Von Achim Wittich

Ober-Abtsteinach. In der Kreisliga A Bergstraße belegt der FC Ober-Abtsteinach aktuell den vierten Tabellenplatz. Mit der Erneuerung seines Kunstrasenplatzes, dem sogenannten "Waste-Field-Projekt", hat der knapp 500 Mitglieder starke Verein kurz vor seinem 100-jährigen Gründungsjubiläum allerdings bereits deutschland- und europaweit die Spitzenstellung inne.

Was machen die umweltbewussten Fußballer aus dem hessischen Odenwalddörfchen anders? Nun, sie verbrennen den alten Kunstrasen nicht einfach oder verabschieden ihn auf einer beliebigen Mülldeponie ins Jenseits. Nein, sie führen den Kunstrasen, das Einfüllgranulat und den Sand zu 100 Prozent wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück – eine bisher noch fast einmalige Geschichte auf den Fußballplätzen. Rohöl und Kohle werden ersetzt, es entsteht ein biobasierter Kunstrasen auf Rapsölbasis.

Kein Wunder, dass die FCOler mächtig stolz auf ihren besonders verantwortungsvollen Umgang mit den ökologischen Problemen im Jahr 2021 sind. Gerade erst wurde der neue Platz verlegt, die Maßnahmen der Sanierung haben drei Wochen angedauert. Endgültig abgeschlossen sein soll das ganze Projekt Mitte 2022. Vorstandsmitglied Tobias Engert macht aus seiner Freude keinen Hehl. "Das ist eine Riesensache für einen so kleinen Verein. Sport- und Umweltschutz zusammen zu führen, ist einfach toll."

Das findet übrigens auch die TSG Hoffenheim, die den Ball ebenfalls umweltorientiert spielt. Die Kraichgauer gehen dabei allerdings etwas anders vor, sagt Engert und erklärt: "Sie bereiten alten Wertstoff von Müllhalden durch chemisches Recycling neu auf und verlegen ihn dann auf den Platz."

Natürlich kostet ein solch verantwortungsvolles Handeln auch eine ganze Menge. Engert verrät, dass das Projekt "Waste-Field" insgesamt 400 000 Euro verschlingt, die Maßnahmen allerdings nur für den Platz betreffend, beziffert er auf ca. 260 000 Euro brutto. Das Schöne dabei: Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit übernimmt 80 Prozent der Kosten, das Land Hessen und der Kreis Bergstraße sind ebenfalls beteiligt.

Nicht nur für Engert ist "Waste-Field" eine Herzensangelegenheit und der promovierte Physiker verweist darauf, dass schon in naher Zukunft die Europäische Union klare Richtlinien vorgeben wird. "In 2022 wird die geführte Mikroplastikdebatte ein Ende nehmen, als Ergebnis wird das Kunststoff-Granulat in Sportplätzen nach einer Übergangszeit verboten", prophezeit er und nennt die Konsequenzen. "Dann sind 5000 bis 6000 Sportplätze in Deutschland davon betroffen, 30 000 in Europa. Und damit meint Engert nur Fußballplätze und sagt. "Dies bedeutet: in Summe werden über 1,74 Mio. Tonnen Müll nur für Sportplätze für den reinen Fußballspielbetrieb in Deutschland zu entsorgen sein. Wenn diese Sportplätze nach dem Vorbild des FCO umweltfreundlich saniert werden würden, hätten wir ein Treibhausgaseinsparpotenzial von über 3,2 Mio. Tonnen CO2-eq. So viel Einsparpotenzial bietet nämlich die umweltfreundliche Sanierungsmaßnahme von Kunstrasenplätzen in Deutschland. Zudem, durch die Verwendung von Rapsöl, haben wir genau betrachtet einen kleinen CO2-Speicher als Sportplatz."

Die cleveren und umweltbewussten "Owerstonischer" waren ihrer Zeit voraus, haben bereits ihre ersten Spiele auf dem frisch verlegten Rasen absolviert – und haben mit "Waste-Field" vorbildliche Pionierarbeit geleistet.