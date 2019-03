Von Eric Schmidt

Bad Rappenau. Am Freitagabend hielt er wieder einen Regelabend ab. Im Golfclub Bad Rappenau referierte Rainer Gehring über die neuen Golfregeln - eine Vielzahl an Änderungen, wie sie es seit 30 Jahren nicht mehr gab in diesem Sport. "Es wird interessant sein zu sehen, was passiert", sagt der Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) im Interview mit der RNZ. Gehring, 59, wohnt in Bad Wimpfen und ist Mitglied beim GC Bad Rappenau.

Herr Gehring, haben Sie schon nach den neuen Regeln Golf gespielt?

Ja.

Und wie war’s?

Spannend. Vor allem beim Abschlag.

Inwiefern?

Na ja (lacht). Ich lag nach dem Abschlag in der Penalty Area. Dort darf ich jetzt den Schläger aufsetzen - das durfte ich bisher nicht.

Wie stark werden die neuen Regeln das Golfspielen beeinflussen?

Eine der neuen Regeln besagt, dass der Flaggenstock jetzt stecken bleiben kann, wenn man auf dem Grün puttet. Wenn die Leute auf Privatrunden die Fahne auf dem Grün tatsächlich im Loch drin lassen, könnte es sein, dass sich das Spiel beschleunigt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es beim Turnier, wenn es um etwas geht, das Spiel schneller wird. Der eine will die Fahne drin, der andere will sie draußen haben. Es wird spannend sein zu sehen, wie in den Flights damit umgegangen wird.

Was ist die gravierendste Veränderung?

Für mich sind es die Penalty Areas. Mit der Penalty Area wird es für einen Golfer einfacher. Das gilt auch für Aus-Bälle. Früher musste man, wenn man den Ball ins Aus geschlagen hat, wieder zu der Stelle zurück, von der man gespielt hat. Jetzt darf man von der Aus-Stelle mit zwei Strafschlägen weitermachen. Das führt zum einem zu einem Distanzverlust, zum anderen spart es Zeit. Dass man den Schläger jetzt aufsetzen darf, verhindert Diskussionen unter den Golfspielern. Die Penalty Area halte ich für eine richtig gute, fortschrittliche Regeländerung.

Und sonst?

Toll finde ich, dass man die Etikette in die Regeln eingebaut hat. Bei Verhaltensverstößen kann es bei den Turnieren Strafen geben.

Schläger auf den Boden schmeißen ist also "strafbar"?

Genau. Ein Golfclub kann in einem Verhaltenskatalog definieren, welches Verhalten er erwartet - dass man beispielsweise nicht zwischen Bunker und Grün läuft, dass man Pitchmarken ausbessert. Der Club kann abgestuft Strafen verhängen - beim ersten Verstoß einen Strafschlag, beim zweiten Verstoß zwei Strafschläge und in der Folge gegebenenfalls auch die Disqualifikation, wenn sich jemand total daneben benimmt. Das dient dem Spirit of the Game.

Gibt es etwas, was Ihnen nicht so gefällt an den Neuerungen?

Die Situation am Abschlag. Wenn du den Ball nicht richtig triffst und der Ball vor deinen Füßen liegen bleibt, darfst du ihn jetzt ohne Strafschlag wieder aufteen. Ich verstehe nicht, dass man von der Golfgrundregel, den Ball so zu spielen, wie er liegt, in diesem Fall abweicht. Das macht für mich keinen Sinn. Diese Regel führt teilweise zu Kopfschütteln unter den Golfern. Auch die Sprache der Regeln hat sich geändert - es ist eine Sprache, die teilweise nur schwer zu verstehen ist. Im Grunde hat man 34 Golfregeln in 24 verpackt. Das macht es nicht leichter. Was ich am meisten kritisiere, ist, dass es eine Spieleredition gibt, die permanent auf die andere Version, auf die Vollversion, verweist. Ich würde den Golfern die Vollversion empfehlen.

Wie machen Sie’s? Werden Sie die Fahne drin lassen auf dem Grün?

Aus großen Entfernungen, ja. Aus kleineren Entfernungen werde ich sie herausnehmen - wie bisher. Weil mir subjektiv das Loch dann größer vorkommt.

Der Andrang bei den Regelabenden scheint groß zu sein, wie man hört ...

Beim ersten, den ich gehalten habe, waren 30 da, beim zweiten 15. Für gestern hatten sich wieder 30 angemeldet. Unser Landessportwart hat in Donaueschingen einen für 160 Leute gemacht. In Liebenstein sind zu einem Kurs 80, 85 Leute gekommen. Das Interesse ist groß.

Was haben Sie sich golferisch für diese Saison vorgenommen?

Dass ich regelgerecht spiele (lacht) - und am Ende des Jahres weiß, wie die neuen Regeln funktionieren.