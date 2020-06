Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Als Henning Fritz Anfang März über den Schriesheimer Mathaisemarkt schlenderte, ahnte er bereits, welche Entwicklung die Corona-Krise nehmen wird. "Jetzt wird wohl fast alles abgesagt", sagte der ehemalige Welthandballer nach dem Gespräch am RNZ-Stand. Tatsächlich setzte die Handball-Bundesliga ihren Spielbetrieb kurz danach aus, einige Wochen später verkündete man das vorzeitige Ende der Saison – zwar haben inzwischen einige wenige Vereine das Training unter Auflagen wieder aufgenommen, ob eine reguläre Vorbereitung mit pünktlichem Saisonstart stattfinden kann, weiß aber noch niemand.

Auch für Fritz, der als Experte für den Fernsehsender Sky arbeitet, bedeutet die aktuelle Situation, eine Zwangspause vom Handball zu nehmen. "Es ist sicher mal ganz gut, dass man etwas ausgebremst wird", sagt Fritz: "Aber trotzdem kommt durch die Krise eine neue Ungewissheit, weil man nicht weiß, was in der Zukunft passiert. Der Stress wird also nur verlagert."

Fritz nimmt sich dafür Zeit für andere Themen. Gemeinsam mit Daniel Strigel, dem Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar (OSP) und Dr. med. Gunter Frank hat er sich einem Buchprojekt in Zusammenarbeit mit dem Verlag Edition Essentials gewidmet. Unter dem Titel "Powern & Pausieren" will man den Menschen klar machen, wie wichtig das Thema Regeneration in der heutigen Leistungsgesellschaft ist.

"Das geht oft unter", so Fritz: "Eine Ruhepause wird häufig negativ dargestellt. Da heißt es schnell, man würde nichts arbeiten." Dass dieser Gedankengang aber falsch ist, will der Torhüter, der unter anderem für die Rhein-Neckar Löwen den Kasten hütete, vermitteln. Eine Pause sei zum Zweck der Regeneration wert- und sinnvoll: "Sie kann auch durchaus aktiv sein, indem man aus der momentanen Situation heraus geht und einen Spaziergang macht oder ein Buch liest und das Ganze vielleicht noch mit einer Regenerationsanwendung unterstützt", sagt Fritz.

Wie man Kraft aus der Krise zieht

Er selbst hatte vor der Weltmeisterschaft 2007, die er letztendlich mit dem Titel im eigenen Land krönen konnte, große mentale Probleme und stand kurz vor einem Burnout. Auch deshalb gründete er nach seiner aktiven Karriere das innovative Unternehmen "Neuronavi", das Anwendungen zur Regeneration, Schlafverbesserung und Stressbewältigung mit frequenzmodulierter Musik entwickelt. Fritz: "Regeneration ist genauso wichtig wie Belastung. Dazu gehören die richtige Ernährung, ausreichend Schlaf und eben auf sich selbst zu achten." Dafür, so der 45-Jährige, wollen er und die anderen Autoren sensibilisieren.

So schildern Strigel, Frank und Fritz auf 112 Seiten ihre persönlichen Erfahrungen, zudem kommen verschiedene Sportler des OSP zu Wort – beispielsweise der Heidelberger Schwimmer Philip Heintz. Er sagt: "Man muss sich auf bestimmte Auszeiten einlassen, ohne Störfaktor, den Kopf abschalten und in dieser Zeit das Leben genießen."

Denn eine Pause ist keineswegs etwas Schlechtes.

Info: Gunter Frank, Henning Fritz und Daniel Strigel: "Powern & Pausieren – Überleben in der Leistungsgesellschaft mit Konzepten aus dem Spitzensport", 112 Seiten, 14,90 Euro; www.powernundpausieren.de