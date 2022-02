Wieder am Ball: Niklas Würzner gibt in Oldenburg sein Comeback. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Es ist kurz vor halb zwei, als Branislav Ignjatovic am Dienstagnachmittag ans Telefon geht und von einer kurzfristigen Planänderung berichtet. Weil es auf der A45 staut, arbeitet sich der Mannschaftsbus der MLP Academics über die A3 hoch in den Norden. Reiseziel: Oldenburg. Geplante Ankunft: 18 Uhr. "Um 20 Uhr trainieren wir dort in der Halle, dann geht es ins Hotel, morgen frühstücken wir gemeinsam und haben unsere finale Sitzung", berichtet der Coach vom eingespielten Ablauf einer weiten Dienstreise.

Die neue Route war nicht die erste Umplanung für das Gastspiel bei den Baskets Oldenburg. Eigentlich hätten sich die Heidelberger bereits am Neujahrstag auf den Weg nach Niedersachsen machen sollen. Doch die für 2. Januar angesetzte Partie musste coronabedingt verschoben werden. Nun steigt also an diesem Mittwoch (19 Uhr/MagentaSport) das Duell mit den Donnervögeln, über denen seit Saisonbeginn dunkle Gewitterwolken schweben. Die Baskets, seit Jahren ein etabliertes Playoff-Team, spielen eine Saison zum Vergessen. Mit nur zwei Siegen sind sie das Schlusslicht der BBL, womit der Partie für die Heidelberger eine so nicht erwartbare Bedeutung zukommt. Es ist zwar gerade erst Halbzeit, aber erstmals steht für den Aufsteiger ein Duell an, das vorentscheidenden Charakter haben könnte.

Mit einem Sieg in Oldenburg freie Fahrt Richtung Klassenerhalt?

"Frenki" Ignjatovic hätte nichts dagegen. Wenngleich er um die Qualitäten des kriselnden Gegners weiß. "Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass es für uns das größte Kompliment ist, aktuell vier Siege mehr auf dem Konto zu haben als eine Organisation wie Oldenburg", berichtet der 55-jährige Basketball-Lehrer, der mit den Academics momentan mit sechs Erfolgen auf Rang 13 steht.

Für den Serben ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Baskets wieder in die Spur finden. Ignjatovic hofft, dass bis dahin noch der eine oder andere Tag vergehen mag, warnt aber: "Für uns kommt dieses Spiel in einem total ungünstigen Moment." Denn Oldenburg hat am Montag die Reißleine gezogen und mit Ingo Freyer einen im Abstiegskampf erfahrenen neuen Trainer verpflichtet. Alen Albaz, der erst vor zwei Wochen vom langjährigen Headcoach Mladen Drijencic übernommen hatte, rückt nach drei Niederlagen wieder ins zweite Glied zurück.

Er wolle sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sagt Ignjatovic, der Freyer aus gemeinsamen Zweitliga-Zeiten bestens kennt, "aber er könnte mit seinem offensivorientierten Basketball genau der richtige Coach für dieses Team sein."

Unterm Strich hapere es bei den Baskets lediglich am Selbstvertrauen. Dies schwinde mit jeder erfolglosen Partie etwas mehr, was zu weiteren engen Niederlagen der Oldenburger geführt habe. Zuletzt waren es acht hintereinander. Deren neun waren es bekanntlich auch schon mal bei den Heidelbergern, die hoffen, nach zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen ihre Probleme hinter sich gelassen zu haben.

Zumal alle Plätze belegt waren, als der Mannschaftsbus auf die A3 abbog. Auch Niklas Würzner kann also nach überstandener Sprunggelenkverletzung sein Comeback geben. "Das ist das erste Mal in dieser Saison, dass alle einsatzfähig sind, freut sich Ignjatovic. Geht’s nach "Frenki", wird die Heimreise am Mittwochabend nicht nur mit allen Mann an Bord angetreten. Sondern auch mit zwei weiteren Punkten im Gepäck.