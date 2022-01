Von Nikolas Beck

Heidelberg. Matthias Lautenschläger stand im Heidelberger SNP Dome, ließ seinen Blick durchs weite Rund wandern – und wirkte nachdenklich. Für den Manager der MLP Academics muss sich der Sonntagabend wie eine verpasste Chance angefühlt haben. Nicht etwa, weil die Heidelberger Basketballer nur um Haaresbreite an einer Sensation vorbeigeschrappt wären. Nein, Titelfavorit Bayern München war bei der 70:92-Niederlage eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. "Es war wahrscheinlich eines unserer schlechtesten Spiele bislang", räumt Lautenschläger ein. Was ihn nach der Partie umtrieb, war etwas anderes: die spärlich gefüllte Halle. 500 Zuschauer durften dabei sein, als Deutschlands Vorzeigeverein seine Visitenkarte zum ersten Mal in der neuen Großsporthalle abgab.

Fast 5000 hätten es sein können.

Zum ersten Erstliga-Heimspiel der Heidelberger nach 36 Jahren waren es Ende September knapp 2000. Gegen Würzburg und Bayreuth dann schon über 2500. Und im Dezember, als die Topklubs Berlin und Ulm zu Gast waren? "Da wären wir mit Sicherheit ausverkauft gewesen", sagt Lautenschläger und erinnert sich an den zwei Wochen vor der Partie gegen Alba eingestellten Vorverkauf: "Schon zu diesem Zeitpunkt lagen wir bei über 3500 verkauften Tickets." Die nächste Corona-Welle bzw. die Vorgaben der Landesregierung haben auch den Academics einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Pro Spiel entsteht uns ein knapp sechsstelliger Verlust", rechnet der Manager vor. Kalkuliert hatten die Heidelberger eher konservativ mit einem Schnitt von 1500 bis 2000 Zuschauern. Dies bringe den Klub nun nicht in existenzielle Schwierigkeiten, so Lautenschläger: "Aber große Sprünge bei der einen oder anderen Kaderverstärkung sind im Abstiegskampf nun eben nicht möglich." Doch die finanziellen Einbußen – nicht nur durch den Ticketverkauf, sondern auch den Fanartikel-Absatz in der Halle oder für den Caterer – sind nur eine Seite der Medaille. Die andere, so Lautenschläger, sei die Beziehung zu den Fans, die strapaziert werde.

Darum hat sich der 41-Jährige vor der Partie gegen die Bayern in einem Offenen Brief an die Unterstützer der Academics gewandt. "Nach einem Sommer mit sinkenden Inzidenzen und gesteuert von einer Politik, die – die Bundestagswahl im Blick – in eine Entscheidungs-Schockstarre verfiel und mit gewohnt wenig Weitblick die Augen vor dem Unvermeidbaren, nämlich dem Anstieg der Zahlen im bevorstehenden Winter, verschloss, wogen auch wir uns in Sicherheit, die Tore in neuer Spielstätte, neuem Glanz und neuer Liga wieder für Zuschauer öffnen zu können", spart Lautenschläger nicht mit Kritik. Also habe man den Dauerkartenverkauf begonnen und sich über die positive Resonanz gefreut.

Der große Absatz vor der Runde sorgt nun allerdings seit Wochen für großen Frust. "Wir haben viele, viele E-Mails bekommen", erklärt Lautenschläger sein Statement und betont, dass er vollstes Verständnis hat für jede enttäuschte, emotionale Reaktion, wenn ein Dauerkartenbesitzer keine Berücksichtigung fand. Denn über den Zutritt zur Halle musste das Losverfahren entscheiden. "Wie sollten wir die Tickets verteilen? Schließlich hatten wir weit mehr als 500 Dauerkarten verkauft und waren nun zu einer Art ,Ticket-Triage’ gezwungen", schreibt Lautenschläger weiter. "Sollten wir alle Dauer- und Tageskarten stornieren und eine Art ,Rabbit-Run’ auf die Tageskarten zu jedem Spiel starten? First come, first serve? Sollten wir frühe Dauerkartenkäufer priorisieren?"

Für die Verantwortlichen der Academics sei die Beschränkung mindestens genauso bitter wie für den einzelnen Zuschauer, der ein Spiel verpasst, sagt der Manager. "Wir wollen hier schließlich etwas aufbauen, das Thema Basketball-Bundesliga wurde in Heidelberg sehr gut angenommen – und jetzt mussten wir erneut 500 bis 600 Karteninhaber ablehnen." Vor allem von der Landesregierung zeigt sich der Geschäftsführende Gesellschafter enttäuscht. "Wir leben in einem Zeitalter von Effektpolitik, in dem Entscheidungen ohne Weitblick und ohne Strategie getroffen werden." Man sei zwar stets im "freundlichen Dialog" mit den zuständigen Ministerien. Bei Lautenschläger mehren sich aber die Zweifel, dort ernsthaft gehört zu werden. Vor allem das jüngste "Einfrieren" der Alarmstufe II, unabhängig von den eigentlich ausschlaggebenden Krankenhauseinweisungen, habe Lautenschläger zum Umdenken gebracht. "Vielleicht, grübelt der Manager, "vielleicht ist es an der Zeit, unbequemer zu werden." Er schließe inzwischen auch nicht mehr aus, dass sein Klub oder mehrere Klubs gemeinsam den Rechtsweg prüfen, um künftig wieder mehr Zuschauer zulassen zu dürfen.

Matthias Lautenschläger glaubt jedenfalls fest daran, dass in dieser Saison zumindest eine 50-prozentige Auslastung wieder möglich sein wird. Auf welchem Weg auch immer. Viele Chancen auf ein Basketball-Fest im SNP Dome wollen sich die Academics jedenfalls nicht mehr entgehen lassen.