Bereit für Sinsheim: David Raum (l) hofft am Samstag in seinem Heimstadion von Bundestrainer Hansi Flick (m) eingesetzt zu werden. Fotos: dpa

Von Frank Hellmann

Frankfurt. Öfter mal was Neues, hatte sich Hansi Flick wohl am Donnerstag bei weiter herrlichem Frühlingswetter in der Rhein-Main-Region gedacht. Auf dem sonnenüberfluteten Trainingsplatz an der Wintersporthalle vor der Frankfurter Arena tauchte zum vorletzten Training vor dem Länderspiel gegen Israel (Samstag 20.45 Uhr/ZDF) nicht der komplette Kader auf, sondern der Bundestrainer teilte sein Team in zwei Gruppen ein, die separat nacheinander übten.

Zur zweiten Vormittagsschicht gehörte einer, der in Sinsheim vermutlich in der ersten Elf vorspielt: David Raum, der Lokalmatador von der TSG Hoffenheim. "Das ist ein besonderes Spiel für mich. Wenn ich zum Einsatz käme, wäre es umso schöner. Vielleicht sitzen ein paar Hoffenheimer Spieler auch auf der Tribüne", sagte der linke Verteidiger vor seinem vierten Länderspieleinsatz. Und dann ist da ja auch noch Klubkollege Munas Dabbur, der für Israel aufläuft – und den Raum überaus schätzt.

Der 23-Jährige ist einer von bald einem halben Dutzend U 21-Europameistern, die aus dem vergangenen Sommer unter Bundestrainer Flick den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft haben, was der gebürtige Franke als Beleg wertet, dass im Verband gute Nachwuchsarbeit gemacht wird. Er könne von sich sagen, "dass mir die U 21 viel gebracht hat". Ansonsten muss er sich fast ein bisschen selbst kneifen, wie rasant seine Entwicklung verlief.

Raum fasste das am Donnerstag auf der Pressekonferenz unter dem Stichwort eines "Wahnsinnjahres" so zusammen: "Erst mit Greuther Fürth aufsteigen, dann die U 21-EM gewinnen, der Vereinswechsel, dann noch Olympia spielen, auch wenn es nicht so erfolgreich war, hat es mich persönlich weitergebracht – dass alles so gut klappt, hatte ich mir nie erträumen können."

Geduld und harte Arbeit würden sich eben auszahlen – zudem mache er seit vielen Jahren Yoga, verriet Raum mit einem breiten Grinsen, "vielleicht ist das das Geheimnis". Wobei er im Vereinsmagazin "Spielfeld" auf die Frage, was er abseits des Fußballplatzes noch tue, sich mit einer Langhantel mit mächtig Gewichten hat ablichten lassen. Es scheint also der Mix aus Entspannung und Anspannung, der diesem Fußballer gerade Flügel verleiht. Seinen Wechsel zur TSG hält Raum für genau richtig, um weiter auf der Überholspur zu bleiben: "Ich durfte von Anfang an ran, man hat seine Ruhe in Hoffenheim, kann sich sehr gut entwickeln." Es lockt, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar die Champions League mit dem Klub aus dem Kraichgau, der längst dem Status des Ausbildungsvereins entwachsen ist. Raum will, wie er betonte, "weiter auf der Erfolgswelle schwimmen – und dann sehe ich, was herauskommen kann". Eine WM-Teilnahme wäre der nächste Höhepunkt für den Hoffenheimer Kabinen-DJ. "Ich darf vor dem Spiel die Musik machen."

Er hat im Teamquartier in Gravenbruch vor den Toren Frankfurts auch über die unterschiedlichen Aufgaben gesprochen, die ein linker Verteidiger im Verein und im Nationalteam zu erfüllen hat. Im Klub sei sein Bereich "die linke Schiene", die Dreierkette gibt ihm gerade offensiv viel Freiraum für seine Vorstöße mit vielen Flanken. Flick hingegen bevorzugt eine Viererkette, in der Raum defensiv mehr gefordert ist, richtig einrücken muss und sich keine Stellungsfehler leisten darf. Doch seine Konkurrenten, der noch nicht wieder berufene, weil gerade erst genesene Robin Gosens (Inter Mailand) und Christian Günter (SC Freiburg), interpretieren die Position ganz ähnlich. Auch ihr Blick geht mehr nach vorne als nach hinten.

Den Konkurrenzkampf um zwei WM-Plätze wollte Raum nicht mit Worten anheizen: Er verstehe sich mit beiden "sehr gut", daher: "Unsere Aufgabe wird es sein, es dem Bundestrainer so schwer wie möglich zu machen." Sein Vorbild ist immer noch der unter Jürgen Klopp hoch geschätzte schottische Nationalspieler Andrew Robertson vom FC Liverpool: "Er hat defensiv und offensiv eine sehr aggressive Spielweise, schlägt immer wieder gefährliche Flanken", schwärmte er. "Das ist ein Spieler, den ich in den letzten Jahren immer wieder beobachtet und an dem ich mich orientiert habe." Aber irgendwann, betonte Raum selbstbewusst, wolle er Robertson "überholen".