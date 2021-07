Seit sechs Tagen sind der Obrigheimer Gewichtheber Nico Müller (in weiß) und sein Trainer Oliver Caruso (orange) in Tokio. Am Samstag ab 9 Uhr deutscher Zeit geht es für das Duo in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm um die Medaillen. Fotos: zg

Von Roland Karle

Obrigheim/Tokio. An die leeren Ränge in den Sporthallen, das Essen hinter Plexiglasscheiben in der riesigen Mensa und regelmäßige Corona-Tests hat sich Nico Müller gewöhnt. "Die Umstände sind ganz anders als bei den Spielen in Rio, da fehlt schon was", sagt der Gewichtheber des SV Obrigheim über seine Eindrücke aus dem Olympischen Dorf. Vor sechs Tagen sind er und sein Trainer Oliver Caruso in Tokio gelandet. Jetzt rinnen die Stunden bis zum Wettkampf in der Klasse bis 81 Kilo. Am Samstag um 9 Uhr deutscher Zeit beginnt das Kräftemessen in der A-Gruppe mit neun weiteren Athleten.

"Ich bin bereit", sagt Müller. "Meinetwegen könnte es sofort losgehen." Stimmt nicht ganz, denn der 27-Jährige wiegt noch zwei Pfund zu viel. Er kommt gerade vom Abendessen, Steak und Kartoffelbrei hat er sich gegönnt. "Das ist kein Problem", sagt Müller – anders als bei seiner Teamkollegin Sabine Kusterer, die in 45 Tagen acht Kilo abnehmen und dabei voll weiter trainieren musste.

Kusterer (KSV Durlach) landete ebenso wie Lisa Marie Schweizer (AV Speyer) auf dem 10. Platz, Simon Brandhuber (AV Speyer) beendete seine Olympia-Premiere als Neunter. Nico Müller ist der letzte Heber aus dem deutschen Quartett, und wenn er auf die Bühne geht, sind die anderen schon wieder zu Hause. Auch das gehört zu den Eigentümlichkeiten dieser Spiele: Spätestens 48 Stunden nach ihrem Wettkampf müssen die Sportler das Land verlassen.

Folglich weiß Müller bereits, dass er am Montagabend in Frankfurt einschweben wird. Wo er am Samstagvormittag in Tokio landen wird, weiß er aber noch nicht. "Die Konkurrenz in dieser Gewichtsklasse ist sehr dicht und stark besetzt. Deshalb war es schon eine Klasseleistung, dass sich Nico direkt qualifiziert hat", sagt Trainer Caruso. Sein Schützling, den er seit früher Jugend betreut, ist Achter der Weltrangliste. Diese Position will der 27-Jährige im Olympia-Wettkampf behaupten – mindestens. "In Rio war ich Zehnter, jetzt möchte ich ein paar Plätze gutmachen."

Schwingt da die leise Hoffnung auf ein Top-3-Ergebnis mit? Müller ist ein Sportler, der sich gut einschätzen kann. "Mit einer Medaille rechne ich nicht. Aber in einem Wettkampf kann viel passieren. Ich bin gut vorbereitet und topfit. Wenn sich die Chance ergibt, nach vorne zu stoßen, will ich sie nutzen." Das ist, was sein Trainer von ihm erwartet. Hellwach zu sein, hungrig, angriffslustig. "Nico muss am Samstag alles aus sich herausholen und um jedes Kilo kämpfen. Er kann das, weil er ein Mann für die Bühne ist."

Der Sportsoldat peilt 360 Kilo im Zweikampf an, das wäre persönlicher Rekord. Caruso traut ihm das zu. "Wir haben über gut eineinhalb Jahre hart und konzentriert auf diesen Tag hingearbeitet. Das Fundament ist gelegt. Jetzt soll sich Nico selbst belohnen." Der hat gezeigt, dass er beißen kann, wenn’s darauf ankommt. Bei der EM 2016 zum Beispiel, als sich Müller durch einen fulminanten Schlussakt für Olympia in Rio de Janeiro qualifizierte. Oder zwei Jahre später in Bukarest, als der Obrigheimer unerwartet Europameister wurde.

Das Leben im Olympischen Dorf verläuft ruhig, kaum erstaunlich, da die Sportler aufgefordert sind, Kontakte zu vermeiden und Abstand zu halten. Die Gewichtheber wohnen in der vierten Etage eines zwölfstöckigen Hochhauses, in dem auch ein Großteil der anderen deutschen Sportler untergebracht ist. Zur Mensa sind es nur ein paar Minuten zu Fuß, die Fahrt zur Sporthalle dauert per Shuttle etwa eine halbe Stunde. Dort haben Caruso und Müller fast täglich ein zweistündiges Pensum absolviert. Am gestrigen Donnerstag war Ruhetag, am heutigen Freitag folgt das Abschlusstraining. Das Kribbeln beginnt, die Spannung steigt. Auch bei Caruso, der zweimal als Aktiver und nun zum zweiten Mal als Trainer bei Olympia ist. "Das sind besondere Tage in einem Sportlerleben." Bei einem wie Nico Müller, der nicht das ganz große Gefühlskino bedient, klingt das so: "Ich freue mich auf den Wettkampf."