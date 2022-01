Von Nikolas Beck

Heidelberg. Es ist so etwas wie der Klassiker, wenn es darum geht, seine Emotionen zu zügeln: bis zehn zählen. Oder am besten gleich bis 100 – und zwischen jeder Zahl einmal kräftig ein- und ausatmen. Psychologen glauben, es hilft Wunder, weil dabei nicht nur Zeit vergeht, sondern man auch vom Kern des Problems abgelenkt wird.

Matthias Lautenschläger. Foto: vaf

Matthias Lautenschläger hat’s ähnlich gemacht. Der Manager der MLP Academics sagt selbst, er sei verrückt nach Zahlen. Und diese haben ihm geholfen, während der mehr als zwei Monate, die der Bundesliga-Aufsteiger auf ein Erfolgserlebnis hatte warten müssen, kühlen Kopf zu bewahren. "Ich habe mich in die Statistiken gestürzt", berichtet der 41-Jährige. Hin und her gedreht habe er die Werte der Korbjäger, sie ins Verhältnis zu den jeweiligen Gegnern gesetzt, versucht, Schwachpunkte zu analysieren. "Es kam auch der eine oder andere interessante Ansatz dabei rum", sagt Lautenschläger.

Zusammengefasst und vereinfacht: Trotz neun Niederlagen hintereinander war beim Team von Trainer Branislav Ignjatovic von Ende Oktober bis zum vergangenen Wochenende nicht alles schlecht. So wie in den ersten fünf Partien, von denen die Heidelberger sensationell vier gewonnen hatten, nicht alles viel besser war. "Es waren viele knappe Niederlagen dabei, oft haben ein, zwei Szenen den Unterschied gemacht", erinnert sich Lautenschläger an die Erkenntnis, dass oftmals ein kleiner Fehler weniger gereicht hätte, um das Parkett als Sieger zu verlassen. Das beruhigte.

Viel größer war die Erleichterung bei Manager, Trainer und allen anderen, die es mit den Academics halten, dann aber am vergangenen Freitag. Als beim 100:91 in eigener Halle gegen die Crailsheim Merlins endlich wieder ein Sieg eingefahren wurde. "Es ist egal, wie viel ,Erwartungsmanagement’ man vor der Saison betreibt", sagt Lautenschläger, "solch eine Niederlagenserie macht trotzdem keinen Spaß."

Zumal das für die Heidelberger, die sich unter "Frenki" Ignjatovic kontinuierlich zu einem Spitzenteam der 2. Liga entwickelt hatten, etwas ganz Neues war, wie der serbische Coach ergänzt. Jeder Sieg sei wichtig. Und dieser vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.

Der Kraftakt gegen die Merlins hat aber auch seine Spuren hinterlassen. Noch dazu kam, dass die zweite Hälfte des Teams am Samstag die Booster-Impfung bekam, sodass nun alle dreifach geimpft sind. "Das gibt dir ein besseres Gefühl in verrückten Zeiten", sagt Ignjatovic. Aber es hat zum Wochenbeginn der Vorbereitung auch nicht unbedingt geholfen.

Optimal lief das Training für die anstehende Auswärtsaufgabe am Samstag (18 Uhr/MagentaSport) bei den Löwen Braunschweig nicht an. Zunächst kam die bittere Gewissheit, dass Niklas Würzner mit einem Bänderriss im Sprunggelenk mehrere Wochen ausfallen wird. "Niki spielt wahrscheinlich seine beste Saison überhaupt, ist einer der Deutschen mit der meisten Spielzeit in der Liga und für uns kaum zu ersetzen", hadert Ignjatovic. Zumal die seit Wochen gesuchte Verstärkung fürs Aufbauspiel immer noch nicht gefunden ist. So wird sich Jordan Geist am Samstag wohl in einer für ihn ungewohnten Rolle versuchen dürfen.

Wie fit ist Rob Lowery? Foto: Cheesy

Aber auch auf den großen Positionen drückt der Schuh. Osasu Osaghae kann nach seinem Fingerbruch immer noch nicht trainieren, soll aber bald so weit sein. Und sein temporärer Ersatz, Keith Wright, hat den Klub Richtung Frankreich verlassen. Rob Lowery ging schon gegen Crailsheim auf dem Zahnfleisch und konnte erst am Dienstag wieder trainieren. Dabei sind gegen die Löwen vor allem Schnelligkeit und Spritzigkeit gefragt. Die Braunschweiger, für Lautenschläger und Ignjatovic die "Überperformer" der bisherigen Saison, spielen ligaweit den schnellsten Basketball und suchen ihr Heil selbst im Schnellangriff oft aus der Distanz. "Sie haben Spieler, die werfen dir Dreier ins Gesicht, so schnell kannst du gar nicht gucken", ist Ignjatovic gewarnt. Das Hauptaugenmerk lag bei den Heidelbergern daher zuletzt vor allem auf dem Umschalten von Offensive auf Defensive. "Ich bin selbst gespannt", sagt der 55-Jährige keineswegs despektierlich, "wie unsere ältere Garde mit Lowery, Shy Ely oder auch Kelvin Martin damit umgeht." Im strukturierten "Fünf gegen fünf" sieht Frenki, dessen Team selbst ligaweit die langsamste Offensive spielt, eher im Vorteil.

"Es wird auch ein Kampf der Systeme", sagt daher Lautenschläger und hofft, dass die "Akademiker" mit Braunschweig nach Siegen gleichziehen können.

Erfolg Nummer sechs, der zweite hintereinander, und die Punkte elf und zwölf? Das wären gewiss Zahlen, die nicht nur Matthias Lautenschläger weiter beruhigen würden.