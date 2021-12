Fußball-Bundestrainer Hansi Flick will sich bei der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar vor allem auf das Sportliche konzentrieren. Foto: dpa

Von Frank Hellmann

Frankfurt. Ganz am Ende einer fast einstündigen Medienrunde, in der Bundestrainer Hansi Flick und Direktor Oliver Bierhoff zum Jahresabschluss über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sprachen, hat Flick auch private Einblicke gewährt, wie er dann das bevorstehende Weihnachtfest begehe. Bei ihm Zuhause in Bammental käme an Heiligabend stets die gesamte Familie zusammen: Eltern und Schwiegereltern, Kinder und Enkelkinder. Ein großes Hallo mit gutem Essen. Dann aber ist für den 56-Jährigen auch schon gut, weil er aus seiner Kindheit noch in schlechter Erinnerung hat, wie sehr die Terminfülle am ersten und zweiten Weihnachtstag nerven können. Dann wolle er einfach in Ruhe noch einmal die Ereignisse sacken lassen.

Das neue Jahr bringt mit der WM 2022 in Katar ein Thema mit sich, das ähnlich lästig sein kann wie ein verwandtschaftlicher Pflichtbesuch. "Wir sehen das an der Diskussion um Peking", sagte Bierhoff und versprach: "Wir werden in dieses Turnier nicht blind reinlaufen, sondern uns ein Bild machen." Ein Boykott kommt für den 53-Jährigen indes nicht infrage: Man will diesem Turnier trotz aller Vorbehalte eine Chance geben, lautet das Wording. Bierhoff: "Wir müssen nicht jede Rolle einnehmen. Wir sind Sportler." Und Flick ergänzte an dieser Stelle, dass man sich ja auch noch erneut mit Organisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watsch austauschen würde.

Der Bundestrainer will ansonsten solche Themen bei der WM "weghaben, damit wir uns dann, wenn wir in Katar sind, auf die Dinge konzentrieren, die wichtig sind: erfolgreich Fußball zu spielen." Sportpolitische Fragen könne ja gerne der nächste DFB-Präsident beantworten, deutete Bierhoff an. Einen Eindruck vor Ort sammelt eine mehrköpfige Delegation bereits nächste Woche, wenn neben Flick und Bierhoff auch die Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl, Teammanager Thomas Beheshti und Benedikt Höwedes nach Katar fliegen, um am Rande des Arab-Cup drei, vier mögliche WM-Quartiere zu checken. Der Bundestrainer hat sich von einer Errichtung eines Campo Bahia wie 2014 in Brasilien schon verabschiedet, will aber auf kurze Wege in der Wüste größten Wert legen.

Denn "Deutschlands liebstes Kind, wie Flick seine Nationalelf gerne nennt, soll nach Jahren der Stagnation der Welt ihren Lernfortschritte fortführen – dafür arbeitet der Bundestrainer beinahe täglich. "Bei all dem Druck, macht mir der Job viel Spaß", bestätigte Flick, der mit den Vereinstrainern in einem engen Austausch steht. Ihm gefällt es natürlich nicht, dass allein der FC Bayern in der Champions League weiterspielt. "Wir haben leider keine drei Teams auf Topniveau wie in England." Er habe bei einer Bildungswoche gerade erst auf der Insel erlebt, dass die Premier League ein höheres Niveau, eine andere Qualität bietet, das müsse man "ganz offen, ganz ehrlich zugeben."

Die sieben Startsiege – neuer Rekord für einen Bundestrainer – haben dem Pragmatiker keinen Sand in die Augen gestreut. Man könne auf der einen Seite sagen, die Gegner in der WM-Qualifikation waren keine Hochkaräter, auf der anderen Seiten "muss man solche Spiele erstmal gewinnen." Also belässt es Flick beim Zwischenfazit, "mit den ersten Schritten sehr zufrieden zu sein". Hervorheben bei der aktuellen Entwicklung will der Bundestrainer eigentlich niemanden, aber die Leistungsexplosion von Leroy Sané erfreut ihn einfach. "Er hat die absolute Qualität. Es macht Spaß, wie er Fußball spielt." Positiv überrascht habe ihn Thilo Kehrer, "Karim Adeyemi gefällt mir gut, Florian Wirtz macht eine gute Entwicklung durch." Und wenn er noch Nico Schlotterbeck und David Raum hinzunehme, stimme es einfach nicht, dass keine Talente mehr nachkämen.

Überhaupt imponiert Flick, was aus seiner Sicht die Vereine "mit einer klaren Idee" wie Union Berlin und der SC Freiburg, aber auch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim leisten würden.

Flick kann sich daher nach dem Linksverteidiger Raum sogar noch weitere Nationalspieler vorstellen, die von der TSG Hoffenheim dazukommen. Es gebe im Kraichgau schon "den einen oder anderen, der interessant ist, aber es geht wie bei allen anderen Spielern darum, dass sie konstant Leistung bringen müssen, um sich in den Fokus zu spielen." Er selbst verspürt übrigens keine öffentliche Vereinnahmung. "Die Art und Weise wie mir die Menschen aktuell begegnen, ist sehr positiv. Ich weiß, dass sich das irgendwann auch mal ändern kann." Weiterer Grund: "Ich bin schon vor fünf Jahren durch Bammental gelaufen und jeder hat mich erkannt."