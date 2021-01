Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Wann in der Rugby-Europameisterschaft wieder gespielt werden darf, ist angesichts der unverändert ernsten Lage in der Coronavirus-Pandemie völlig ungewiss, doch auf jeden Fall geht der kontinentale Verband Rugby Europe (RE) mit einem neuen Führungsgremium in das Jahr 2021.

Bei einer virtuellen Mitgliederversammlung wurde RE-Präsident Octavian Morariu (Rumänien) in seine dritte Amtszeit gewählt. Der 59-jährige Ingenieur und Inhaber dreier Firmen, ein in Bukarest geborener ehemaliger Sturmführer und Trainer von ASPTT Paris und zweifacher Nationalspieler Rumäniens, war vor acht Jahren zum Nachfolger des legendären RE-Präsidenten Jean-Claude Baqué (Toulouse) gewählt worden und schaffte als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Rumänien alsbald den Sprung ins IOC, in dem er der wichtigen Programmkommission angehört. Octavian Morariu wurde mit 80,95 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Er hatte mit dem Russen Kirill Yashenkov erstmals einen Gegenkandidaten, der jedoch nur 19,05 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte.

Im zwölfköpfigen RE-Vorstand ist erstmals seit Jahrzehnten kein Deutscher. Klaus Blank, ein aus Heidelberg-Neuenheim stammender und in Eppelheim lebender 60-jähriger Angestellter in der Umwelt-Abteilung der Heidelberger Druckmaschinen AG, hatte 24 Jahre lang ehrenamtlich als Schiedsrichter, Schiedsrichter-Ausbilder, Turniermanager und EM-Delegierter für RE gewirkt und in den letzten vier Jahren dem Vorstand angehört. Bei der Mitgliederversammlung hatte Blank nicht mehr für ein Vorstandsamt kandidiert und dieses dem deutschen Rugby-Präsidenten Harald Hees (Laufach) und Morariu bereits im Sommer mitgeteilt. Der Deutsche Rugby-Verband (DRV) hat auf die Nominierung eines neuen Kandidaten verzichtet. RE-Vizepräsidenten sind nun der Franzose Christian Dullin, der Georgier George Nijaradze und der Engländer Rob Udwin. Generalsekretär ist Gilbert Celli aus San Marino. Vorstandsmitglieder wurden Veronika Mühlhofer (Schweiz), Jens Aage Nielsen (Dänemark), Veceslav Holjevac (Kroatien), John O’Driscoll (Irland), Salvatore Zandona (Belgien), Kirill Yashenkov (Russland) und Carlos Amado da Silva (Portugal).

Der fünfte und letzte Spieltag der EM-Division 1 aus der unterbrochenen Saison 2019/20 wurde unrealistischer Weise für Februar 2021 angesetzt, wird aber wohl erst im Juni oder Juli ausgetragen werden können. Danach folgt das Relegationsspiel zwischen dem Letzten der Division 1 (Rumänien, Belgien oder Russland) und dem Division-2-Meister Niederlande. Die Division 2 mit Deutschland, der Schweiz, der Ukraine, Litauen, Polen und dem Verlierer des Relegationsspiels wird frühestens im Juni/Juli beginnen können, Pandemie-bedingt aber wohl eher erst im November 2021.

Zum Auftakt des zwölften Spieltages der Top-14-Liga in Frankreich feierte Castres Olympique als Meister von 2018 und gegenwärtiger Tabellenvorletzter mit 16 Punkten einen 39:23-Erfolg über den Letzten S.U. Agen (2 Punkte) und ist bis auf einen Zähler an den RC Montpellier-Hérault herangerückt. Castres spielte ab der 60. Minute mit Julius Nostadt, der sein Rugby im SC Neuenheim und TSV Handschuhsheim erlernt hat.