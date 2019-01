Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Hätte Jacqueline Otchere (22) vor rund vier Jahren nicht diese Probleme am Schienbein gehabt, dann wäre sie vielleicht keine Stabhochspringerin - und keine deutsche Meisterin und Europameisterschafts-Teilnehmerin. Dann wäre sie vielleicht weiterhin Sprinterin. Oder Hürdenläuferin. Oder Weitspringerin.

Da sie aber vor dreieinhalb Jahren nicht mit der Leichtathletik-Sprintgruppe der Mannheimer TG ins Trainingslager fahren konnte, sich aber fit halten wollte, hatte ihr Bruder Julian (20) mit seiner Avance Erfolg. Er fragte seine Schwester nämlich, ob sie nicht mal mit ihm zum Stabhochsprungtraining gehen wolle. Jacqueline wollte. Es war, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, keine allzu schlechte Entscheidung.

Die Geschwister gehören im Stabhochsprung zu den deutschen Topathleten. Jacqueline mauserte sich nach zwei grandiosen Jahren mit einer Steigerung um 89 Zentimeter auf 4,60 Meter zur besten deutschen Stabhochspringerin des Jahres 2018. Viele Experten trauen ihr zu, ihren Höhenflug in den kommenden Jahren fortzusetzen, vielleicht sogar mal die magische Marke von fünf Metern zu packen. Ihr Bruder Julian, beide kommen aus Plankstadt, ist in seiner Entwicklung noch nicht ganz so weit wie seine ältere Schwester. Aber auch er steigerte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich und beendete die vergangene Saison auf Rang zwölf der deutschen Jahresbestenliste der Männer (5,36 m). In der U23 ist er die Nummer zwei. Auch das ist ein Fingerzeig für die Zukunft.

Die Entwicklung der Geschwister in den vergangenen Jahren verlief ähnlich. Und doch ganz verschieden. Bei beiden ging es, seit sie erstmals einen Stab in der Hand hatten, eigentlich nur aufwärts. Während Julian eine stetige Entwicklung nahm und im Nachwuchsbereich immer zu den Besten seines Jahrgangs gehörte, verlief die Entwicklung von Jacqueline in zwei Phasen, was auch an ihrem späten Einstieg lag. In der ersten Phase bis Ende 2016 entwickelte sie sich zwar, aber oft nicht so schnell, wie von ihr selbst erwünscht und erhofft - die Norm für deutschen Jugendmeisterschaften schaffte sie beispielsweise nie. In der zweiten Phase von Anfang 2017 bis jetzt hat sie sich von 3,71 auf 4,60 Meter gesteigert.

Während die Stabhochsprung-Laufbahn der Otcheres also durchaus unterschiedlich verlaufen ist, sind sie sich als Sportlertyp doch sehr ähnlich. Beide sind typische Wettkampfsportler, unglaublich nervenstark, wenn es darauf ankommt, und sehr auf den Sport fokussiert. "Beide ordnen für den Sport fast alles unter", sagt Trainer Alexander Rupp. Menschlich sind sie durchaus verschieden, da ist Julian etwas extrovertierter.

Trainer Rupp hat großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der beiden Plankstadter. Er eröffnete vor rund sieben Jahren eine Stabhochsprunggruppe bei der MTG, einem Verein, der vor allem für schnelle Sprinter und Hürdenläufer bekannt ist. Er formte die Beiden von Talenten zu Spitzenathleten. Julian Otchere war seit den Anfängen der Gruppe dabei und begeisterte dann vor rund vier Jahren seine Schwester fürs Stabhochspringen. "Es war etwas Exotisches, etwas, was ihr gefallen hat. Man hat gleich gesehen, dass Jacqueline Talent hat", erinnert sich Julian an die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten mit seiner zwei Jahre älteren Schwester.

Die Begeisterung für das Stabhochspringen teilten die Geschwister schnell. "Das ist nicht nur gerade auslaufen oder etwas wegwerfen", sagt Jacqueline, die im Schülerbereich bei deutschen Meisterschaften zweimal Edelmetall im Blockmehrkampf gewonnen hatte.

Begonnen haben Julian und Jaqueline zusammen mit ihrem Bruder Colin beim ASV Eppelheim mit der Leichtathletik. Vom 2013 verstorbenen Michael Hoffmann wurden sie bei einem Wettkampf entdeckt und zur MTG gelotst. Danach trennten sich die Wege, zumindest, was die Disziplin betrifft, erst einmal. "Es ist fast schon eine glückliche Fügung, dass Jacqueline damals nicht mit ins Trainingslager konnte", sagt Trainer Rupp: "Sonst wäre sie jetzt vielleicht deutsche Spitze in einer anderen Disziplin."

So aber können Jacqueline und Julian Otchere weiter an einer außergewöhnlichen Stabhochsprung-Geschwister-Geschichte schreiben.