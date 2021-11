Bester Heidelberger bei der Niederlage in Hamburg: Kelvin Martin (am Ball). Foto: Imago

Von Michael Wilkening

Hamburg. Hrvoje Kovacevic saß in der schmucken Arena der Hamburg Towers und wartete auf einen guten Freund. Der Kroate spielte zwischen 2015 und 2017 für die MLP Academics Heidelberg und harrte der Dinge, die nach einem Basketball-Spiel in der Bundesliga notwendig sind. Branislav "Frenki" Ignjatovic musste zunächst zur Pressekonferenz, ehe der Trainer der Heidelberger Zeit für seinen ehemaligen Schützling hatte.

"Die Academics haben gut gespielt, aber Hamburg war besser", befand Kovacevic. Der 35-Jährige ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, die Partie seiner beiden früheren Klubs anzuschauen. Nach seiner Zeit am Neckar wechselte der Spielmacher nach Hamburg, schaffte mit den Hanseaten 2019 den Aufstieg in die Bundesliga, beendete danach seine Karriere und hat inzwischen im IT-Bereich einen Job gefunden. Die 75:81-Niederlage der Academics beobachtete er deshalb von der Tribüne aus. "Mit Freunden ein Spiel schauen, das ist eine tolle Sache", sagte Kovacevic.

Ein kurzes Gespräch mit Ignjatovic war am Freitagabend in Hamburg noch möglich, ehe sich der Trainer mit seinem Team auf die Busfahrt Richtung Heimat machen musste. Unter vier Augen dürfte Kovacevic seinem Freund erklärt haben, was er bereits zuvor gesagt hatte: "Heidelberg hat eine gute Mannschaft, sie spielen eine wirklich gute Defensive und werden ihr Saisonziel erreichen", so der Ex-Profi, der seinem früheren Verein trotz der Niederlage verbale Streicheleinheiten verpasste: "Wer hätte gedacht, dass die Academics von den ersten sechs Spielen als Aufsteiger vier gewinnen?"

Ignjatovic weiß, dass seine Mannschaft bislang deutlich über den internen wie externen Erwartungen abgeschnitten hat, aber die Enttäuschung über die Niederlage konnte dieser Umstand zunächst nicht schmälern. "Wir hatten die Chance, hier zu gewinnen, aber um solch eine Mannschaft zu schlagen, hätten wir ein perfektes Spiel gebraucht", sagte der Academics-Coach. Gut hatten die Heidelberger agiert, aber eben nicht gut genug. Zu viele einfache Fehler und schlechte Würfe aus guten Positionen kosteten schließlich den Sieg. Hinzu kam, dass Shy Ely anzumerken war, dass er in den vergangenen beiden Wochen jeweils von Infekten zurückgeworfen wurde. Der Flügelspieler mit dem kunstvollen Wurf blieb unter seinen Möglichkeiten.

Letztlich verloren die Heidelberger zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit, weil sie bei einem Europapokal-Teilnehmer nicht auf ihrem besten Level agierten. Das spricht für die Wettbewerbsfähigkeit des Neulings, dem Pessimisten vorhergesagt hatten, nur dann einigermaßen mithalten zu können, wenn alles passt.

Kovacevic gehört nicht zu dieser Gruppe. Für ihn ist es ausgemachte Sache, dass die Heidelberger den Klassenerhalt schaffen. "Sie werden Zwölfter, 13. oder 14.", versuchte sich der Kroate als Wahrsager: "Sie sind gut genug, um nicht abzusteigen." An eine Playoff-Qualifikation glaubt er nicht, wenngleich er warnt: "Wenn sie weiter so in der Defensive spielen und im Angriff besser den Ball laufen lassen, sind sie sehr gefährlich."

Kelvin Martin möchte dazu beitragen, dass die gefährlichen Heidelberger weitere Siege einfahren. "Wir haben unser Ziel und daran arbeiten wir in jedem Training und in jedem Spiel", sagte der US-Amerikaner.

Martin steht für den Stil der Academics wie kein anderer, denn der Forward zelebriert seinen Sport nicht, sondern arbeitet ehrlich, leidenschaftlich – und erfolgreich. Mit 18 Punkten, sechs Rebounds, fünf Balleroberungen und einem Block brillierte Martin in der Hansestadt. Er war der beste Heidelberger, ärgerte sich aber mehr über die Niederlage als dass er sich über die eigenen Werte freuen konnte.

Das Lob von Kovacevic nahm Martin zur Kenntnis, doch höhere Ziele wollte er daraus nicht ableiten. "Wir sind hier, um den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür hänge ich mich in jedem Angriff rein, und in jeder Abwehraktion", sagte der 32-Jährige – und verschwand in die Kabine.