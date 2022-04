Von Jürgen Berger

Heidelberg. Bei den MLP Academics ist die ganz große Anspannung verschwunden. Die Zweifel am Klassenerhalt sind durch den Heimsieg über Gießen verflogen, der Blick der Heidelberger Bundesliga-Basketballer richtet sich mehr und mehr auf die Zukunftsplanungen.

Das bedeutet vor allem viel Arbeit für Matthias Lautenschläger. "Shyron Ely, Max Ugrai und Leon Friederici haben Verträge für die kommende Saison – alle anderen laufen aus", erklärt der Manager und ergänzt: "Wir würden gerne mit einigen Spielern verlängern." Die nächsten Wochen werden abseits des Parketts also spannend, sportlich hofft Lautenschläger noch auf einige große Würfe. "Wir können jetzt relativ befreit aufspielen. Ich bin gespannt, was für uns jetzt in den verbleibenden Partien noch drin ist."

Mit der nächsten Aufgabe am Samstag (18 Uhr) in Crailsheim verbinden die Korbjäger jedenfalls sehr positive Erinnerungen. Gegen die Merlins landete das Team von Branislav Ignjatovic Anfang Januar in eigener Halle einen ganz wichtigen Befreiungsschlag. Das 100:91 im SNP Dome beendete die neun Spiele andauernde Niederlagenserie der Academics. "Das war ein Match, wie man es sich wünscht", sagte Ignjatovic damals.

Vor allem die Führungsspieler Brekkott Chapman, Kelvin Martin und Rob Lowery trumpften auf und führten den Aufsteiger aus der tiefen Krise. Vier Monate später haben sich die Vorzeichen fast komplett verändert. Die Crailsheimer straucheln derzeit mit sechs Niederlagen in Serie, unterlagen am Mittwoch 90:93 gegen den Mitteldeutschen BC. "Die Merlins waren eigentlich ein sicheres Playoff-Team. Jetzt sind sie praktisch nur noch einen Sieg von uns entfernt", erklärt Ignjatovic. "Das ist die BBL." Vor allem, wenn die besten Akteure wie TJ Shorts oder Bogdan Radosavlejevic verletzt ausfallen. Doch auch die Academics plagen Sorgen. Kelvin Martin kämpft mit Wadenproblemen und konnte in dieser Woche noch nicht am Training teilnehmen. Sein Einsatz bleibt ungewiss. Albert Kuppe wird definitiv fehlen. Der Routinier erlitt in einer Übungseinheit einen Bänderriss, eine längere Zwangspause droht. "Das drückt schon ein bisschen auf die Stimmung", erläutert Ignjatovic.

Doch es gibt auch einen Lichtblick. Bei Topscorer Chapman, der gegen Frankfurt umgeknickt war, rechnet der Coach mit einem Einsatz am Samstag. "Seinem Fuß geht es besser", berichtet der 55-Jährige. "Es sollte klappen, auch wenn er jetzt Rückenschmerzen hat."

Ignjatovic wirkt am Telefon entspannt und fährt "sehr zuversichtlich" zum interessanten Kräftemessen mit Crailsheim. Es läuft für die Academics momentan nach Plan. Die Skyliners aus Frankfurt verloren am Mittwoch gegen Göttingen und bleiben somit bei sechs Siegen. "Das hat unsere sehr gute Stimmung noch einmal verbessert", berichtet der Heidelberger Trainer.

Die Ziele für die Rest-Saison hat er für sich persönlich klar definiert. "Für uns geht es darum, unseren besten Basketball zu spielen – das ist mein Anspruch. Die Jungs können jetzt befreit aufspielen", sagt er.

Lautenschläger hofft derweil, in den nächsten Heimspielen die 3000-Zuschauer-Marke zu knacken. Der Manager denkt groß. "Ein Programm hängt davon ab, dass man Visionen hat. Das nächste Level im Blick hat und es angeht", erklärt der Manager.

Basketball-Bundesliga, Samstag, 18 Uhr: Crailsheim Merlin - Academics Heidelberg.