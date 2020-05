Walldorf. (bz) Wie von den baden-württembergischen Landesverbänden empfohlen, soll auch die Fußball-Regionalliga abgebrochen werden. Die Entscheidung darüber fällt am 25. Mai beim DFB-Bundestag. "Aufgrund der Empfehlung der Verbände gehen wir von einem Abbruch aus", sagt Roland Dickgießer, der Sportliche Leiter des FC-Astoria Walldorf.

Mit Blick auf die kommende Saison hofft er auf einen Start Mitte September und einem gewohnten Trainingsbetrieb ab Anfang August. "Auf diese Weise könnte man eine vernünftige Vorbereitung absolvieren, die nächste Runde etwas nach hinten schieben und trotzdem gespielt bekommen", erläutert Dickgießer.

An den individuellen Trainingsplänen der Spieler ändert sich vorerst nichts. "Die Vorgaben sind nicht zu stemmen. Wir müssten einen riesigen Aufwand betreiben, um mit ein paar Leuten in kleinen Gruppen zu trainieren", veranschaulicht der Sportliche Leiter, "die Jungs wollen schließlich richtig Fußball spielen, und das ist bei diesen Voraussetzungen nicht machbar."

Wenn am 25. Mai der Vorhang fällt, würde der FCA seine bislang beste Regionalliga-Saison mit dem fünften Rang beenden und ab Herbst seine siebte Spielzeit in der vierthöchsten Klasse beginnen. Außerdem stellt der Klub in André Becker den Toptorjäger mit 20 Treffern. Es gilt als beschlossene Sache, dass die Walldorfer in der kommenden Runde auf ihren Stürmer verzichten müssen. Interessenten gibt es seit der Leistungsexplosion des 23-Jährigen zuhauf. Vermutlich wechselt er in die zweite Liga.