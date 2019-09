Walldorf. (CPB) Der FC-Astoria Walldorf hat am siebten Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest eine hochkomplizierte Aufgabe gut gelöst und sich mit dem dritten Unentschieden der Saison im oberen Mittelfeld der Tabelle etabliert. Beim 2:2 (0:2) gegen den FC Bayern Alzenau waren die Unterfranken aus dem Landkreis Aschaffenburg 60 Minuten lang die bessere Mannschaft, die zur Pause mit 0:2 in Führung lag und auch nach dem Ausgleich in der 86. Minute noch hätte gewinnen können.

Deshalb ist es verständlich, dass Walldorfs Trainer Matthias Born mit dem Resultat einverstanden war und sagte: "Mit dem Unentschieden kann ich leben." Auch sein Kollege Angelo Barletta sagte: "Mit dem Ergebnis kann ich leben", ohne dass sich die Beiden abgesprochen hätten.

Obwohl die Gäste, auf deren Trikots in großen Lettern "FC Bayern" prangt und darunter viel kleiner "Alzenau" zu lesen ist, sehr schnell, flüssig und ballsicher kombinierten und auch kämpferisch als geschlossene Einheit auftraten, ist der Walldorfer Punktgewinn nicht unverdient, denn nach dem bis dahin leistungsgerechten 0:2 und nach der Einwechslung der unternehmungslustigen Luca Stellwagen und Giuseppe Burgio (58.) drehten die Astorstädter gewaltig auf und aktivierten bei über 30 Grad im Schatten die letzten Kraftreserven. Die Fachleute auf der Haupttribüne, die es mit den Walldorfer Akteuren im Allgemeinen gut meinen, hatten in der ersten Halbzeit zwar über manchen Ballverlust und etliche unpräzise Zuspiele ihrer Akteure gemosert und nach einer Stunde festgestellt, dass "die anderen besser sind", doch als Schiedsrichter Michels, ein eigensinniger Mann aus der Eifel, nach 68 Minuten die zweite große Trinkpause anordnete, gaben sie den guten Rat, statt des Wassers und der branchenüblichen Elektrolytgetränke "eine Halbe und einen Ring Lyoner" zur Stärkung zu verabreichen. Den Schiedsrichter nannten die Zuschauer "Michel", obwohl er Philipp heißt. "Michel" ist in der Sprache der Kurpfalz die übelste vom Regelbuch erlaubte Beleidigung für einen Schiedsrichter. Michels hat insgesamt nicht schlecht gepfiffen, hätte sich die gelben Karten für die beiden von der Sonne und dem kampfbetonten Spielgeschehen erhitzten Trainer aber sparen können.

Die Stärkung mit Bier und Wurst war freilich nicht notwendig, denn Matthias Born hatte noch Nicolai Groß auf der Bank zappeln, nach dessen Einwechslung das Spiel eine sofortige Wende nahm. Walldorf bestimmte fortan das Geschehen und produzierte durch den Freistoß von Andreas Schön, zwei gefährliche Strafraum-Aktionen des langen Andre Becker und einen Flachschuss von Minos Gouras torreife Szenen, die von Burgio, Groß, Stellwagen und dem sehr guten Semih Sahin initiiert worden waren.

Alle vier Treffer waren sehenswert, die ersten beiden gefielen den 500 FCA-Anhängern unter den 520 Zuschauern aber nicht. Beim 0:1 in der 18. Minute traf Dren Hodja mit einem 20-Meter-Freistoß über die Walldorfer Mauer hinweg in den kurzen Winkel. Und beim 0:2 fünf Minuten vor dem Pausenpfiff erhielt Mahdi Mehnatgir von Serkan Firat einen wundervollen Steilpass und tanzte Torhüter Nicolas Kristof gekonnt aus.

Die Walldorfer Tore fielen zwar spät, fanden aber mehr Beifall. Nach einem Konter über Groß und Sahin jagte Andre Becker den Ball zum 1:2 (81.) in die Maschen - womit die Walldorfer nach Überzeugung ihres Sportlichen Leiters Roland Dickgießer merkten: "Das geht doch noch was." In der Tat: In der 86. Minute ließen die FCA-Angreifer den Ball geduldig um den Alzenauer Strafraum zirkulieren, bis Minos Gouras Mut fasste und mit einem Schuss wie ein Strich das 2:2 erzielte.

Am Schluss hätte das hochklassige Spiel auch 3:3 enden können, nach dem für die Walldorfer zwei Erkenntnisse zählen: Sie haben gegen das intensive Pressing eines sehr guten Gegners Mittel gefunden, um zwei Tore zu schießen. Und sie haben eine Elf, in der alle fünf aus der zweiten Mannschaft aufgerückten Spieler einen Platz gefunden haben. Das ist auch ein Kompliment für Andreas Kocher, den Ausbilder des FCA II.

FCA Walldorf: Kristof - Goss, Nyenty (58. Stellwagen), Müller, C. Becker (77. Groß) - Schön, Hillenbrand - Sahin, Gouras - Marton (58. Burgio), A. Becker.

Bayern Alzenau: Endres - Kaiser, Calabrese, Sawaneh, Wilke - Hodja - Schick, Firat, Kikutani (83. Bouthakrit) - Mehnatgir (46. Sentürk), Kalata (72. Jourdan).

Schiedsrichter: Michels (Oberkyll); Zuschauer: 520; Tore: 0:1 Hodja (18.), 0:2 Mehnatgir (40.), 1:2 A. Becker (81.), 2:2 Gouras (86.).