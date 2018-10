Von Daniel Hund

Mannheim. Sie tanzten, sie hüpften, sie feierten. Und zwar so intensiv, als hätten sie gerade etwas ganz Großes gewonnen. Die Meisterschaft, die Königsklasse. Oder gar beides zusammen. Das Problem: Es waren die Falschen, die da am Samstag nach dem Topspiel der Handball-Bundesliga durch die SAP Arena hüpften. Die Kieler, nicht die Löwen. Zebras außer Rand und Band. Und die Gelben? Die schlürften, die schlichen förmlich von der Platte. Die Blicke leer, die Schultern hängend. Begleitet wurde der Trauermarsch durch den nun lautstarken Anhang der Ostsee-Riesen: "Oh wie ist das schön", schmetterten die Fans freudetrunken durchs Arena-Oval. Schön für sie, schlecht für die Löwen. Die begaben sich danach umgehend auf die Suche, forschten nach dem Warum, dem Grund für die 24:27 (12:11)-Pleite im Nord-Süd-Gipfel.

Nikolaj Jacobsen zum Beispiel. Der Trainer der Badener war sichtlich angefasst. Meilenweit entfernt von dem Jacobsen, der eigentlich immer und überall für jeden Spaß zu haben ist. Dieses Handball-Fest hatte sich der Däne anders vorgestellt. Besser. Erfolgreicher. Mit einem gelben Happy End. Doch bei all der Enttäuschung, Jacobsen ist und bleibt ein fairer Sportsmann: "Heute", sagte er, "heute waren wir nicht gut genug. Kiel hat es verdient." Und weiter: "Wir waren einfach nie zu 100 Prozent in diesem Spiel."

Das kann man so sagen. Vor allem die Anfangsphase in der zweiten Halbzeit lief katastrophal für die Heim-Sieben. Da hämmerte Andy Schmid kurz vor der Pausen-Sirene den Ball noch ansatzlos zur 12:11-Führung in den Winkel, um kurz darauf in eine kollektive Tiefschlafphase zu verfallen. Jacobsen, der Ratlose: "Wenn du da wie wir mit einem 0:5-Lauf startest, wird es ganz schwer." Besonders bitter: Ein derartiger Spielverlauf ist nicht neu. Erst kürzlich in Skopje lief es ähnlich. Auch das Ergebnis war am Ende das gleiche. Verloren. Viel Aufwand für nichts.

Sei’s drum. Der Traum vom Titel lebt weiter. Mit drei Verlustpunkten steht man immer noch besser da als Kiel, das bereits vier angehäuft hat. Das weiß auch Jacobsen, auch er kann rechnen. Von derartigen Zahlenspielen hält der Meistermacher aber wenig. Er ist Realist, kennt seine Pappenheimer, sieht sie täglich in der Trainingshalle. Und sein Fazit fällt frustrierend aus: "Ehrlich gesagt dachte ich wirklich, dass wir nach unserem Umbruch schon weiter wären", sagt es und zuckt mit den Schultern: "Ich sehe uns nicht auf dem Niveau, das derzeit Flensburg, Kiel und Magdeburg hat."

Sorgen bereitet ihm vor allem der eigne Angriff, das Spiel 6:6. Zündende Ideen und blindes Verständnis sehen anders aus. Vieles bleibt Stückwerk oder wird durch geniale Einzelaktionen gelöst. Das ist schön anzusehen, reicht gegen die Topteams der Liga aber nicht zum Sieg.

Ein weiteres Manko: Die Wurfgewalt aus dem Rückraum. Die so genannten leichten Tore fallen nicht. Wie man die erzielt, zeigte am Samstag Harald Reinkind. Ausgerechnet Reinkind, ausgerechnet der Mann, der bei den Löwen noch bis zur letzten Saison unter Vertrag stand und dort einer von vielen war. Einer, der nie das zeigte, was man eigentlich von ihm erwartet hat: Nämlich Tore werfen. Treffer aus dem Nichts. Am Samstag konnte er es auf einmal. Sechs Dinger knallte er den Löwen ins Tor - so viele wie kein anderes Kieler Ass. "Harald hat ein sehr gutes Spiel gemacht", lächelte Jacobsen leicht gequält. Reinkind selbst lächelte auch, aber von Herzen: "So ein Comeback habe ich mir natürlich erhofft. Das war ein echter Big Point."

Wie auch immer, rehabilitieren können sich die Löwen schnell. Schon am Dienstag rücken sie wieder aus. Dann im Pokal beim Bergischen HC. Anwurf ist um 19.30 Uhr. Und das wird kein Spaziergang. Der Aufsteiger hat bereits bewiesen, dass er an einem guten Tag auch die Großen in Bedrängnis bringen kann.

Spielfilm: 0:2, 3:3, 4:3, 5:6, 9:9, 12:11 (Halbzeit), 12:16, 14:16, 15:18, 17:19, 20:22, 24:27 (Endstand).

Löwen: Schmid 6, Sigurdsson 5, Mensah Larsen 2, Fäth 2, Groetzki 1, Petersson 2, Kohlbacher 6.

Kiel: Duvnjak 3, Reinkind 6, M. Landin 3/1, Wiencek 2, Ekberg 5/3, Zarabec 5, Bilyk 2, Pekeler 1.

Zuschauer: 12.504