von Christian Hafner

Neckar-Odenwald-Kreis. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. In Anlehnung an den berühmten Eingangssatz der Asterix-Comics, konnte man bis vor kurzem im Neckar-Odenwald-Kreis davon sprechen, dass man eine der letzten Bastionen im Land war, die eine Corona-Inzidenz von unter 50 aufweisen konnte.

Der Ball rollte dann auch wieder auf den Fußballplätzen der Region, denn seit dem 8. März war endlich wieder Mannschaftstraining möglich. Zwar nicht im üblichen Sinn, wie man es als Fußballer gewohnt ist, aber immerhin konnten sich die Kicker wieder in Zehnergruppen kontaktarm zum Training treffen. Doch wie so oft im vergangen Jahr machte das Virus vielem wieder einen Strich durch die Rechnung. Dabei war man seitens der Vereine durchaus verhalten positiv gestimmt.

Siegfried Englert, Vorsitzender des FV Elztal, begrüßte die Möglichkeit zu kontaktlosem Gruppentraining: "Das ist ein richtiger Schritt. Im Freien und unter Beachtung der erarbeiteten Hygienekonzepte ist das Risiko einer Ansteckung sicher sehr gering."

Dominic Krümpelbeck, Trainer der Landesligaelf beim FV Mosbach, sah es ähnlich, als kritisch sah er beispielsweise nicht den Trainingsbetrieb als solchen mit erhöhtem Risiko, sondern das, was bei den Spielen im Sommer und Herbst außerhalb des Platzes ablief, sprich die mangelnde Einhaltung der Abstände bei den Zuschauern. Er ergänzte: "Für mich ist es schwer einzuschätzen, ist es richtig oder falsch, zu früh oder zu spät. Was ich aber glaube ist, dass der Amateursport einen ganz großen Stellenwert in der Gesellschaft hat und den Menschen eine Möglichkeit gibt, aus dem Alltagstrott für ein oder zwei Stunden zu entfliehen und den Kopf von den vielen negativen Nachrichten zu befreien."

Einig waren sich wohl alle, dass man auch beim Amateurfußball noch weit weg von einer Normalität ist, die man aus der Zeit vor Corona kannte. "Es ist auf jeden Fall richtig, dass man den Jugendlichen wieder die Möglichkeit gibt, bedingt trainieren können", begrüßte Norbert Schnetz als Vorsitzender des FC Donebach die neue Möglichkeit, denn "die Jugendlichen sind die Zielgruppe, denen das Kicken am meisten gefehlt hat." Wenn die Zahlen stabil geblieben wären, hätten bei den Grün-Weißen auch die Senioren wieder mit dem Training angefangen.

Rosenbergs Spielertrainer Daniel Breitinger freute sich ebenfalls über die Rückkehr auf den Platz: "Für den Verein ist es extrem wichtig, sich wieder persönlich, live und in Farbe zu sehen. Videomeetings über Zoom oder andere Plattformen sind zwar besser als nichts, aber wenn ich als Trainer mit den Jungs auf dem Platz stehe, ist die Kommunikation besser möglich und ich muss nicht nur eine Art One-Man-Show abhalten."

Doch da bei Corona größere Zahlen einen Trend in die falsche Richtung anzeigen und der Begriff "positiver Fall" in diesem Zusammenhang leider nicht im ursprünglichen Sinn zu werten ist, sondern das genaue Gegenteil bedeutet, hieß es dann auch zügig beim Landratsamt NOK: "Nichts geht mehr".

Nachdem die 50er-Inzidenzmarke an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten war, mussten die Lockerungen nach zwei Wochen bereits wieder eingestampft und ab dem 24. März ein Schritt zurück gemacht werden. Gruppentraining bis maximal 20 Kinder unter 15 Jahren ist nun wieder das höchste der Gefühle. Auch der Umgang mit der "angebrochenen" Saison beschäftigt die Vereinsfunktionäre natürlich, wenngleich man sich auch hier weitgehend einig ist. Doch ist auch allen klar, dass man es natürlich nur sehr bedingt noch selbst in der Hand hat.

Breitinger ist der Meinung, dass man aus Sicht eines Fußballers versuchen sollte, die Runde irgendwie zu werten, denn "es wurde ja trotzdem eine lange Vorbereitung absolviert, die nicht umsonst gewesen soll. Für erfolgreiche Vereine könnte ein Abbruch auch einen Ballast für eine neue Runde sein und Vereine, die in der langen Pause aktiv und kreativ waren, und Laufchallenges oder andere Dinge umgesetzt haben sollten für ihr Engagement belohnt werden."

Sein Mosbacher Kollege Krümpelbeck stößt ins gleiche Horn und sieht die Deadline am 9. Mai, an dem der Ball wieder rollen muss, als richtiges und wichtiges Signal an. Gleichwohl stellt er aber auch klar: "Im Amateurbereich sind ,Geisterspiele’ keine Option. Eine Fortsetzung macht nur Sinn, wenn auch mit Zuschauer gespielt werden kann, denn nur dann haben auch die Vereine etwas vom Spielbetrieb außer den Kosten für die verschiedenen Hygienemaßnahmen."

Auch Siegfried Englert räumt ein, dass durch den erneuten Anstieg der Inzidenz über 50 die Freude am Training leider nur eine sehr kurze gewesen sei. Von einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum 9. Mai geht er nicht aus und befürchtet, dass man sich mit einem Saisonabbruch anfreunden und im Sommer wieder bei Null beginnen muss. Nach der Verlängerung des Lockdowns durch die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März ist die Latte für einen sportlichen Abschluss der Runde noch ein Stückchen höher gelegt worden. Der Badische Fußballverband geht auf seiner Internetseite davon aus, dass für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 9. Mai direkt nach dem 18. April ein flächendeckendes Mannschaftstraining wieder möglich sein müsse. "Angesichts der aktuellen Entwicklung ist es unwahrscheinlich, dass diese Punktlandung gelingt", betont allerdings bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß.

Ein Thema, das die gesamte Vereinswelt im Landkreis beschäftigt, und das sportartenübergreifend und auch im kulturellen Vereinsgeschäft wie bei den musikalischen Vereinen, ist auch, welche Folgen die Pandemie hinterlassen wird. Der Donebacher Norbert Schnetz formuliert es so: "Natürlich fehlen uns die vielen ausgefallenen Veranstaltungen finanziell, aber sehr viel fehlt auch, dass man nach den Spielen oder dem Training sich mit den Zuschauern und den Spielern zusammensetzen, ein Bier miteinander trinken und übers Spiel diskutieren kann. Das Miteinander und die Kommunikation mit allen Mitgliedern und Fußballbegeisterten im Sportheim."

Leif Haupert, Trainer der Kreisligamannschaft beim MFV, äußert sich zu möglichen Auswirkungen der Krise: "Die finanziellen Auswirkungen kann ich als Trainer nicht beurteilen, aber durch eine Laufchallenge konnten wir zumindest den Kontakt, wenn auch nur per WhatsApp, mit der Mannschaft halten und so die Jungs auch etwas bei Laune halten."

Sein Trainerkollege Krümpelbeck ergänzt noch: "Für uns wäre ein Neustart wichtig, um auch das Vereinsleben wieder zu beleben und nachfolgende Generationen nicht komplett zu verlieren. Diese Probleme wurden durch die Pandemie verstärkt, denn wenn man ein halbes Jahr oder länger nicht zu seinem Verein gehen kann, verschieben sich die Prioritäten und [manche Mitglieder] möchten die Zeit jetzt anders investieren."

Einen ganz anderen Aspekt bringt Spielertrainer Daniel Breitinger zur Sprache: "Die Spätfolgen dieser Krise kann man noch gar nicht absehen, da die meisten Fußballer - genau wie ich - wohl noch nie eine Zeit erlebt haben mit fünf Monaten ohne Ball am Fuß. Da viele sich mit verstärktem Lauftraining versucht haben, fit zu halten, könnte dies vielleicht zu größeren Verletzungssorgen führen. Und eins dürfte auch klar sein: Der Fußball ist durch die lange Pause sicher nicht besser geworden, denn jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nach langer Pause wieder zum ersten Mal gegen den Ball tritt. Vor allem wird diese Krise auch sicher nicht dazu führen, dass im Jugendbereich mehr Kinder zu den Vereinen kommen als vorher."

Marco Hoffmann aus der Vorstandschaft des FC Lohrbach sieht dies zwar ähnlich, stellt aber auch klar: "Für uns steht nach einem möglichen Wiederbeginn des Spielbetriebs der sportliche Erfolg nicht an oberster Stelle. Die Kameradschaft ist viel wichtiger und die Möglichkeit, wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten." Einige ältere Spieler werden wohl nicht mehr in gewohnter Weise bei der Fortuna mitziehen können, was daraus wird, müsse man also sehen.

Zur Überbrückung der fußballlosen Phase hat man sich in Lohrbach auch etwas einfallen lassen. "Wir haben immer donnerstags einen Take-Away Service im Angebot, mit dem wir unsere Mitglieder und natürlich auch alle anderen mit leckerem Essen versorgen. Das Angebot wird sehr gut angenommen und neben dem Essen gibt es beim Abholen auch immer die Möglichkeit, ein paar Worte zu wechseln."

Die Stimmen der Vereinsvertreter, die hier zu Wort kommen, zeigen ein recht einheitliches Bild und können sicher als einigermaßen repräsentativ für die Meinung der Fußballer im Kreis stehen – Freude über die, wenn auch nur kurze, Öffnung des Trainingsbetriebs einerseits und die Ungewissheit, welche langfristigen Folgen die Pandemie am Ende für die Vereinslandschaft haben wird andererseits.

Der Kaiser persönlich, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, prägte einst neben vielen anderen Bonmots wie der ultimativen Taktikanweisung "Geht’s raus und spielt’s Fußball" sogar eine eigene Zeitrechnung mit der Feststellung: "In einem Jahr habe ich mal 16 Monate durchgespielt." Die Amateurfußballer wären Stand heute sicher schon mit wesentlich weniger zufrieden.