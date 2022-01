Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es war ein gutes Zeichen, dass die Spieler lange auf ihren Trainer warten mussten. Kapitän Phillipp Heyden und seine Kollegen saßen schon in der Kabine, als Branislav Ignjatovic immer noch in der Halle weilte. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg gab zunächst ein TV-Interview, ehe er eine Gratulationstour startete – beziehungsweise starten musste. Gefühlt wollten alle, die zu diesem Zeitpunkt noch im SNP Dome waren, dem Serben persönlich auf die Schulter klopfen. Erst nach mehrmaligem Zureden gelang es Co-Trainer Albin Mauz schließlich, seinen "Chef" aus der verbalen Umklammerung zu lösen und mit ihm in den Katakomben zu verschwinden.

Alle, die es mit den Heidelberger Basketballern halten, waren am Freitagabend ab 22.21 Uhr gelöst, denn der Bundesliga-Aufsteiger hatte eine Phase beendet, die von Woche zu Woche schwerer auf den Academics lastete. Neun Partien hatten Ignjatovic und seine Schützlinge hintereinander verloren, ehe der 100:91-Erfolg gegen die Crailsheim Merlins zur Befreiung wurde.

Der Trainer der Heidelberger hatte deshalb Grund zu einem ausführlichen Lob, als er in der Kabine zum Team sprach. Allerdings begründete der Serbe dies nicht alleine mit dem Ergebnis gegen die Merlins. "Wie diese Jungs im Training arbeiten und trotz der vielen Niederlagen zueinanderstanden, kann man nicht genug herausheben", sagte Ignjatovic. Der Coach hätte das Ende der schweren Monate nutzen können, um sich selbst in den Fokus zu rücken, doch er entschied sich dazu, die Aufmerksamkeit auf seine Spieler zu lenken.

Die hatten sich aus eigener Kraft von der Last befreit, die durch die Serie des Misserfolgs auf ihnen lastete. In der Offensive trumpften die Heidelberger auf wie noch nicht zuvor in der laufenden Spielzeit – eine dreistellige Punktausbeute war das Ergebnis der guten Vorstellung. Zudem schafften es die Academics, in der Schlussphase die Ruhe zu behalten, als sich die Crailsheimer nach einem 18-Punkte-Rückstand zwischenzeitlich auf vier Zähler herangekämpft hatten. Die Nerven hielten und das wurde mit dem fünften Saisonerfolg belohnt, der den Neuling in der Tabelle auf einem Nichtabstiegsplatz stabilisiert.

"Wir sind alle sehr erleichtert", sagte Leon Friederici. Der Dreier-Spezialist war erst vor wenigen Wochen nach Heidelberg gekommen und hatte deshalb nicht alle Niederlagen miterlebt, aber er wusste, wie wichtig der Sieg gegen Crailsheim für alle war. Friederici hatte maßgeblich dazu beigetragen, denn mit starken zwölf Punkte half er im zweiten Viertel mit, dass sich die Academics bis auf 58:40 absetzten.

"Mit diesem Spiel hat sich seine Verpflichtung schon gelohnt", sagte Ignjatovic. Drei Würfe von außen nahm sich der Neuzugang und alle fanden den Weg durch die Reuse, zuerst spielte sich Friederici in einen Rausch, danach folgten ihm die Kollegen: "Es tut uns allen gut, dass wir jetzt das Gefühl des Sieges genießen können."

Es gab am Freitag aber nicht nur gute Nachrichten für die Academics, denn Mitte des dritten Viertels wurde Niklas Würzner vom Feld getragen. Das Eigengewächs, das zuvor in der Defensive gegen den Crailsheimer Topscorer T.J. Shorts eine bemerkenswert gute Leistung gezeigt hatte, war böse umgeknickt. Eine Diagnose der Knöchelblessur gab es bis Sonntagnachmittag nicht, doch unabhängig davon suchen die Academics nach einer personellen Alternative. "Es gibt ein paar Kandidaten, die wir im Auge haben", erklärte Ignjatovic mit Blick auf einen möglichen Neuzugang. Ein Combo-Guard soll es sein, also ein Akteur, der sowohl das Spiel der Academics lenken als auch selbst punkten kann.