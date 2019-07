Mannheim. (miwi) Der sportliche Erfolg des SV Waldhof Mannheim mit dem Aufstieg in die Dritte Liga ist fest mit den Namen Beetz verbunden. Unternehmer Bernd Beetz, 68, und Sohn Christian, 42, sind nicht nur als Präsident des e.V. und als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Spielbetriebs-GmbH aktiv am Geschehen beteiligt, sondern sorgen in erster Linie als Geldgeber dafür, dass der sportliche Erfolg für den Traditionsverein erst möglich wurde.

Gerade erst wurde das offensichtlich, als im Bundesanzeiger die Bilanz der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH des Geschäftsjahres 2017/18 veröffentlicht wurde. Ohne die Zuwendungen der Familie Beetz und die Absicherung wäre die GmbH längst bilanziell überschuldet und hätte Insolvenz anmelden müssen.

Zum Stand 30. Juni 2018 hatte die GmbH Verbindlichkeiten in Höhe von etwas mehr als 1,8 Millionen Euro, der Jahresfehlbetrag betrug 661.956 Euro. Durch einen "Forderungsverzicht mit Besserungsabrede" der Familie Beetz in Höhe von 600.000 Euro wurde verhindert, dass der bilanzielle Verlust bei einem Umsatz von etwa 4,5 Millionen Euro mehr als 1,2 Millionen Euro betrug. Außerdem taucht in der Bilanz ein Darlehen des Ex-Präsidenten Klaus-Rüdiger Geschwill in Höhe von 535.000 Euro auf, das mit einem Rangrücktritt versehen wurde und deshalb die Liquidität der GmbH nicht gefährdet.

Dennoch hätte in der Saison 2017/18 eine akute Insolvenzgefahr bestanden, weil die SV Waldhof Spielbetriebs-GmbH ihr im Juli 2016 gezeichnetes Stammkapital in Höhe von 1 Million Euro längst verbraucht und zum 30. Juni 2018 einen "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von 507.048 Euro aufwies. Die Gefahr der bilanziellen Überschuldung war gegeben und wurde durch eine "Patronatserklärung" der Familie Beetz abgewendet, die besagt, dass mögliche Fehlbeträge im Falle einer Zahlungsunfähigkeit durch die Familie Beetz abgesichert wären.

In der vergangenen Aufstiegssaison, über die noch keine Bilanz veröffentlicht werden muss, umschiffte die GmbH eine mögliche bilanzielle Überschuldung durch eine Erhöhung des Stammkapitals von 1 auf 2,5 Millionen Euro durch die die Neun10hundert07 GmbH, die als Käufer der Anteile auftrat und hinter der Christian Beetz als Geschäftsführer steht. Das frisch geflossene Kapital konnte in das operative Geschäft fließen und Verluste ausgleichen. Die dürften ähnlich hoch wie in den Vorjahren und damit weit jenseits der Millionengrenzen gelegen haben.

Vor dem Saisonstart der Blau-Schwarzen in der Dritten Liga am kommenden Sonntag in Chemnitz ist klar, dass der SV Waldhof in kürzester Zeit in akuter Insolvenzgefahr schweben würde, sobald die Familie Beetz keine weiteren Darlehen oder Sponsoringzuwendungen über die Neun10hundert07 GmbH gewähren würde - oder gar auf die Rückführung der Darlehen bestehen würde, die nicht mit einem "Forderungsverzicht durch Besserungsabrede" versehen sind. Daran ändert auch nichts, dass sich die Einnahmesituation der Spielbetriebs-GmbH durch den Aufstieg deutlich verbessert hat.

Ehemaliger Waldhof-Berater vor Gericht

Wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall muss sich Rüdiger Lamm, früherer Berater und Manager des SV Waldhof, am kommenden Mittwoch vor dem Landgericht verantworten - sieben (!) Jahre, nachdem die Staatsanwaltschaft gegen ihn und zwei Männer Anklage erhoben hatte. Hintergrund sind Unregelmäßigkeiten beim Bau des Fußball-Jugendförderzentrums des Vereins Ende 2006.

Rüdiger Lamm. Foto: vaf

Der damalige SVW-Manager Lamm soll in dieser Zeit nach Möglichkeiten gesucht haben, Spenden für das Multifunktionsgebäude - vor allem von der Dietmar Hopp Stiftung - dem finanziell angeschlagenen Club und teilweise auch sich selbst zuzuschanzen. Zu diesem Zweck nahm er laut Staatsanwaltschaft Kontakt zu zwei Geschäftsleuten aus Offenbach auf, die wegen Beihilfe zum Betrug angeklagt sind. Die beiden stellten den Kontakt zu einem Generalunternehmer her. Dieser erklärte sich bereit, das Förderzentrum für 665.000 Euro zu bauen, tatsächlich aber ein Angebot in Höhe von 1,15 Millionen Euro netto vorzulegen. Von der abgezweigten halben Million wollte sich Lamm laut Anklage 100.000 Euro selbst gönnen, weitere 100.000 Euro sollten an die Offenbacher gehen.

Der Rest in Höhe von 300.000 Euro sollte mit Unterstützung der Mitangeklagten über Sponsoringverträge an den Verein zurückfließen. Wie geplant, habe der Verein mit dem Generalunternehmer einen Vertrag zum Herstellungspreis von 1,15 Millionen Euro abgeschlossen. Von den 2007 und 2008 erfolgten Zahlungen an den Unternehmer flossen rund 428.000 Euro an zwischengeschaltete Firmen, vermutlich jene der Offenbacher. Davon wiederum landeten 190.000 Euro auf Basis von Sponsorenverträgen beim SV Waldhof.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter ausführt, sollen Rüdiger Lamm 69.500 Euro und die Mitangeklagten jeweils 15.000 Euro für angebliche Beraterverträge erhalten haben. Verbleib und Verwendung der restlichen 138.500 Euro sind unklar. Nach einem Bericht des "Mannheimer Morgen" aus dem Jahr 2012 waren die Dietmar Hopp Stiftung, die die Baukosten übernommen hatte, und die Bürgerstiftung Mannheim die Geschädigten. Tatsächlich kam das ganze Geld von der Hopp-Stiftung. Die Bürgerstiftung war dem Bericht zufolge während der Bauphase zwischengeschaltet worden, damit das Geld im Falle einer Insolvenz des Hauptvereins nicht verloren geht.

Dass Lamm und den beiden Mitangeklagten erst jetzt der Prozess gemacht wird, begründete ein Sprecher des Landgerichts mit der Überlastung der Richter. Verfahren, bei den Angeklagte in Untersuchungshaft säßen, hätten Vorrang gehabt. Verjährt sei die Angelegenheit aber nicht. (alb)