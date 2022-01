Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic hatte es bereits am Vormittag im Gespräch mit der RNZ geahnt. Am späten Nachmittag gab es dann die Gewissheit: Die MLP Academics können sich ihre Dienstreise an diesem Samstag nach Göttingen sparen. Bei den "Veilchen" hatten unter der Woche mehrere Corona-Schnelltest positive Ergebnisse gezeigt. Die PCR-Testung am Freitag bestätigte diese bei insgesamt fünf Spieler. Weil Göttingen somit keine acht einsatzfähigen Akteure aufs Feld schicken kann, genehmigte die Liga einen Antrag, die eigentlich für 18 Uhr angesetzte Partie gegen die Heidelberger kurzfristig abzusetzen.

Bei den Academics war man über die Entwicklung in Göttingen informiert. Die Niedersachsen hatten am vergangenen Sonntag beim Mitteldeutschen BC in Weißenfels gespielt und kehrten zurück mit der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Spielen im Gepäck – und auch mit dem Virus? Weißenfels jedenfalls begab sich bereits am Donnerstag nach acht positiven Fällen in Quarantäne und musste die anstehende Partie in Ludwigsburg absagen.

Für Academics-Coach Ignjatovic und seine Schützlinge kam also auch der Ausfall des eigenen Spiels nicht ganz überraschend. Bis Freitagnachmittag mussten sie sich dennoch bestmöglich vorbereiten. "Die Enttäuschung war natürlich wie nach jeder Niederlage groß", berichtet der Serbe von den Nachwehen der jüngsten 70:92-Heimschlappe gegen Bayern München. Allerdings könnten er und gewiss auch seine Spieler das richtig einordnen. München, Titelfavorit Nummer eins, ist nicht der Maßstab für den Aufsteiger.

Oldenburg dagegen schon.

Die Anfang Januar ausgefallene Partie bei den Baskets ist nun also die nächste anstehende Aufgabe für die Academics. Statt der Reise nach Göttingen gibt es für Kapitän Phillipp Heyden und Co. am Samstag frei, Sonntag und Montag wird trainiert und am Dienstag geht es bereits Richtung Oldenburg, wo am Mittwoch (19 Uhr/MagentaSport) das wichtige Duell im Abstiegskampf über die Bühne geht. Die Baskets sind mit zwei Siegen aus 15 Spielen Tabellenschlusslicht, haben aber auch zwei Spiele weniger absolviert als die Heidelberger (sechs Siege/Rang 13).

Abseits der Spielabsage fürs Wochenende gab es aber auch gute Nachrichten für die "Akademiker". Weil das Land die Corona-Verordnung angepasst hat, dürfen auch die Basketballer künftig wieder mehr als 500 Zuschauer bei ihren Heimspielen begrüßen. Das Losverfahren für Dauerkarten-Besitzer ist somit hinfällig, alle Saisontickets besitzen wieder Gültigkeit. Zudem wurde mit dem Einzelkartenverkauf für die beiden kommenden Spiele im SNP Dome gegen Chemnitz (Samstag, 5. Februar, 20.30 Uhr) und Weißenfels (Mittwoch, 16. Februar, 20.30 Uhr) begonnen. Sollte es auf mehr als 1500 Zuschauer hinauslaufen, findet die 2G-plus-Regelung Anwendung, wozu die Academics vor Ort kostenlose Bürgertests anbieten werden.

"Das ist eine ganz tolle Nachricht für uns", freut sich Coach "Frenki". Vor 500 Zuschauer habe es sich zuletzt nicht nach Erster Liga angefühlt: "Und unser Ziel in dieser Saison ist ja nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch mehr Aufmerksamkeit für den Basketball in Heidelberg zu generieren." Die Aussicht auf ein größeres Publikum wolle der 55-jährige Trainer "mit Vorsicht genießen".

Schließlich kann Corona alle Pläne im Handumdrehen über den Haufen werfen. Das hat nicht zuletzt der Freitagnachmittag und der geplatzte Wochenendtrip nach Göttingen gezeigt.