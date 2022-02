Von Nikolas Beck

Heidelberg. Ein Chicken-Burger von der Tankstelle war schuld. Das glaubt zumindest Branislav Ignjatovic, der Trainer der MLP Academics. Der Snack zwischendurch hat dem Serben auf den Magen geschlagen. Er selbst spricht von einer Lebensmittelvergiftung und einem vergangenen Wochenende, zu dem er lieber nicht ins Detail gehen möchte. Pünktlich zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs der Academics, die nach ihrem 94:70-Erfolg am vergangenen Mittwoch gegen den Mitteldeutschen BC ein paar freie Tage geschenkt bekamen, ist Ignjatovic aber wieder fit – und freut sich im Gespräch mit der RNZ über eine weitere gute Nachricht. Bei ihrer langen Suche nach einer Verstärkung wurden die Heidelberger endlich fündig: Kyan Anderson wechselt mit sofortiger Wirkung vom Ligarivalen Gießen in die Neckarstadt.

Der 29-jährige US-Amerikaner hatte bei den 46ers einen schweren Stand, kam zuletzt Anfang Januar zum Einsatz und musste in den vergangenen drei Partien als siebter Ausländer im Kader sogar von der Tribüne aus zusehen. Dennoch hofft man in Heidelberg, im 1,80 Meter großen Aufbauspieler die erhoffte Verstärkung gefunden zu haben.

Manager Matthias Lautenschläger, der Anderson schon länger auf dem Zettel stehen hatte, ist überzeugt, dass der Point Guard, zuvor bereits in Bayreuth (2016-2019) und in Göttingen (2019-2020) sowie in Belgien und in Ungarn aktiv, die neue Chance in Heidelberg unbedingt nutzen möchte. "Er ist erfahren, korbgefährlich, kann seine Mitspieler in Szene setzen und ist vor allem in Form und im Training", sagt Ignjatovic, der sich in persönlichen Gesprächen unter anderem mit Andersons Ex-Coach Raoul Körner und am Mittwoch auch mit Weißenfels-Center John Bryant, zu Saisonbeginn ebenfalls in Gießen unter Vertrag, versichert hat, dass man einen charakterlich einwandfreien Spieler und "guten Jungen" an Bord holt.

Das Risiko, dem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg einen Gefallen zu tun und eine Ablöse zu überweisen, nimmt man bei den Academics bewusst in Kauf. "Er wäre nicht der erste Spieler, der bei einem Verein nicht funktioniert – und beim anderen dann schon", sagt Ignjatovic. Er ist überzeugt: Hätte er bereits vor zwei Monaten eine zusätzliche Option gehabt, wäre der anvisierte Klassenerhalt bereits eingetütet.

Spannend wird sein, wie sich der Heidelberger Spieltagskader künftig darstellt, sollten alle Import-Spieler fit sein. Mit Anderson, Shy Ely, Rob Lowey, Brekkott Chapman, Kelvin Martin, Jordan Geist und Osasu Osaghae stehen schließlich auch in Heidelberg sieben Ausländer – und damit einer mehr als erlaubt – im Kader. Einen muss der Trainer künftig auf die Tribüne setzen.

Diese "Bauchschmerzen" nimmt Branislav Ignjatovic aber gerne in Kauf.