Von Nikolas Beck

Heidelberg. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit. Unter 90 Punkten blieben die MLP Academics in eigener Halle bislang noch nicht. Am Sonntagabend gegen Leverkusen war es dann Albert Kuppe vergönnt, mit einem Dreier erstmals auch die magische 100-Punkte-Marke zu überschreiten. 103:75 stand am Ende auf der Anzeigetafel im Olympiastützpunkt.

Und wenn es die Technik hergeben würde, hätte man auch gut und gerne noch ein Ausrufezeichen dahinter einblenden können. Die Zweitliga-Basketballer haben nach ihrer fünfwöchigen Corona-Zwangspause einen Re-Start hingelegt, den die Konkurrenz als Warnung verstehen dürfte.

Die offizielle Tabelle führt die Heidelberger nun zwar auf Rang vier, jedoch acht Zähler hinter Primus und Aufstiegskandidat Nummer eins Rostock. Aber wie gut sind die "Akademiker" wirklich?

Matthias Lautenschläger hat eine Vermutung. Zumindest hat der Manager sich seine eigene Tabelle ausgerechnet. Weil seine Mannschaft eine ganze Menge Partien nachholen muss, schaute sich der 40-Jährige die Quotienten-Wertung an. Mit sieben Siegen aus neun Spielen (78 Prozent) rangieren die Academics nur knapp hinter den Seawolves aus Rostock (elf Siege aus 13 Spielen/79 Prozent) auf Platz zwei. Oder wie es der Manager formuliert: "Wir sind in Schlagdistanz. Das ist gut zu wissen."

Vor allem, wie die Heidelberger mit all den Widrigkeiten, welche die Saison bislang mit sich gebracht hat, umgehen, ist erstaunlich: Der lang ersehnte Umzug in den SNP Dome musste verschoben werden. Genauso das Liga-Eröffnungsspiel Mitte Oktober. Stattdessen ging es damals vorsorglich in Quarantäne, zwei Monate später dann erneut, weil nun auch drei eigene Spieler positiv getestet wurden. Erst in der vergangenen Woche stand man wieder auf dem Parkett. Beinahe ein Kaltstart war’s – und doch konnte in Trier knapp triumphiert und gegen Leverkusen dann regelrecht brilliert werden. "Es scheint so, dass wir eine richtig gute Truppe beisammen haben", sagt Lautenschläger.

Und diese Truppe erhält noch einmal Verstärkung. Was in der vergangenen Woche bereits angekündigt worden war, kann die RNZ nun bestätigen: Shaun Willett geht künftig für die Academics auf Korbjagd.

Die Idee, noch mal einen Spieler dazu zu holen, sei schon vor der Zwangspause gereift, berichtet Branislav Ignjatovic. Aufgrund der zahlreichen Nachholspiele kann der Chefcoach zusätzliches Personal nun aber umso mehr gebrauchen.

Über 80 Spieler habe man auf der Liste gehabt, erinnert sich der Serbe. Als am Neujahrstag die Meldung aus Schwenningen kam, dass Willett freigestellt wurde, landete die Liste direkt im Papierkorb. Mit dem 24-Jährigen habe man das große Los gezogen, glaubt Ignjatovic. "Er entspricht genau dem Profil, das wir gesucht haben, wir wären blöd gewesen, da nicht zuzuschlagen", sagt der Trainer und spricht von einer "perfekten Ergänzung" auf der großen Flügelposition zu Evan McGaughey. Aufgrund des vielversprechenden Saisonstarts der Heidelberger wurden von Sponsorenseite zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt, um einen fünften "Import"-Spieler an Bord zu holen.

Willetts Werte sprechen eigentlich für sich: 18,3 Punkte und 9,5 Rebounds legte der US-Amerikaner in seinen elf Spielen für die Panthers auf, machte bei der Schwenninger 83:90-Niederlage in Heidelberg vielleicht sein bestes Saisonspiel. Jetzt soll er für die ambitionierten Academics zum entscheidenden Puzzleteil werden.

Seine Zeit beim Tabellen-Zehnten hatte jedoch ein unschönes Ende gefunden. "Aus disziplinarischen Gründen", teilten die Panthers mit, habe man die Reißleine gezogen. Lautenschläger nimmt’s gelassen, sagt: "Jede Geschichte hat zwei Seiten." Man habe sich eigene Infos über die Vorgänge beim Liga-Rivalen eingeholt und mache sich daher keine Gedanken.

Willett ist bereits seit vergangener Woche in Heidelberg und soll schon am Mittwoch (16.30 Uhr), im Nachholspiel in Paderborn, mitwirken. Noch verweigere Schwenningen allerdings die Freigabe, berichtet der Academics-Manager. Auf jeden Fall mit von der Partie sein wird Kapitän Phillipp Heyden. Nach seiner Gesichtsverletzung am Sonntag gab’s Entwarnung, sodass Ignjatovic erstmals seit dem Re-Start die Qual der Wahl haben dürfte.

ProA, Mittwoch, 16.30 Uhr: Paderborn- Heidelberg.