Von Wolfgang Brück

Ladenburg. Als Rainer Elias im Frühsommer beim FV 03 Ladenburg aufhörte, ging eine Ära zu Ende, die ihresgleichen sucht. 22 Jahre lang war der Steinmetz und Bildhauer Trainer beim FV 03 Ladenburg. Heute feiert die Ladenburger Fußball-Legende den 60. Geburtstag. Die RNZ wollte wissen, wie Rainer Elias, der zu seiner aktiven Zeit zu den besten Fußballern der Region gehörte, mit dem Trainer-Ruhestand zurecht kommt.

Rainer Elias, nach 22 Jahren war auf einmal Schluss. Kein Training mehr am Dienstag und Donnerstag, keine Spiele am Wochenende. Da fällt man doch erst mal in ein tiefes Loch?

Das war bei mir nicht so. Meine Frau Sibille hat mir geholfen, den neuen Lebensabschnitt zu genießen. Wir haben das gemacht, was wir schon lange geplant hatten und durch den Fußball schwer möglich war: Ausflüge und Reisen. Außerdem kann ich öfter mit dem Motorrad raus. Gerade sind wir in Barcelona. Ein Geschenk meiner Frau zum 60. Geburtstag.

Sie lieben den Fußball. Aber der Abschied wurde Ihnen erleichtert.

Das stimmt. Es hat sich einiges geändert. Es ist nicht mehr früher.

Wie meinen Sie das?

Für die jungen Leute hat der Fußball nicht mehr die Priorität wie für uns damals. Wenn die Oma Geburtstag hat oder ein Popkonzert stattfindet, sagen Sie das Spiel am Sonntag ab. Das wäre zu meiner Zeit undenkbar gewesen.

Stimmt es, dass manche beim Abschluss-Training am Donnerstag gar nicht wissen, wer am Sonntag der Gegner ist.

Das kann vorkommen, wenn sie das Handy nicht griffbereit haben.

Ihr Leben hat sich um den Fußball gedreht. Sie hatten sogar eine Einladung zum Probetraining beim FC Bayern München.

Da war ich 18. Ein Herr vom FC Bayern hat angerufen. Das Gespräch war schnell zu Ende. Ich hab' ihm gesagt, er bräuchte gar nicht weiterreden. Ich bin ein Blauer durch und durch. Als ich es meinen Vater erzählt habe, war er entsetzt.

Der Wechsel zu den geliebten Löwen hat auch nicht geklappt.

1860 München schickte Beobachter nach Feudenheim. Ich war damals erst 17 und spielte in der ersten Mannschaft mit einer Sondergenehmigung. Doch plötzlich hieß es: Du spielst heute nicht. Später erfuhr ich, dass es wegen der Scouts aus München war. Der ASV Feudenheim hätte für mich nur eine festgesetzte Ablöse erhalten. Die wollten den Wechsel herauszögern, um später mehr zu kassieren.

Sie waren verständlicherweise sauer und sind nach Ladenburg gewechselt.

Auf meine Ära als Spieler in Ladenburg blicke ich gerne zurück. Wir hatten eine Kameradschaft, wie ich sie später nie mehr erlebt hatte. Die Mannschaft mit Raimund Disch, der jetzt der Macher beim VfB Gartenstadt ist, hatte das Zeug, in die Oberliga aufzusteigen. Ich habe damals in der Verbandsliga um die 25 Tore pro Saison geschossen, in der Landesliga waren es sogar mal über 35.

Der SV Waldhof hat sich nie gemeldet?

Ich war zum Probetraining dort, aber es gab Missverständnisse. Schade. Es war aber irgendwie typisch für den SV Waldhof. Komischerweise ist es nicht gelungen, großartige Spieler vor der Haustür wie Hans-Peter Makan, der später mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, oder Erwin Rupp, diesen genialen, leider zu früh verstorbenen Fußballer aus dem Kraichgau, an den Alsenweg zu holen. Ich bin sicher, ich hätte mich, zumindest in der 2. Bundesliga, durchgesetzt.

Sie haben auf hohem Amateur-Niveau gespielt. Außer in Feudenheim und Ladenburg auch in Plankstadt und Schwetzingen. Zu Ihren Trainern zählte Emil Kühnle.

An den ich nicht die besten Erinnerungen habe. Nach Niederlagen hat uns Herr Kühnle montags laufen lassen. Ich habe ihm gesagt: "Ich bin Fußballer, wenn ich Leichtathletik machen will, geh ich zur MTG Mannheim."

Besser sind Sie mit Hannes Schreiner zurecht gekommen.

Ein Super-Typ. Ich habe noch Kontakt zu ihm, wie auch mit Karlheinz Bührer, Reiner Hollich, Dimi Tsionanis oder Hans-Peter Makan.

Ganz ehrlich, juckt es nicht schon wieder? Sie wären nicht der Erste, der den Rücktritt vom Rücktritt erklärt.

Nein. Wer mich kennt, weiß, dass ich meine Entscheidungen genau überlege, dann aber auch konsequent bin. Es war eine schöne Zeit. Aber es reicht.