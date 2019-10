Von Joachim Klaehn

Nußloch. Im Trainingsraum der Gewichtheber am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar roch es am Mittwochnachmittag nach Schweiß, Eisen und Gummi. Nach Sport also. Ambitioniert, authentisch, atmosphärisch und unterstützend soll es vor allem am Samstag, 23. November (18.30 Uhr), in der Nußlocher Olympiahalle zugehen, wenn sich die deutschen Handball Allstars die Ehre geben und gegen den hiesigen Drittligisten SG Nußloch antreten. Auf über "5 000 Länderspiele", rechnet der ehemalige Kreisläufer Uli Roth und heutige sportliche Leiter der SG Leutershausen bei der Pressekonferenz vor, käme die von Trainerlegende Heiner Brand (67) gecoachte Auswahl, "unsere Stärke ist die Erfahrung." Uli Roth ist mit 57 Jahren der älteste der Brand-Sieben, die von Kapitän Christian "Blacky" Schwarzer angeführt wird. Grundvoraussetzung für einen Handball-Allstar: Man muss Nationalspieler gewesen sein.

Das waren sie alle - Schwarzer, Roth, Kretzschmar, Baur und Co., während bei den Hausherren bei deren Heimspiel mit dem dann 39-jährigen Christian Zeitz ein einziger Ex-Internationaler aufläuft. 2007 wurde "Zeitzi" Weltmeister in Köln unter Brand, den linken Hammer des "Straßenhandballers" dürften die "Oldies but Goldies" immer noch fürchten. Roth schmunzelnd und spitzbübisch: "Eigentlich ist die SG Nußloch eine Klasse zu hoch für uns. Andererseits ist natürlich unser Ehrgeiz grenzenlos."

Hintergrund Benefiz-Handballspiel in Kürze Nach dem Spiel geht es in die dritte Halbzeit. Im Foyer der Nußlocher Olympiahalle findet eine große Sportlerparty statt - mit unbegrenzter Verlängerungszeit. Zum Rahmenprogramm gehören u.a. eine Tombola mit attraktiven Preisen (signierte Handball-Nationalmannschafts- und Löwen-Trikots, Eventtickets etc.) und eine Autogrammstunde mit [+] Lesen Sie mehr Benefiz-Handballspiel in Kürze Nach dem Spiel geht es in die dritte Halbzeit. Im Foyer der Nußlocher Olympiahalle findet eine große Sportlerparty statt - mit unbegrenzter Verlängerungszeit. Zum Rahmenprogramm gehören u.a. eine Tombola mit attraktiven Preisen (signierte Handball-Nationalmannschafts- und Löwen-Trikots, Eventtickets etc.) und eine Autogrammstunde mit Patrick Groetzki. Über den Badischen Handball-Verband (BHV) werden Einlaufkinder gesucht. Moderator ist Löwen-Hallensprecher Kevin Gerwin. Eintrittskarten gibt es ab sofort für 15 und zehn Euro unter www.startnext.com - dort können auch Benefiz-Pakete erworben werden. Zeitplan, 23. November, 17.30 Uhr: Einlass; 18.30 Uhr: Handball-Allstars - SG Nußloch; Halbzeitrahmenprogramm mit Boxer Hamza Touba, Autogramme von Groetzki; ab 20.30 Uhr: Sportlerparty mit allen Spielern im Foyer. jog

Wie kommt es zu diesem besonderen Spiel? Mit einem Box-Länderkampf zwischen Deutschland und Irland am 24. November 2018 am Heidelberger OSP war die Vision eines außergewöhnlichen Benefiz-Sportevents Wirklichkeit geworden. Als Ideengeber fungierten Fliegengewichtsboxer Hamza Touba, Olympia-Teilnehmer in Rio de Janeiro, und seine Frau Pinar, eine ehemalige Nationalmannschaftsboxerin und mehrfache deutsche Meisterin. Das Ehepaar gründete 2018 den Verein Herzschlag - gemeinsam gewinnen e.V.", verbunden mit der Zielsetzung, Sport der Extraklasse mit Wohltätigkeit zu verknüpfen. Vor einem knappen Jahr sahen 700 Besucher den Box-Ländervergleich, 7 000 Euro kamen an Verkaufserlösen und Spenden zusammen, die wiederum an die Heidelberger Kinderklinik gingen. Das handballerische Schmankerl soll mit über 1 000 Zuschauern für ein ausverkauftes Haus sorgen, der Erlös kommt diesmal dem Kinderhospiz Sterntaler e.V. Mannheim und der Kinder-Initiative Strahlenburg e.V. Hirschberg zugute. Die Genannten leisten jeweils herausragende Hilfestellungen und Unterstützung für pflegebedürftige, schwerstkranke Kinder, deren Geschwister, Eltern und Familien. Pinar und Hamza Touba haben sich ein Bild vom Kinderhospiz in den Mannheimer Quadraten verschafft. "Wir wollen mehr Aufmerksamkeit für die betroffenen Menschen erzielen. Zeigen, dass es auch etwas anderes als die heile Welt gibt", zählt das Box-Duo auf einen Wachrütteleffekt.

Bereits im Vorfeld des Veranstaltungshöhepunktes wird Hand in Hand gearbeitet. DHB-Nationalspieler und Rhein-Neckar Löwe Patrick Groetzki ließ sich von den Toubas inspirieren. Der 30-Jährige hatte die Idee zu einem Allstar-Spiel, er nutzte sein Netzwerk und seine privaten Kontakte, etwa die zu "Blacky" Schwarzer oder Nußlochs Trainer Marc Nagel. "Ich hatte das sofort im Kopf. Die Allstars mit ihren vielen Handball-Legenden sind immer ein Zuschauermagnet", sagte ein der Pressekonferenz zugeschalteter Groetzki, der sich bereits mit den Löwen auf Reisen zum Auswärtsmatch in Hannover befand.

Sehr angetan von der Sache ist auch der Badische Handball-Verband (BHV). "Das ist eine Herzensangelegenheit", erinnerte BHV-Präsidiumsmitglied Uwe Grammel an die soziale Verantwortung, aber auch an die organisatorische Entlastung seitens des Verbandes, der natürlich stolz auf Vorzeigespieler wie Uwe Gensheimer, Patrick Groetzki oder Christian Zeitz sein darf.

Ein spezieller Abend könnte auf Marc Nagel (49) warten. Der SG-Trainer agiert im Rückraum bei den Allstars - und trifft auf der Platte seine eigene Mannschaft. "Unsere taktische Variabilität ist sehr begrenzt", flachste Nußlochs Teammanager Philipp Müller, "unsere Spieler werden extrem motiviert sein, den Trainer schlagen zu können."

Es riecht Ende November nach Energie, Kampf, bester Stimmung und guter Laune. Die Herzen aller werden wesentlich höher schlagen.