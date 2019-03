Von Michal Wilkening

Mannheim. Der SV Waldhof marschiert weiter schnurstracks in Richtung 3. Liga. Am heutigen Montagabend besiegten die Blau-Schwarzen den TSV Steinbach 3:2 (3:1) und feierten damit den fünften Sieg im fünften Spiel des Kalenderjahres. Der Tabellenführer verteidigte dadurch seinen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger in der Regionalliga Südwest. Zehn Punkte liegen die Mannheimer jetzt vor dem FC Homburg, elf Zähler liegt der 1. FC Saarbrücken zurück, der allerdings eine Partie weniger ausgetragen hat.

Zu den Mitstreitern um den Aufstieg gehörte vor der zweiten Saisonhälfte auch der TSV Steinbach, doch die Mittelhessen haben in den ersten vier Partien des Jahres bereits acht Zähler auf den SVW verloren. Heute kamen drei hinzu, weil die Steinbacher den Anfangselan der Waldhöfer nicht unbeschadet überstanden. Innerhalb von 60 Sekunden schossen die Mannheimer durch Jannik Sommer (11.) und Maurice Deville (12.) eine 2:0-Führung hinaus - zu beiden Toren hatte Valmir Sulejmani die Vorlage geleistet. Der Mittelstürmer war sichtlich bemüht, seine eigene Mini-Torflaute - 2019 traf er erst einmal - zu beenden, vergaß darüber aber nicht, seine Nebenleute in Szene zu setzen.

Auf den überraschenden 1:2-Anschlusstreffer von Dennis Wegner (22.) hatten die Mannheimer die passende Antwort, weil Marcel Hofrath mit einem Schuss aus 20 Metern schnell wieder den alten Abstand herstellte - 3:1 (23.). Die Mannschaft von Bernhard Trares war in der ersten halben Stunde sehr effizient und wirkte in dieser Phase auch sehr konzentriert.

Der SVW, der kurzfristig auf Spielgestalter Timo Kern (Oberschenkelprobleme) verzichten musste, wirkte deutlich überlegen, aber auch sorglos in der Defensive, sodass Wegner (24.) und Arnold Budimbu (40.) große Chancen hatten, die aber von Markus Scholz bravourös vereitelt wurden. "Wir haben uns nach dem schnellen 2:0 verleiten lassen und waren fahrlässig", sagte SVW-Kapitän Kevin Conrad. "Die erste halbe Stunde war klasse von uns, danach haben wir Steinbach zurück ins Spiel gebracht", befand Coach Bernhard Trares.

Nach der Pause ging es für den Spitzenreiter also darum, die Konzentration in der Rückwärtsbewegung zu verbessern und gleichzeitig zu versuchen, mit dem vierten eigenen Treffer endgültig für die Entscheidung zu sorgen. Ersteres gelang den Mannheimern bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Erst nach der Gelb-Roten Karte gegen Dorian Diring (68., Ballwegschlagen) verloren die Mannheimer in Unterzahl die Kontrolle und mussten den insgesamt verdienten Sieg in der Abwehr schwer erkämpfen.

Die drei Punkte gerieten auch durch den späten 2:3-Anschlusstreffer von Moritz Göttel nicht mehr in Gefahr (89.), weil die Mannheimer hinten nichts mehr zuließen. "Der Sieg war verdient, denn wir hatten in der zweiten Hälfte die Kontrolle und haben außer dem Tor nichts mehr zugelassen", sagte Trares.

Conrad konnte sich sogar ein wenig an der Art und Weise erfreuen, mit der die Waldhöfer den Sieg erkämpften. "Solche Spiele musst du eben auch gewinnen, wenn du am Ende was Großes erreichen willst."

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad, Seegert, Hofrath - Marco Schuster - Deville, Diring, Gianluca Korte (88. Schultz), Sommer (90. Celik) - Sulejmani (81. Hirsch).

Steinbach: Bibleka - Kunert, Welker, Strujic, Heister (37. Herzig, 55. Trkulja) - Kamm - Budimbu, Müller, Marquet, Wegner (70. Kramer) - Göttel.

Zuschauer: 5302; Schiedsrichter: Döring (Klengen); Tore: 1:0 Sommer (11.), 2:0 Deville (12.), 2:1 Wegner (22.), 3:1 Hofrath (23.), 3:2 Göttel (89.); Gelb-Rote Karte: Diring (68., Ballwegschlagen).