Von Matthias Miltz

Schefflenz/Liverpool. Andy Kelly ist zuerst im vorbereiteten Zoom-Raum. Der englische Journalist in Diensten des FC Liverpool grüßt freudig in die Kamera und erzählt, wie es in der vergangenen Saison für die Jugendteams des LFC gelaufen ist. Nur wenige Minuten später betritt der junge Mann den Video-Chat, um den es im Interview gehen soll: Melkamu Frauendorf. Der 17-Jährige wechselte vor einem Jahr von Hoffenheim zu den "Reds" und unterschrieb unlängst seinen ersten Profivertrag beim Klopp-Club. Im Interview spricht er über sein erstes Jahr in England, seine Bindung zu seinem Heimatdorf Schefflenz im Neckar-Odenwald-Kreis und die Ziele, die er in Liverpool noch hat. Wenn er redet, könnte man den Eindruck gewinnen, dass er schüchtern ist. Wenn es dann aber um Fußball geht, dann merkt man dem jungen Mann an, wie sehr er diesen Sport liebt und mit welcher Leidenschaft er bei der Sache ist.

Melkamu, wie war das letzte Jahr für Dich, seitdem Du zu Liverpool gewechselt bist?

Am Anfang war es ziemlich schwierig. Ich verstand die Sprache nicht, den Akzent hier zu verstehen, war echt schwer. Aber nach ein paar Wochen habe ich mich daran gewöhnt, und es wurde einfacher. Auch das Training war anders als in Deutschland. Hier ist alles schneller und intensiver. Ich lebe hier bei einer Gastfamilie, die mir sehr viel mit allem geholfen hat, mir auch die Stadt gezeigt hat. Aber auch meine Teamkollegen haben mir geholfen, mich zurecht zu finden, was sehr gut für mich war. Zu Hause habe ich einen großen Bruder, da war es schön, dass sich hier meine Teamkollegen um mich gekümmert haben.

Du hast deinen Bruder angesprochen. Es ist das erste Mal, dass Du nicht im selben Verein wie Melesse spielst. Wie ist das für dich?

Ich habe mit Melesse gespielt, seitdem ich vier Jahre alt war. Am Anfang in Schefflenz waren wir auch noch in derselben Mannschaft, hatten dieselben Freunde. Es ist schon etwas anderes jetzt und auch etwas hart. Ich hatte meinen Bruder immer bei mir, auch in Hoffenheim, wo wir beide dann gespielt haben. Am Anfang war es sehr hart, aber mittlerweile habe ich mich etwas daran gewöhnt. Ich vermisse ihn sehr, ich habe ihn zuvor jeden Tag gesehen, im Training, in der Schule und zu Hause.

Dein erster Jugendtrainer bei der SV Schefflenz, Andy Grimm, hat erzählt, dass du am Anfang häufig auf das falsche Tor gespielt und viele Eigentore geschossen hast. Ist da was dran?

Ja, das stimmt. Ich habe am Anfang viele Eigentore geschossen (lacht). Ich habe einfach nur Fußball gespielt und wollte Tore schießen, mir war egal, welches Tor. Das war ein Riesen-Spaß für mich damals. Aber als ich dann etwas älter war, hat er mir gezeigt, auf welches Tor ich schießen muss – und seitdem weiß ich es. Generell war die Zeit in Schefflenz toll für mich. Ich habe mit meinem Bruder in einem Team gespielt, wir hatten die gleichen Freunde. Als wir nach Deutschland gekommen sind, hat uns der Fußball sehr geholfen, neue Freunde zu finden und die Menschen kennenzulernen.

Foto: LFC

Heute bist Du ein Profi-Fußballer bei einem der größten und bekanntesten Clubs der Welt. Wie ist das für dich?

Das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe ja auch schon für Hoffenheim gespielt, was auch kein kleiner Verein ist. Wenn man, wie ich, aus Schefflenz kommt und dann für die TSG spielen darf, dann ist das schon etwas Großes. Aber wenn man dann nach Liverpool geht, dann ist das ein anderes Level. Die Fans hier leben den Fußball einfach. Ich bin sehr glücklich, für Liverpool spielen zu können. Es ist eine sehr gute Chance, mich weiterzuentwickeln.

Wenn man sich die Statistiken Deiner ersten Saison anschaut, dann bist Du rein sportlich sehr gut angekommen. Woran lag das?

Meine Teamkollegen haben mir sehr viel geholfen. Aber auch der Fußball an sich. Denn, wenn man einfach nur Fußball zusammen als eine Mannschaft spielt, dann lernt man sich automatisch gegenseitig kennen. Aber auch meine Gastfamilie hat großen Anteil daran. Mir hat es vom ersten Tag an nichts gefehlt, so dass ich mich voll auf den Fußball konzentrieren konnte. Und natürlich meine Eltern, die mich immer unterstützt haben und mit denen ich immer noch jeden Tag telefoniere.

Und wie lief es außerhalb des Platzes? Mit der Kultur und dem Essen?

Ich glaube, die Kultur hier ist ähnlich wie in Deutschland, da gibt es nicht so große Unterschiede. Beim Essen ist das etwas anders (lacht). Aber der Fisch hier ist wirklich lecker, vor allem der Lachs. In Deutschland habe ich nicht wirklich viel Lachs gegessen, aber jetzt mag ich ihn wirklich sehr. Und ich esse hier Toast zum Frühstück. In Deutschland war es immer "richtiges" Brot.

Hättest Du vor einem Jahr gedacht, dass alles so schnell gehen würde und Du jetzt deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast?

Ich habe damals gar nicht darüber nachgedacht. Ich kam zum LFC und wollte einfach nur gut trainieren, spielen und dem Trainer und allen anderen zeigen, was ich kann. Ich glaube, wenn man hart arbeitet, bekommt man immer etwas dafür zurück. Ich bin sehr glücklich, einen Profivertrag unterschrieben zu haben. Aber jetzt muss ich genauso hart weiterarbeiten, um in die erste Mannschaft zu kommen.

Wie ist es für Dich, plötzlich mit einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Trainer der Welt auf dem Trainingsplatz zu stehen?

Der Unterschied im Training zwischen der Profimannschaft und der U18 ist riesig. Wenn du da auf dem Platz stehst, denkst du dir einfach nur "Wow". Ich bin einfach nur glücklich und will es so gut es geht genießen. Für mich ist es eine große Chance, dem Trainer zu zeigen, was ich kann. Ich hatte auch schon ein kurzes Gespräch mit dem Coach, was mich sehr gefreut hat.

Auf Deutsch oder auf Englisch? Und um was ging es in dem Gespräch?

Auf Deutsch (grinst). Es war nur ein kurzes Gespräch. Er hat gefragt, wie es mir geht, wie es mir in Liverpool gefällt und woher aus Deutschland ich genau komme.

Apropos Profimannschaft. Wie gehen die ganzen Weltstars, die Liverpool in seiner Mannschaft hat, mit Talenten wie Dir um?

Es ist großartig, mit Spielern wie zum Beispiel Firmino, Trent (Alexander-Arnold, Anm. d. Red.) oder James Milner zu trainieren. Ich kann sehr viel von solchen Spielern lernen, wenn man sieht, wie diese Jungs trainieren. Ich glaube, es ist der Kindheitstraum von jedem , der Fußball spielt, einmal mit solchen Spielern, mit einer Profimannschaft zu spielen.

Wir haben ja schon über Deinen Bruder Melesse geredet. Verfolgst du den Weg deines Bruders in Hoffenheim noch genau, oder ist das schon aus zeitlichen Gründen nicht wirklich möglich?

Ich habe regelmäßig Kontakt mit ihm, wir telefonieren oft. Da frage ich ihn dann auch, wie es bei ihm läuft oder wie sein Training war. Ich habe immer noch Freunde in Hoffenheim, mit denen ich auch oft darüber spreche, wie es bei der TSG läuft. Deshalb freut es mich auch sehr zu sehen, dass einige meiner Freunde den Sprung in den Profikader von Hoffenheim geschafft haben. Und ich hoffe sehr, dass mein Bruder diesen Sprung auch schafft. Auch wenn wir nicht mehr zusammen spielen oder trainieren, unterstütze ich ihn immer so gut ich kann.

Wie war seine Reaktion, als Du ihm gesagt hast, dass Du einen Profivertrag unterschreiben wirst?

Er war so stolz und glücklich. Es ist verrückt. Wenn wir früher auf der Konsole "FIFA" gespielt haben, haben wir zueinander gesagt: "Stell dir vor Du spielst irgendwann für Liverpool oder einen anderen großen Weltclub." Und jetzt ist das wirklich passiert – es ist ein Traum.

In deinem Heimatort verfolgen viele Menschen Deinen Weg und sind stolz auf Dich. Bekommst Du davon etwas mit?

Ja, meine Mutter erzählt mir immer, dass so viele Menschen aus Schefflenz sie fragen, wie es mir geht. Ich habe sogar einen Brief aus Schefflenz bekommen, in dem mir die Menschen zu meinem Vertrag gratuliert haben. Und sie haben mir geschrieben, dass ich, wenn ich Zeit habe, wieder mal nach Schefflenz kommen und mir ein Spiel der ersten Mannschaft anschauen soll. Das würde ich sehr gerne machen und hoffe, dass ich bald die Zeit dafür finde. Ich würde auch gerne mal wieder auf das Sportfest gehen, das war immer sehr schön. Es freut mich riesig, dass die Menschen zu Hause mich so unterstützen, ich vermisse die Zeiten in Schefflenz mit meinen Freunden sehr.

Nach nur einem Jahr in England hast Du Deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie sehen deine weiteren Pläne für die Zukunft aus?

An den Plänen hat sich nicht viel verändert. Ich muss weiter hart arbeiten, will allen zeigen, was ich kann und wo ich spielen will. Mein Ziel ist die erste Mannschaft. Die nächste Stufe ist es, bei den Profis zu trainieren und mich zu beweisen. Und hoffentlich werde ich dann in Zukunft auch in der ersten Mannschaft spielen.