörte. Für Deville und Waldhof zahlte es sich aus, denn mit seinem siebten Saisontor zum 3:1 (0:1)- Endstand bei der TSG Balingen beseitigte er die letzten Zweifel am dreizehnten Auswärtssieg der Kurpfälzer in der laufenden Saison. Nur noch einen Wimpernschlag sind die Mannheimer jetzt von der Meisterschaft entfernt. Zwei oder drei Siege fehlen dazu bei sieben ausstehenden Partien. "Wir wollen es so schnell wie es geht klarmachen", haben sich Deville und seine Teamkollegen vorgenommen.

In der Balinger Bizerba-Arena sahen die 3012 Besucher - ein neuer Zuschauerrekord bei der TSG - ein Spiel mit vielen Aufregern. Marcel Seegert brachte Marc Pettenkofer relativ deutlich vor der Sechzehnmeterlinie zu Fall. Das Foul war unstrittig, doch der Schiedsrichter entschied zögerlich auf Strafstoß und lag damit falsch. Kaan Akkaya nahm das Geschenk an und verwandelte zur 1:0-Führung der Schwaben (14.). "Wir müssen im Aufstiegskampf anscheinend alle Hürden nehmen, die es nur geben kann", haderte Seegert im Rückblick auf diese Szene und sprach von einer Eigendynamik, die ein Spiel nach einer solchen Fehlentscheidung nehmen könne. Die Balinger hätten auch tatsächlich noch zum 2:0 nachlegen können, doch Markus Scholz war gegen Sascha Eisele (39.), Pettenkofer (54.) und Hannes Scherer (56.) auf dem Posten.

Waldhof tat sich anfangs schwer. "Drei Stunden Busfahrt, Wetterumschwung und keine guten Platzverhältnisse", führte Deville als Begründung an. Spätestens mit dem Ausgleich durch Valmir Sulejmani (58.) aber ging ein Ruck durch das Team. "Wir wollten das 1:1 machen und danach sehen, was noch geht", gab Trainer Bernhard Trares, der sich die letzten 30 Minuten wegen Reklamierens von der Tribüne aus ansehen musste, Einblick in den Halbzeitplan. Von dort sah er die Tore zum 2:1 und 3:1 von Gianluca Korte (73.) und Deville (77.), die in numerischer Überzahl fielen. Balingens Fabian Kurth hatte wegen einer Unsportlichkeit die Ampelkarte gesehen (70.).

TSG Balingen: Binanzer - Eisele, Schmitz, Fecker, Müller (24. Kurth) - Pettenkofer, Schuon, Schreyeck, Akkaya - Foelsch (76. Seemann), Scherer (67. Vogler).

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad (88. Schultz), Seegert, Hofrath (46. Celik) - Ma. Schuster, Kern - Deville, G. Korte, Diring - Sulejmani (83. Sommer).

Schiedsrichter: Ballweg (Alsbach); Zuschauer: 3012; Tore: 1:0 Akkaya (14., FE), 1:1 Sulejmani (58.), 1:2 G.Korte (73.), 1:3 Deville (77.) gelbrote Karte: Kurth (70.).