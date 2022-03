Von Nikolas Beck

Heidelberg. Eine schlaflose Nacht bedeutet in der Regel nichts Gutes. Branislav Ignjatovic, der Trainer der MLP Academics, verlebte so eine von Mittwoch auf Donnerstag mal wieder. Als dem 55-Jährigen die Augen zufielen, hatte bereits das Morgengrauen eingesetzt. Ignjatovic hätte dennoch kaum glücklicher sein können.

"Ich bin seit einer halben Stunde wach", sagte der Serbe am Donnerstag, als um 13.30 Uhr die RNZ anrief. Erst um 4 Uhr nachts war Ignjatovic nach Hause gekommen vom 18-Stunden-Trip, einmal hoch nach Niedersachsen, wo das Nachholspiel gegen die BG Göttingen über die Bühne ging, und wieder zurück. Dass Ignjatovic und alle Heidelberger zumindest am Vormittag dann aber angenehme Träume hatten, lag am überraschenden 82:70-Erfolg beim Tabellen-Siebten. Und bei Coach "Frenki" mit Sicherheit auch an der Leistung von Shy Ely.

Der 34-Jährige ist seit vielen Jahren die große Konstante im Heidelberger Team. Seit einigen Wochen allerdings das größte Sorgenkind. Nachdem er sich Anfang Februar das Knie verdreht hatte, fand der "Swingman" einfach keinen Rhythmus mehr. Gerade einmal fünf Punkte erzielte Ely durchschnittlich seit Anfang Februar. In Göttingen waren in der ersten Halbzeit aber endlich wieder Ansätze von dem zu sehen, was den US-Amerikaner in seinen sechs Jahren bei den Academics zum Liebling des Publikums – aber auch des Trainers gemacht hat.

"Shy ist ,Mister perfect’", sagt Ignjatovic über seinen langjährigen Schützling, der in jedem Spiel und in jedem Training 100 Prozent gibt und sich ohne Ausnahme in den Dienst der Mannschaft stellt. Die vergangenen Wochen haben Ely aber auch mental zugesetzt. "Ich habe überhaupt keine Probleme mehr mit meinem Knie", sucht er keinerlei Ausreden. "Aber mein Wurf und mein Scoring sind schon die ganze Saison über so inkonstant – und ich finde einfach keine Antwort, warum das so ist."

Unbedingt beweisen wollte es Ely vor der Saison, dass sein Team, aber auch er selbst in die Bundesliga gehören. Ob sich der introvertierte Korbjäger zu viel Druck gemacht hat? Nachdem er im Dezember gegen Meister Alba Berlin den Sensationssieg in der Hand hatte, einen relativ einfachen "Floater" aber daneben setzte, war Ely untröstlich. "Meine Teamkollegen haben mir immer vertraut", sagt er. Und sein Coach tut das auch. Dieses Vertrauen will Ely nun auch wieder zurückzahlen.

Jetzt, da zehn Spiele vor Schluss das große Ziel Klassenerhalt beinahe erreicht ist. "Die Stimmung im Team könnte nicht besser sein, aber wir wollen dennoch immer nur auf die nächste Aufgabe blicken", sagt Ely. Die steht am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen Hamburg an (20.30 Uhr/MagentaSport). Für die Academics ist es so etwas wie eine Generalprobe vor den beiden nächsten Spielen, ebenfalls im SNP Dome, gegen die Abstiegsrivalen Frankfurt (Dienstag, 19 Uhr) und Giessen (Samstag, 18 Uhr).

"Ich weigere mich, diese Partien als Schicksalsspiele zu bezeichnen", sagt Ignjatovic. Sein Team habe schließlich u.a. durch den Coup in Göttingen "ein bisschen Kredit erspielt". Ignjatovic: "Wir stehen einen, im schlimmsten Fall zwei Schritte vor der Erfüllung unseres Saisonziels." Der Heidelberger Trainer hofft, dass diese Leistung im Heimspiel-Dreierpack durch eine volle Halle gewürdigt wird.

Fest steht: Wird bereits am Samstag nach der Partie gegen die Towers erneut gemeinsam gejubelt, sollte Ignjatovic in dieser Saison keine Probleme mehr haben, nachts zur Ruhe zu kommen. Für den grübelnden Shy Ely gilt das hoffentlich genauso.