Von Wolfgang Brück

Hoffenheim. Mit der TSG Hoffenheim kann man derzeit nicht übermäßig viel Staat machen. Doch in einer Hinsicht sind die Kraichgauer führend in Deutschland. Kein anderer Bundesliga-Klub hat eine derart große Zahl an herausragenden Trainern hervorgebracht.

Sage und schreibe zehn Fußballlehrer reiften in Hoffenheim zu Spitzenkräften.

Terence Träber glaubt nicht an Zufall. "Das familiäre Umfeld bei uns in Hoffenheim bietet Trainern die ideale Voraussetzung, sich in Ruhe weiter zu entwickeln", sagt der Pressechef der TSG-Akademie. In der Talentschmiede der Nation können sie ihren Horizont erweitern. Koryphäen aus anderen Sportarten wie Hockey-Olympiasieger Markus Weise oder Holger Geschwindner, der Entdecker von Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki, sind gern gesehene Gäste der Akademie.

Als gelernter Journalist hat Träber die Gabe der genauen Beobachtung. Der Rhein-Neckar-Zeitung verrät der 50-jährige Mannheimer, was die Trainer mit dem Hoffenheim-Gen auszeichnet.

> Markus Gisdol (52), bis zum April Cheftrainer beim Bundesligisten 1. FC Köln und davor beim Hamburger SV, betreute von 2009 bis 2011 die U23 der TSG Hoffenheim. Im April 2013 übernahm der ehemalige Oberliga-Spieler aus Geislingen die Profis, die auf auf dem vorletzten Platz standen. Die Rettung war ein kleines Wunder. Der Rangnick-Schüler ist Perfektionist. Er macht es sich, aber auch anderen nicht leicht.

> Frank Kramer (49), seit März Trainer beim Bundesligisten Arminia Bielefeld, war ab 2011 Gisdols Nachfolger. Der Gymnasiallehrer und Dozent erwarb die Fußballlehrer-Lizenz als Jahrgangsbester. Als die Hoffenheimer Reserve Anfang 2012 mit dem Mannschaftsbus in Namibia schwer verunglückte, behielt der gebürtige Memminger kühlen Kopf. "Es war bewundernswert, wie Frank im Chaos mit den vielen Verletzten reagiert hat", erinnert sich Träber. Kramer war konsequent, scheute sich nicht, auch mal eine Galionsfigur wie Kai Herdling oder Jung-Star Niklas Süle auf die Bank zu setzen.

> Tayfun Korkut (47), bis vor drei Jahren beim Bundesligisten VfB Stuttgart, davor in Leverkusen, Kaiserslautern und Hannover, hatte ab 2009 für eine Saison das Sagen bei den U 17-Junioren. Der 42-malige türkische Nationalspieler konnte viel erzählen ("Als ich mit San Sebastian vor 100.000 Zuschauern im Bernabéu-Stadion von Madrid spielte …"). Ein nicht nur unterhaltsamer, sondern auch kompetenter und angenehmer Zeitgenosse.

> Domenico Tedesco (36), bis zum Sommer erster deutscher Trainer beim vielfachen Meister Spartak Moskau, davor beim Erstligisten Schalke und Zweitligisten Aue, war von 2015 bis 2017 Jugendtrainer. Als die "Gazzetta dello Sport" Träber fragte, ob er Tedesco eine ähnliche Karriere wie Nagelsmann zutrauen würde, verneinte er: "Was Julian zufliegt, muss sich Domenico hart erarbeiten." Auch der gebürtige Sizilianer, der im Schwäbischen aufwuchs, bestand die Prüfung zum Fußballlehrer als Jahrgangsbester. Mit Moskau wurde er Vizemeister. Er beendete sein Engagement aus privaten Gründen.

> Pellegrino Matarazzo (43), aktueller Trainer beim VfB Stuttgart, betreute in der Saison 2017/18 die U 17-Junioren und rückte nach dem Weggang von Alfred Schreuder ins Trainerteam von Nagelsmann auf. Der studierte Mathematiker aus dem US-Bundesstaat New Jersey dozierte schon mal über "konzentrische Kreise". Dass er bei der Fußballlehrer-Ausbildung in Hennef das Zimmer mit Kumpel Nagelsmann teilte, hat ihm nicht geschadet.

> Marcel Rapp (42), seit Anfang des Monats Chef beim Zweitligisten Holstein Kiel, war ab 2013 in der Akademie für verschiedene Nachwuchs-Mannschaften zuständig. Führte die U 19 mit erfrischendem Offensiv-Fußballs ins Halbfinale der Youth League. Ein Fußball-Verrückter, mit dem man sich auch stundenlang über historische Ergebnisse unterhalten kann.

> Julian Nagelsmann (34), seit dieser Saison Cheftrainer von Bayern München und davor mit RB Leipzig Vizemeister, übernahm nach sechs Jahren als Nachwuchs-Coach im Februar 2016 vom herzkranken Huub Stevens die Bundesliga-Mannschaft. Er führte sie vom vorletzten Platz auf Rang 15 und in der Saison danach als Vierter erstmals auf die internationale Bühne. "Julian hat von morgens bis abends Spaß am Leben", sagt Träber. Er erinnert sich an Kopfball-Turniere im Büro, an Wettbewerbe auf dem Platz, bei denen es darum ging, die Latte zu treffen. "Nach dem Training war häufig noch nicht Schluss. Das Trainerteam tollte wie die Kinder auf dem Platz herum", berichtet der Medienchef.

Wo Nagelsmann auftaucht, steht er im Mittelpunkt. Er hat eine natürliche Autorität, ist ein charismatischer Mensch. Unter falscher Bescheidenheit leidet er nicht. "Wenn ich nicht so wäre, hätte ich es nicht so weit gebrachte", sagte er einmal. Verlieren ist verboten. Der wöchentliche Kick am Freitagfrüh mit den Mitarbeitern war erst vorbei, wenn das Team des Chefs gewonnen hatte. Die Liste ist noch nicht vollständig. > Xaver Zembrod (55), der in der U 17 einst der Vorgesetzte von Nagelsmann war, ist jetzt bei Meister Bayern München dessen Co-Trainer.

Guido Streichsbier (51), 2008 deutscher B-Jugend-Meister mit dem Jahrhundert-Jahrgang aus Neckarau, steht seit zehn Jahren in Diensten des DFB. Derzeit trainiert der Karlsruher, der als Spieler mit Hoffenheim in die Regionalliga aufstieg, die U 18-Nationalmannschaft.

Trainer-Schmiede Hoffenheim! Da ist es naheliegend, dass auch der oberste Fußballlehrer Deutschlands eine blau-weiße Vergangenheit hat. Y Hansi Flick (56), in Mückenloch aufgewachsen und in Bammental zu Hause, legte nach der Jahrtausendwende den Grundstein zum märchenhaften Aufstieg des Dorfvereins. Flick, als Spieler dreifacher Meister mit den Bayern und als Trainer sechsfacher Titelgewinner, war zweimal bei der TSG: als Trainer und als Geschäftsführer.

So begeistert der Akademie-Medienchef von Nagelsmann ist, in einer Hinsicht hat Hansi Flick die Nase vorne. "Er ist ist der netteste und bescheidenste von allen", sagt Träber, der einen Arbeitsplatz hat, an dem die besten Trainer Deutschlands auf den Bäumen zu wachsen scheinen.