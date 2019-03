Von Frederick Mersi und Claus Weber

Heidelberg. Schlechte und gute Nachrichten gab es am Freitag für die höherklassigen Fußball-Klubs der Region. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass Vereine für den Einsatz von Polizisten bei Risikospielen der Bundesliga grundsätzlich zur Kasse gebeten werden können. Das Land Bremen hatte die Deutsche Fußballliga (DFL) nach dem Nordderby zwischen dem SV Werder und dem Hamburger SV vor vier Jahren eine Rechnung über 400.000 Euro für den Einsatz zusätzlicher Beamter gestellt. Die DFL hatte dagegen geklagt und - nachdem das Oberverwaltungsgericht Bremen den Gebührenbescheid für rechtmäßig erklärt hatte - Revision eingelegt. Das Bundesverwaltungsgericht gab am Freitag dem Land Bremen grundsätzlich Recht.

Die gute Nachricht für die Klubs aus dem Südwesten: Das Land Baden-Württemberg wird laut Innenminister Thomas Strobl - ebenso wie Sachsen und Bayern - auf entsprechende Gebühren von den Vereinen verzichten. Reinhard Rauball warnte deshalb vor einem "Flickenteppich" bei der Gebührenfrage. "Einige Vereine werden in Anspruch genommen, andere nicht", sagte der DFL-Präsident und gab zu, dass die Gerichtsentscheidung anders ausgefallen sei als gedacht.

Beim Zweitligisten SV Sandhausen nahm man den Richterspruch recht gelassen auf. "Bei diesem Urteil ging es in erster Linie um den Mehraufwand bei Hochrisikospielen", sagte Volker Piegsa, "wir haben die glückliche Situation, dass solche Spiele bisher bei uns sehr selten sind." Der Geschäftsführer verwies auf den hohen Aufwand, den der Verein bereits betreibe, um die Sicherheit im Stadion zu gewährleisten. "Zudem wird unser Sicherheitskonzept jährlich überprüft und zertifiziert."

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hatte angeregt, einen Fonds zu bilden, aus dem die Länder einen Ausgleich für Risikospiele erhalten könnten. Volker Piegsa warnte: "Generell wären mögliche Gebührenbescheide für einen kleinen Verein wie den SV Sandhausen nur schwierig zu stemmen."

Kritisch sieht auch Ingo Wellenreuther das Leipziger Urteil. "In der Sache muss man sich überlegen, ob das überhaupt intelligent ist", sagte der Präsident des Drittligisten Karlsruher SC, "denn dann hätte nahezu jeder Verein ein Interesse an möglichst wenig Polizisten im Einsatz, weil ja sonst die Kosten höher werden." Das sei bedenklich. Nach Ansicht des Vereinschefs, Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Richters könnte dies auf Dauer zu weniger Sicherheit für die Zuschauer führen.

Zurückhaltend reagierte Markus Kompp. "Wir brechen jetzt nicht in Panik aus", sagte der Geschäftsführer des Regionalliga-Tabellenführers SV Waldhof, "es geht erst einmal nur um die DFL, aber wir beobachten die Entwicklung."

Denn mögliche Gebührenbescheide würden kleinere Traditionsvereine schon bei einem Risikospiel im Jahr existenziell treffen. "Das würde uns über Gebühr belasten."

Mit den sogenannten "Stadionallianzen" habe man eine Lösung gefunden, die sich in dieser Saison bewährt habe. Dabei treffen sich vor jedem Spiel Vertreter der beteiligten Vereine, Fanclubs, Polizei, Justiz und Kommune.