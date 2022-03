Von Nikolas Beck

Heidelberg. Am Sonntagabend freute man sich bei den MLP Academics noch über einen gelungen Test in Frankreich. Zwar unterlag der Bundesliga-Aufsteiger Strasbourg mit 74:76, konnte aber wertvolle Spielpraxis während der über zweiwöchigen Länderspielpause sammeln und unter anderem den jüngsten Neuzugang Kyan Anderson debütieren lassen.

Am Montag war die Freude dann bereits getrübt. Erste Krankheitssymptome ließen Böses erahnen, die PCR-Testergebnisse brachten am Abend dann Gewissheit: Corona hat die Heidelberg voll erwischt. "Mindestens neun Spieler und das gesamte Trainerteam sind positiv", sagt Branislav Ignjatovic im Gespräch mit der RNZ. Dies führt der langjährige Headcoach am Dienstagnachmittag aus dem Krankenbett. Schlapp fühle er sich, leichtes Fieber habe er. Trotz Booster-Impfung, die alle "Akademiker" erhalten haben.

Da den Heidelbergern somit weniger als acht Spieler zur Verfügung stehen, stellte Geschäftsführer Matthias Lautenschläger gemäß den Regularien der Basketball-Bundesliga einen Antrag auf Spielverlegung für die beiden Partien am Donnerstag in Ludwigsburg und am Sonntag gegen Frankfurt. Dieser wurde von der Liga genehmigt. Die neuen Spieltermine sind noch nicht bekannt. Die bereits verkauften Karten für das Heimspiel gegen die Skyliners behalten ihre Gültigkeit, teilte der Klub mit.

In dieser Spielzeit waren die Academics vom Covid-19-Erreger bislang verschont geblieben. In der Vorsaison musste der ProA-Meister allerdings um den Jahreswechsel 20/21 herum eine fünfwöchige Corona-Zwangspause einlegen. Ende Januar 2021 hatten sich sechs erneut positive Schnelltests allesamt als falscher Alarm herausgestellt. Ein Jahr später zerschlugen die PCR-Tests diese Hoffnung beim Bundesliga-13.