Von Nikolas Beck

Heidelberg. Einen Tag lang konnte Branislav Ignjatovic den Coup genießen. "Der Sonntag war schön", sagt der Trainer der MLP Academics am Dienstagnachmittag mit einer guten Portion Wehmut in der Stimme. Denn nach dem bärenstarken Auftritt des Bundesliga-Aufsteigers zum Auftakt bei den Wölfen vom MBC in Weißenfels kehrte schnell Ernüchterung ein.

Am Montagmorgen ereilte die Korbjäger die erste Hiobsbotschaft: Rob Lowery, der Spielmacher der Heidelberger, wird bis auf weiteres ausfallen. Beim MBC hatte sich der US-Amerikaner einen Muskelfaserriss zugezogen. Besonders bitter: Offenbar geschah das Missgeschick, als der 33-Jährige auf einer feuchten Stelle auf dem Parkett gleich zweimal wegrutschte. Als die Academics-Bank die Schiedsrichter vehement darauf aufmerksam gemacht hatte und die Partie zum Wischen unterbrochen wurde, war es für Lowery bereits zu spät.

Ein Unglück kommt selten alleine. Auch bei einem Aufsteiger nicht. Nicht nur Lowery, sondern auch Kelvin Martin wird das langersehnte erste Erstliga-Heimspiel an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) aller Voraussicht nach verpassen. Der 32-Jährige, der erst vor zehn Tagen zum Team gestoßen war, klagt seit dem Wochenende über Wadenprobleme, ein MRT am Dienstag sollte Klarheit bringen.

Das Lazarett und die Zahl der verletzten US-amerikanischen Profis ist damit auf vier angewachsen. Schließlich fehlen auch Courtney Stockard und Osasu Osaghae langfristig.

Dabei wäre das Duell mit Ludwigsburg, das sich in den vergangenen Jahren zu einer der Top-Adressen im deutschen Basketball entwickelt hat, auch mit voller Kapelle eine Herkulesaufgabe für den amtierenden Zweitliga-Meister gewesen. "Jeder weiß, was da für ein Gegner auf uns wartet", kann Ignjatovic die Kräfteverhältnisse realistisch einschätzen. Wahrscheinlich mit einer Siebener-Rotation müssen sich die Heidelberger gegen einen Kontrahenten wehren, "der bekannt dafür ist, dass er dir keine Ruhe lässt, über weite Strecken über das ganze Feld presst", warnt der Serbe.

"Wir sollten daraus jetzt aber auch keine griechische Tragödie machen", sagt Ignjatovic. Schließlich sei es für den Neuling trotz allem "eine Ehre, sich mit einem der besten Teams der Liga zu messen."

Auch Matthias Lautenschläger weiß, dass die MHP Riesen nicht die Gegner sind, gegen die es um die entscheidenden Punkte im Kampf um den Ligaverbleib geht. "Wir sind der absolute Underdog", sagt der Academics-Manager. Daher spüre er nicht unbedingt wegen des Sportlichen eine besondere Anspannung, sondern eher wegen des Kaltstarts, den der Klub am Mittwochabend im SNP Dome hinlegen muss. Eine Partie vor einer größeren Zuschauerzahl haben die Academics seit ihrem Umzug in die neue Arena Ende März noch nicht ausgetragen. Auch ein Testspiel während der Vorbereitung ließ sich nicht realisieren. Lediglich einmal überhaupt, zum Abschlusstraining, konnten Heidelbergs beste Korbjäger an der Speyrer Straße trainieren.

"Für uns geht es einfach darum, uns gut zu präsentieren", sagt Lautenschläger. Man wolle zeigen, dass sich die Academics nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch weiterentwickelt haben. Der Manager: "Dass in Heidelberg nicht nur eine neue Arena steht, sondern dass wir in dieser auch ein gutes Programm bieten können."

Freuen dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf DJ Boulevard Bou. Die Heidelberger Disc-Jockey-Ikone legt künftig bei den Academics-Heimspielen auf. Für weniger Begeisterung beim Publikum wird dagegen die Parkplatzsituation an der Speyerer Straße sorgen. "Das Parkhaus ist leider noch nicht fertiggestellt, sodass unsere Zuschauer am Messplatz parken müssen", erklärt Lautenschläger, dass Basketball-Fans ein paar Hundert Meter Fußweg einzuplanen haben.

Für ein gelungenes Heimdebüt werden sie das sicher gerne in Kauf nehmen.

