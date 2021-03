Von Christoph Offner

Heidelberg. Max Walscheid ist eine imposante Erscheinung. Der 27-Jährige misst 1,99 Meter, ist 92 Kilo schwer. Wer ihm zum ersten Mal begegnet, mag meinen, vor sich einen Basketballer zu haben. Doch am wohlsten fühlt sich Walscheid auf zwei Rädern. "Die Faszination für den Radsport hat mir mein Vater mitgegeben", sagt er. Seit 2015 ist der Wahl-Heidelberger Profi, fuhr im vergangenen Jahr die Tour de France, 2019 und 2018 die Vuelta à Espana. Im Peloton ist Walscheid ein echter Exot, gewissermaßen ein Ochse unter lauter Bergziegen. "Tatsächlich habe ich auch schon das ein oder andere Mal darüber nachgedacht, ob ich rein von meinen körperlichen Voraussetzungen in anderen Sportarten nicht besser aufgehoben wäre", lacht Walscheid: "Aber ich habe meine Position im Radsport sehr gut gefunden."

Der gebürtige Neuwieder weiß, dass er kein Mann für die Berge ist. Doch im Sprint muss sich Walscheid vor niemandem verstecken. Mit der Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt ging für ihn ein Traum in Erfüllung. "Die Tour zu fahren war sehr speziell für mich. Darauf habe ich jahrelang hingearbeitet." Und es war eine beeindruckende Premiere. Nach 3 500 Kilometern in knapp drei Wochen landete Walscheid im Gesamtklassement auf Platz 134, machte mit einer 165 Kilometer langen Ausreiserfahrt auf sich aufmerksam und raste im Massensprint der letzten Etappe auf den Champs-Élysées auf einen starken zehnten Rang.

"Es ist wichtig, fokussiert zu bleiben und darauf zu achten, sich selbst aus dem Stress herauszunehmen", sagt Walscheid: "Das Handy aktiv weglegen, den Laptop zuzuklappen, obwohl der Film noch nicht zu Ende ist. Das sind Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen können."

Mit der Nominierung durch den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) für die Nationalmannschaft und der Teilnahme am Einzelzeitfahren bei den UCI-Straßenweltmeisterschaften im italienischen Imola, hielt das vergangene Jahr noch ein weiteres Highlight für Walscheid bereit. "2020 lief sehr gut für mich und hat mir auch im Nachhinein viel gegeben", sagt das Kraftpaket.

Für die neue Rennsaison steht die zweite Tour-Teilnahme ganz oben auf Walscheids Liste: "Die endgültige Nominierung erfolgt erst ein bis zwei Wochen vor dem Start. Bis dahin will ich gute Ergebnisse liefern und hoffe dann natürlich, dass ich die Tour fahren darf."

In den ersten Rennen des Jahres blieb für Walscheid bislang nur die Rolle des Anfahrers für den italienischen Europameister Giacomo Nizzolo: "Bis jetzt hatte ich noch nicht die Chance, selber auf Ergebnisse zu fahren", sagt Walscheid, der sich aber ohne zu Murren in den Dienst der Mannschaft stellt. Bei seinem Rennstall Qhubeka ASSOS wissen sie ohnehin, was sie an Walscheid haben. Er ist Road-Captain seines Teams. "Das bedeutet im Prinzip, dass ich so eine Art verlängerter Arm der Sportlichen Leitung bin", erklärt er. Diese fährt in mit TV-Bildschirmen ausgestatteten Autos hinter dem Hauptfeld her und gibt die Strategie des Teams vor. "Aber es ist etwas anderes, ob man im Auto oder selbst auf dem Rad sitzt und die Bedingungen spürt – aus welcher Richtung kommt der Wind, wie sind die Straßenverhältnisse, wie ist die Stimmung im Fahrerfeld. Das sind alles Dinge, die ich als Road-Captain bewerte. Ausgehend davon sorge ich für die Positionierung des Teams, sage an, wann wir angreifen und wann wir defensiv fahren."

Darüber, dass auch in Zeiten der Pandemie überhaupt gefahren wird, ist Walscheid sehr dankbar. "Wir können uns glücklich schätzen, trotz Corona-Virus unserem Beruf nachzugehen. Insgesamt organisiert es der Radsport sehr gut, die Hygienekonzepte greifen."

Einen echten Schockmoment erlebte Walscheid im Jahr 2016. Mit seinem damaligen Team befand er sich im Trainingslager an der spanischen Mittelmeerküste. In der Nähe des Ortes Calp krachte ein Auto frontal in Walscheids Trainingsgruppe. Er zog sich Brüche des Schienbeins und der Hand zu. "Es hätte schlimmer ausgehen können. Wir sind damals mit einem sehr, sehr blauen Augen davon gekommen. Aber dieser Unfall hat mir auch gezeigt, dass die Gefahr immer mitfährt."

Nach Heidelberg hat es Walscheid vor neun Jahren verschlagen. Gekommen ist er, um Medizin zu studieren. Geblieben ist er, weil er sein Radsport-Herz in Heidelberg verloren hat. "Die Trainingsbedingungen hier sind ideal. Mit dem Königstuhl habe ich einen anspruchsvollen Berg direkt vor meiner Haustür, in der Rheinebene gibt es unzählige flache Strecken und im Olympiastützpunkt kann ich mein Krafttraining absolvieren", sagt Walscheid, der gemeinsam mit seiner Freundin in der Weststadt lebt: "Wir sind beide fest mit der Stadt verankert."

Sorgen um die Zukunft macht sich der Sprint- und Zeitfahrspezialist keine. Zwar liegt das Studium seit dem Beginn seiner Profilaufbahn auf Eis – aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das erste Staatsexamen hat Walscheid bereits erfolgreich abgelegt, ihm fehlen lediglich noch drei Semester bis zum Studienabschluss. "Falls es mit der sportlichen Karriere aus welchen Gründen auch immer nicht weitergehen sollten, freue ich mich auf jeden Fall darauf, das Studium zu beenden und als Arzt arbeiten zu können", sagt er. Doch bis er das Radtrikot gegen den Doktorkittel und den Sattel gegen das Stethoskop tauscht, wird man mit Sicherheit noch einiges von Max Walscheid hören.