Von Joachim Klaehn

Heidelberg. Rechtsanwalt Jürgen Leister (53) verfolgt die regionale Sportszene mit großem Interesse. Das Skandalspiel von Sinsheim zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern (0:6) am Schalttag des 29. Februar hat viele, ganz unterschiedliche Fragen aufgeworfen. Diverse Beleidigungen gab es am vergangenen Wochenende in mehreren Stadien der Bundesliga und Zweiten Liga.

Der dreifache Vater, der mit seiner Familie vor den Toren der Universitätsstadt wohnt, ist Partner der Heidelberger Kanzlei Werle-Rüdinger & Dr. Schoch. Seit vielen Jahren begleitet Leister, Spezialist für Arbeits-, Verkehrs- und Sportrecht, Athleten aus Team- und Individualsportarten juristisch. Die RNZ hakte wegen der jüngsten Fan-Eklats nach, welche wesentlichen juristischen Aspekte es zu beachten gilt.

Jürgen Leister, Dietmar Hopp wurde schon x-Mal als "Hurensohn" beleidigt. Beleidigung ist ein Anzeigendelikt – was haben die Ultras strafrechtlich zu erwarten, sollte Hopp einen Teil der Bayern-"Fans" anzeigen?

Sportrechtler Jürgen Leister: „Kollektivstrafen sind unserer Rechtsordnung fremd.“ Foto: zg

Der Strafrahmen einer Beleidigung (§ 185 Strafgesetzbuch) lautet Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Notwendig ist aber, den Täter zweifelsfrei zu identifizieren.

Verantwortliche von Union Berlin haben am Sonntag angemerkt, dass das Plakat "2017 Kollektivstrafen abgeschafft, nun Hopp hofiert und zwei Schritte zurück gemacht! Fick Dich DFB!" in den Bereich der Meinungsfreiheit fällt. Inwieweit trifft das zu?

Im Kern handelt es sich hier um eine Tatsachenbehauptung, die wohl auch unrichtig ist. Nach meiner Kenntnis wurde die Kollektivstrafe nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt.

Ist das Zeigen eines Fadenkreuzes mit dem Konterfei von Hopp eine Aufforderung zum Mord, wie u.a. DFB-Präsident Fritz Keller unlängst sagte, oder nicht?

Jedenfalls stellt das keine zulässige "Gesellschaftskritik" dar, wie von einigen Ultras behauptet. Eine Einordnung als Aufforderung zum Mord geht meines Erachtens zu weit, in jedem Fall handelt es sich um Hetze und Hass der übelsten Sorte.

Das DFB-Sportgericht hat gegen BVB-Anhänger eine Kollektivstrafe verhängt, die die Proteste ausgelöst hat. Gibt es solche Sanktionierungen nur in der Sportgerichtsbarkeit? Und was sagt dazu der Gesetzgeber?

Kollektivstrafen sind unserer Rechtsordnung fremd. Das Grundgesetz und das Vereinsrecht gibt Verbänden und Vereinen aber das Recht, sich eigene verbindliche Satzungen und Rechtsordnungen zu geben. Hiervon hat der DFB natürlich Gebrauch gemacht und in der Rechtsordnung die Möglichkeit vorgesehen, dass Spiele unter Ausschluss oder Teilausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Bestraft wird insoweit in erster Line der Verein, der nicht in der Lage ist, einen ordentlichen Spielbetrieb durchzuführen. Deshalb ist der Begriff "Kollektivstrafe" eigentlich unpräzise. Als Reflex trifft es natürlich die potenziellen Zuschauer, die das Spiel nicht besuchen können. Die Situation lässt sich wohl eher mit polizeilichen Platzverweisen oder Verboten von Versammlungen vergleichen.

Wären schärfere Einlasskontrollen ein probates Mittel? Müssen sich Fußball-Interessierte bald auf Flughafenkontrollen einstellen – wäre das rechtlich überhaupt gedeckt?

Es ist schon erstaunlich, was alles in ein Stadion mitgenommen werden kann, trotz der Einlasskontrollen. Eigentlich dürften noch nicht einmal Skimasken oder Schlauchschals mitgeführt werden, da hier ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot vorliegen dürfte. Es wird ja immer wieder mal vermutet, dass Ultras Kontakte zu Kontrolleuren unterhalten, die sie durchwinken. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Sinnvoll wäre von daher vielleicht die "Qualität" der Einlasskontrolleure zu steigern.

Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, der FC Bayern habe den eigenen Block filmen lassen. Was ist denn generell bei der Ermittlung der Täter an konkreten Maßnahmen erlaubt?

Der Polizei stehen hier verschiedene Rechtsgrundlagen zur Verfügung wie das Versammlungsgesetz oder die jeweiligen Polizeigesetze der Länder. Voraussetzung ist, dass Gefahren für die Sicherheit oder Straftaten zu erwarten sind. Ansonsten finden sich in den AGBs der Veranstalter regelmäßig Klauseln, dass der Karteninhaber einwilligt, dass der Veranstalter Bildaufnahmen von ihm fertigt. Vernünftig wäre sicherlich, das Vermummungsverbot konsequent durchzusetzen.

Personalisiertes Ticketing wird als Lösung propagiert. Kollidiert das nicht mit dem Datenschutz hierzulande?

Datenschutzrechtlich ist das Vorgehen problematisch. Im Datenschutzrecht gibt es die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Das bedeutet, dass Daten nur dann erhoben und gespeichert werden sollen, wenn es hierfür ein berechtigtes schutzwürdiges Interesse gibt. Letztendlich ist es eine Abwägungsfrage. Abzuwägen gilt das Interesse des Vereins an einem sicheren und reibungslosen Ablauf des Spiels, für den der Verein ja auch haftet, mit dem Persönlichkeitsrecht des Ticketinhabers. Ich denke aber, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Sicherheit aller, also eben auch der friedlichen Besucher dadurch gewährleistet sein soll, dass die Gewaltbereiten keine Karte bekommen – gewahrt ist und solche Tickets zulässig sein dürften. Das Landesgericht München hatte in einem Urteil vom 2. August 2017 auch keine Bedenken an der Rechtmäßigkeit entsprechender Tickets, auch wenn es dort in erster Linie um die AGBs des Veranstalters ging.

Was ist, wenn ein Spiel nicht in der 77. Minute wie in Sinsheim, sondern bereits nach zehn Minuten oder schlimmstenfalls vor dem Anpfiff abgebrochen wird. Hätten die Zuschauer Anspruch auf Entschädigung?

Bei einem unrechtmäßigen Spielabbruch wäre das denkbar. Ansonsten setzt Schadensersatz immer ein Verschulden voraus. Sofern der Schiedsrichter das Spiel abbricht, was ihm nach der Regel Nr.5 zusteht, und der Abbruch gerechtfertigt ist, könnten die Zuschauer gegebenenfalls bei den Chaoten, die den Spielabbruch herbeigeführt haben, Schadensersatzansprüche geltend machen. Sofern dem Verein von dem Sportgericht eine Geldstrafe auferlegt wird, kann der Verein ebenfalls bei dem Störer regressieren, zumindest in der Theorie.