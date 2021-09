Heidelberg. (miwi) Es könnte ein Drama für Courtney Stockard werden und ist schon jetzt eine mittelschwere Katastrophe für die MLP Academics Heidelberg. Die weiterhin nicht geklärte Situation des US-Amerikaners schwebt wie ein Schatten über der Vorbereitung der Mannschaft und des gesamten Klubs auf die erste Saison in der Basketball-Bundesliga seit mehr als 30 Jahren. Nachdem der 26-Jährige in den ersten Trainingseinheiten Mitte August körperliche Probleme hatte und seither auf ärztlichen Rat pausiert, ist weiterhin offen, was die genaue Ursache für den Ausfall des Neuzugangs ist, der in den Planungen von Trainer Branislav Ignjatovic eine wichtige Rolle einnimmt.

Sicher ist, dass Stockard beim Testspiel beim französischen Topklub SIG Straßburg am Samstag (17 Uhr) nicht dabei sein wird – und dass er am Donnerstag noch mal gründlich untersucht wurde. Die genauen Ergebnisse der Tests kannte Ignjatovic gestern noch nicht. "Das liegt an der ärztlichen Schweigepflicht", sagt der Academics-Coach, der darauf hofft, bald Klarheit zu haben. Im besten Fall kann Stockard, der vor der Saison aus Schwenningen an den Neckar kam, bald wieder mit den neuen Kollegen in der Trainingshalle stehen. Im schlechtesten Fall müssten sich die Heidelberger bei einer längeren Ausfallzeit des US-Amerikaners noch einmal auf dem Spielermarkt umsehen. Das würde sich schwierig gestalten, denn es gibt interessante Akteure, die noch ohne Klub sind, allerdings müsste zunächst die Finanzierbarkeit geprüft werden.

Ignjatovic beschäftigt sich mit dieser Option noch nicht, vielmehr ist der Chefcoach der Academics darauf fokussiert, sein Team auf den Saisonstart am 25. September vorzubereiten. Beim Mitteldeutschen BC sollen die Heidelberger in der Lage sein, mitzuhalten – und Ignjatovic hat ein gutes Gefühl, dass dies gelingen kann. "Im defensiven Bereich sind wir schon sehr weit", lobt der Serbe seine Akteure und glaubt, dass an den Schwächen in der Offensive in den kommenden Wochen noch gefeilt werden kann. Schließlich legen die Heidelberger auf diesen Teil des eigenen Spiels künftig mehr Wert in den Übungseinheiten.

Einen Fortschritt erhofft sich Ignjatovic in den 40 Minuten in Straßburg – auch wenn erneut Ausfälle drohen. Nach dem 63:60-Sieg am Mittwoch bei den Skyliners Frankfurt sind bei Philipp Heyden Kniebeschwerden aufgetreten. Ob der Kapitän mit in das Elsass fahren kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden, möglicherweise muss der Center ein paar Tage mit dem Training aussetzen. Ähnlich ist die Situation bei Niklas Würzner, der zuletzt in den Übungseinheiten fehlte – bei dem Eigengewächs hatte das Kniegelenk auf die zuletzt hohen Belastungen reagiert.

Weil Ignjatovic nur ein kleiner Kader zur Verfügung steht, folgt auf eine Blessur eines Akteurs fast zwangsläufig die nächste bei einem Teamkollegen. "Shyron Ely und Jordan Geist haben zuletzt immer mehr als 30 Minuten auf dem Feld gestanden, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache", sagt Ignjatovic – in Ermangelung von Alternativen bleibt dem Serben aber keine Wahl als mit einer kleinen Rotation in den Vorbereitungsduellen zu agieren.