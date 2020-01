Ein hartes Stück Arbeit lag gestern Abend hinter dem Weinheimer Elmar Ejupovic, ehe er in die Runde einziehen konnte. Foto: Schulte

Von Christopher Benz

Nußloch. Nach der ersten Runde Einzel musste man erwarten, dass sich der erste Tag des Hauptfeldes beim MLP-Cup bis in die Nachtstunden hineinziehen würde. Die ersten drei Partien auf den drei Teppichböden im Nußlocher Racket Center gingen allesamt über drei hart umkämpfte Sätze.

Auf die Spitze trieben es der Deutsche Elmar Ejupovic und sein Kontrahent Petr Nouza aus Tschechien. 2 Stunden und 41 Minuten duellierten sich die beiden und absolvierten zwei Tiebreaks. Letztlich setzte sich mit Ejupovic der nervenstärkere Spieler mit 6:4, 6:7 (4) und 7:6 (1) durch. Kurz vor dem finalen Tiebreak breakte der in Weinheim wohnhafte Ejupovic seinen Kontrahenten. In selbigem packte er sein bestes Tennis aus – der Lohn ist die zweite Runde am Donnerstag.

"Irgendwann während des Matches habe ich sogar ein kleines Hungergefühl bekommen", scherzte Ejupovic hinterher beim Ausradeln im Fitnessraum des Racket Centers. 25 Minuten schickte ihn sein Coach Helmut Lüthy, eine Ikone unter den deutschen Tennistrainern, aufs Fahrrad. "Nach dem Ausfahren geht es unter die Dusche, dann wird etwas gegessen und dann wartet das Bett", zählte Ejupovic den angenehmen Teil seines überaus anstrengenden Tages auf. "Mein Gegner hat sehr gut volliert", analysierte er die Partie und blickte fokussiert nach vorne, "jetzt zählt nur das nächste Spiel, denn ich will so lange wie möglich im Turnier bleiben."

In der zweiten Runde bekommt er es mit Edan Leshem zu tun. Der Israleli setzte sich zeitgleich wie Ejupovic gegen den Wildcard-Inhaber Milan Welte durch. Für den an Position sechs gesetzten Leshem war es ein hartes Stück Arbeit, da Welte den ersten Satz mit 6:4 für sich entschied, das hohe Niveau jedoch nicht halten konnte und die beiden folgenden Durchgänge klar abgab (2:6 und 1:6).

Welte war neben Marvin Möller, der am Montag knapp in der Quali scheiterte, der zweite Schützling von Philipp Petzschner. Der ehemalige Doppelspezialist, Wimbledon-Sieger im Doppel 2010, fungiert außerdem als U16-Nationaltrainer und freute sich, mal wieder in Nußloch zu sein: "Hier habe ich im Doppel auch einmal gewonnen und komme immer wieder gerne vorbei."

Eine Überraschung der negativen Art ereilte den Vorjahresfinalisten Peter Heller. Ganze vier Spielgewinne gelangen dem an Position acht gesetzten Deutschen gegen Jonas Forejtek aus Tschechien. "Dass der Finalist aus dem Vorjahr so früh und so deutlich ausscheidet, zeigt, wie sehr sich das Niveau in diesem Jahr gesteigert hat", beurteilte Turnierdirektor Matthias Zimmermann Hellers Aus.

Die folgende Begegnung auf Court Nummer drei lieferte den nächsten Paukenschlag. Igor Sijsling aus den Niederlanden, mit 32 Jahren ein Routinier und nebenbei an Position vier gesetzt, verlor gegen den Ukrainer Vitaliy Sachko mit 6:7 (6) und 2:6. Zum Verhängnis wurde ihm dabei die schlechte Quote an genutzten Breakbällen, von elf Möglichkeiten nutzte er lediglich eine.

Dagegen wurde Ruben Bemelmans seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Der Sieger von 2015 hielt sich gegen Kacper Zuk aus Polen bei eigenem Aufschlag schadlos und verließ den Platz als verdienter Sieger mit 6:3 und 6:3. Gleichzeitig untermauerte die Nummer zwei der Setzliste seinen Anspruch auf den Turniersieg.

Hauchdünn an einer Sensation vorbeigeschrammt sind die beiden Lokalmatadoren Niklas Albuszies (Leimen) sowie Moritz Hoffmann (Weinheim) im Doppel. 6:4, 3:6 und 8:10 unterlagen sie dem niederländischen Doppel Hermans/Stevens.

Im letzten Einzel des Tages musste Jeremy Jahn von Grün-Weiss Mannheim gegen den Österreicher Alexander Erler nach nur 14 Minuten beim Stand von 1:3 aufgeben. Der Grund: Magenprobleme.