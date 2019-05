Noch nicht am Ziel: Waldhofs Valmir Sulejmani will sich die Torjäger-Krone sichern. Foto: vaf

Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Die Serie soll halten. Regionalligist SV Waldhof wird am Samstag gegen Elversberg (14 Uhr) daher wieder Gas geben. Seit 19 Ligaspielen sind die Aufstiegshelden vom Alsenweg mittlerweile unbesiegt und haben nur dreimal die Punkte geteilt. "Wir sind da auch bei unseren Zuschauern in der Pflicht", betont Trainer Bernhard Trares, der deshalb das Training nicht schleifen lässt. Die Saarländer, die nach der Heimniederlage gegen Waldhof im Hinspiel ihrem Trainer Roland Seitz den Stuhl vor die Tür gesetzt haben, sind nicht mehr mit der Vorrunde vergleichbar. "Sie spielen nicht mehr so abwartend, sondern wollen auch selbst agieren und pressen viel früher", hat Trares festgestellt.

Es wird auch das Spiel der beiden Toptorjäger der Liga, denn Waldhofs Valmir Sulejmani und Elversbergs Kevin Koffi führen derzeit gemeinsam mit 18 Treffern das Ranking an. "Ich möchte unbedingt noch Torschützenkönig werden", ist der Ehrgeiz des von mehreren Clubs umworbenen Sulejmani nach wie vor sehr groß. Als Vorlagengeber für ihn ausfallen wird Timo Kern, den eine Fersenentzündung plagt.

Schon am Samstag könnte der FC-Astoria Walldorf den Klassenerhalt feiern. Dafür muss allerdings einiges zusammenkommen. Wormatia Worms (beim FK Pirmasens) und die U23 des FSV Mainz (beim TSV Stadtallendorf) dürften nicht gewinnen, während gleichzeitig der FCA beim TSV Steinbach Haiger einen Dreier einfahren müsste.

"Wahrscheinlich ist das aber nicht", bremst Walldorfs Trainer Matthias Born, schließlich hat seine Elf keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Konkurrenz. Bei fünf Zählern Vorsprung auf die Ränge 14 und 15 ist die Ausgangslage dennoch eine sehr komfortable. Zumal es in Steinbach gegen eines der formschwächsten Teams der Liga geht. 2019 gelang den Hessen erst ein Sieg und das vor zwei Monaten. "Wir schauen in den letzten Wochen aber immer weniger auf die Gegner und dafür mehr auf uns, da gerade die, für die es um nichts mehr geht, viel und häufig rotieren", hat Born zuletzt festgestellt.

Die Walldorfer müssen in den verbleibenden Begegnungen auf ihren schnellen Nachwuchsmann Minos Gouras verzichten. Seine Tätlichkeit gegen Stadtallendorf zieht eine Drei-Spiele-Sperre nach sich. Dagegen kehrt der 14-fache Torschütze Erik Wekesser nach abgesessener Gelbsperre in die Startformation zurück.

Die U23 der TSG Hoffenheim ist am Samstag beim Nachwuchs des SC Freiburg gefordert und möchte sich natürlich für das 0:4 zuletzt gegen den FSV Frankfurt rehabilitieren. In jedem Fall stehen Trainer Marco Wildersinn deutlich mehr Alternativen zur Verfügung, nachdem die U19 der Hoffenheimer nach dem Youth-League-Finale aus der Schweiz zurückgekehrt ist.

"Wir mussten zuletzt puzzeln, um die erste Elf zusammenzubekommen", sagt Wildersinn. In Freiburg wird der Kader üppiger besetzt sein, so dass es im Duell der Nachwuchsteams zu einem Sieg für die TSG reichen soll. Wenn der Wildersinn-Elf im Breisgau ein Sieg gelingt, ist es noch möglich, am Ende der Saison die beste U23-Mannschaft in der Regionalliga Südwest zu sein.