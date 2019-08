Sinsheim/Waibstadt. (tk/pm) Eine 19-Jährige aus dem Kraichgau fährt zur Zeit ihrer weiblichen Konkurrenz davon und hält auch in der Gesamtwertung gut mit: Alanis Eisnecker, aufgewachsen in Daisbach, heute in Sinsheim lebend, ist zur Zeit die schnellste Frau des "Yamaha R3 Cup". In der Gesamtwertung der aufstrebenden Rennserie für junge Motorrad-Renntalente belegt sie Platz 13 in der Gesamtwertung. Mitte September geht es nach Rijeka zum Finale. Gut möglich, dass Alanis sich dort einen Platz in den Top-Ten erobert.

"Ich will zeigen, dass auch Frauen im Motorsport etwas erreichen können", sagt sie. Strahlend berichtet Alanis Eisnecker vom "Yamaha R3 Cup". Dessen Rennmaschinen haben einen aufgebohrten 300-Kubik-Zweizylindermotor mit einer Leistung von 42 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von etwa 200 Stundenkilometern. Gerade sind Alanis und ihr Vater Andy Eisnecker aus Dijon zurückgekommen, wo die 19-Jährige beim fünften Rennen Anfang August Bestzeiten gefahren war.

Mit der Startnummer 251 nimmt Alanis Eisnecker Kurs auf einen Platz unter den besten zehn Fahrern des Yamaha-R3-Cups. Foto: Stefan Merscheim/Racerfish/Yamaha-R3-Cup

Dabei waren die Bedingungen alles andere als gut, schildert Alanis. Kurz vor dem zweiten Rennen ist sie gestürzt. Zum Glück kam sie mit nur oberflächlichen Verletzungen davon. 70 Meter weit sei sie gerutscht. Die Folgen seien überall blaue Flecken gewesen, die Lederkombi sei vom Sturz völlig zerlöchert worden: "Ich bin noch nie gestürzt. Das Training lief gut. Ich hatte die ersten fünf Fahrer in der Tabelle hinter mir gelassen, dann bin ich aus der Kurve gekommen. Da war eine Bodenwelle und schon ist es passiert. Wie eine Käsereibe hat es sich angefühlt."

Eine Stunde nach dem Sturz stieg Alanis gleich wieder auf ihre Maschine: "Das musst du machen, sonst kommt die Angst." Sie startete planmäßig und fuhr als zweitschnellste Frau durchs Ziel.

Am zweiten Renntag hat es in Strömen geregnet. Der Start musste verschoben werden, zunächst um fünf Minuten, dann auf unbestimmte Zeit. Für die Fahrer sei das eine Zerreißprobe. In Sekundenschnelle müssten die Reifen gewechselt werden. Je nachdem, wie die Wetterbedingungen beim Startzeichen sind, werden Regen- oder Trockenreifen auf die Felgen gezogen. Als es am Sonntag endlich losging, habe das Wasser auf der Strecke mehrere Zentimeter hoch gestanden. Einige Fahrer sind gestürzt.

Alanis bereitete die Situation keine Schwierigkeiten: "Ich denke beim Fahren an gar nichts. Ich habe komplett den Tunnelblick, blende alles andere aus. Ich schaue nur auf das, was vor mir ist. Wenn du auch nur kurz ans Fahren denkst, lenkt dich das ab." Auf der 3,8 Kilometer langen Strecke überholte sie insgesamt 14 Mitstreiter und kam nach knapp 24 Minuten durchs Ziel.

Dass es gut laufen könnte, hatten Alanis und Andy Eisnecker - der in den 1980er-Jahren im Kraichgau selbst den Ruf eines talentierten Straßenrennfahrers innehatte - geahnt: Die Jury des R3 Cups, den ein großer Yamaha-Vertragshändler in der Schweiz ausrichtet, hatte Alanis’ Talent Ende vergangenen Jahres erkannt: 500 Talente aus ganz Europa hatten sich damals um einen Starterplatz beworben, 25 wurden schließlich zugelassen, darunter Alanis. Der Cup führt die Fahrer, darunter vier junge Frauen, an die großen Stätten des Motorsports, nach Rijeka in Kroatien oder San Remo.

Alanis kennt den Motorsport seit Kindertagen, entwickelte früh ein Gefühl fürs Fahren auf einem Pocketbike, das ihr Andy bereits als Dreijährige kaufte. Als Schülerin fuhr sie Motocross und Gelände-Rennen. Es zog sie aber zurück auf die Straße.

Das Talent erkannt haben einige lokale Betriebe, die sie sponsern, darunter der Helmstadter Back-Artikel-Hersteller "Dekoback", die Waibstadter Schreinerei Braun, die Druckerei "Stick & Druck" aus Sinsheim und einige andere. Weitere seien natürlich erwünscht, sagt Alanis Eisnecker, Rennsport ist teuer. Die Ausgaben gingen schnell in die Tausende; auch eine neue Lederkombi müsse mal als Abiturientin erst einmal stemmen.

Wer will, der kann Alanis Eisnecker vor dem Cup-Finale in Rijeka bei Motorradrennen in der Region erleben. Am 27. August fuhr sie beim "RegioCup" auf dem Hockenheimring mit, wo sie am 9. und 10. September beim 300-Meilen-Rennen an den Start geht.