Von Claus Weber

Heidelberg. "Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück", lautet ein alter Schlager von 1968, den auch Michael Carl trällern könnte. Der Bundestrainer der deutschen Ringer hat die besten Erinnerungen an Heidelberg. Am Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld bereitete er im vergangenen Sommer seine Athleten im griechisch-römischen Stil auf die WM in Paris vor. Eine Medaille hatte sich der Kleinostheimer zum Ziel gesetzt. Am Ende wurde Frank Stäbler Weltmeister, Denis Kudla errang Silber und Pascal Eisele Bronze - eine herausragende Bilanz.

Kein Wunder, dass die Ringer zur Vorbereitung auf die EM vom 30. April bis 6. Mai im russischen Kaspijsk an den Neckar zurückkehrten. Von Montag bis Freitag hat der 38 Jahre junge Bundestrainer 17 Athleten um sich geschart, die sich mit fünf Österreichern, fünf Schweizern, einem Ägypter und einem Iraner fit für die Titelkämpfe in der südrussischen Republik Dagestan machen. "Wir haben mehrere Kooperationen", erklärt Carl, "damit wir uns gemeinsam besser vorbereiten und den großen Nationen Paroli bieten können."

Allerdings kann Carl nur acht Athleten mit nach Russland nehmen, obwohl der Weltverband die Anzahl seiner Gewichtsklassen auf zehn erhöht hat. "Zum einen sind wir nicht in jeder Klasse konkurrenzfähig", erklärt er, "zum anderen ist das Budget nicht größer als letztes Jahr."

Trotz der Erfolge von Paris ist also nicht mehr drin, weil die Umsetzung des neuen Leistungssportsystems - auch aufgrund der langen Regierungsbildung in Berlin - ins Stocken geraten ist. "Wir hoffen auf nächstes Jahr", sagt der sympathische Hesse, "dann geht’s nämlich schon um die ersten Olympia-Startplätze."

Wie 2017 will Carl die Kräfte seiner Athleten klug einteilen. Frank Stäbler und Pascal Eisele zum Beispiel verzichten auf die EM, um sich ganz gezielt auf die WM im Oktober in Budapest vorbereiten zu können. Damit ist Denis Kudla der einzige echte Medaillenkandidat. Der 23-Jährige, der aus der Schifferstädter Talentschmiede von Markus Scherer hervorgegangen ist, war 2016 schon Olympiadritter.

Michael Carl dämpft allerdings die Erwartungen. "Denis ringt in der 87 kg-Klasse und trifft dort auf die ersten Fünf von Rio." Die EM ist im klassischen Stil fast so stark besetzt wie eine WM. "70 Prozent der Weltklasseringer kommen aus Europa", sagt Carl.

Schade auch: Ramsin Azizsir von Wacker Burghausen, der im letzten Jahr EM-Bronze errang, ringt in der gleichen Klasse wie Kudla. Der Schifferstädter hat die interne Ausscheidung gewonnen, beim gut besetzten Turnier in Dänemark schlug er Azizsir im Finale 3:0. In Dänemark machten weitere junge Athleten auf sich aufmerksam. Neun Deutsche standen in den Finals. Super-Schwergewichtler Christian John vom Erstligisten TuS Adelhausen, der 2017 überraschend EM-Fünfter war, hat dort sogar den Vize-Europameister geschlagen. "Er hat eine große Leistungsentwicklung vollzogen", sagt Carl, "jetzt müssen wir schauen, ob er diese Leistung kontinuierlich abrufen kann."

In spätestens 14 Tagen will Carl seinen EM-Kader nominieren. Mit einer Medaille in Kaspijsk wäre er hochzufrieden. "Das ist nicht selbstverständlich, hängt auch vom Losglück ab", sagt er, "selbst Topnationen sind schon leer ausgegangen."

Übrigens: Anfang Oktober wird er mit der Nationalmannschaft erneut an den Olympiastützpunkt kommen. Dann sogar mit 65 Athleten aus sechs Nationen. "Heidelberg war für uns zuletzt ein gutes Omen", sagt er, "man will ungern etwas ändern, wenn es gut läuft."