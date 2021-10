Hamburg. (miwi) Der mögliche Sprung an die Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga gelang den MLP Academics Heidelberg nicht. Die Mannschaft von Branislav Ignjatovic verlor am Freitagabend bei den Hamburg Towers 75:81 (31:36) und kassierte im sechsten Saisonspiel die zweite Niederlage. Einsatz und Kampf der Academics stimmten, immer wieder arbeitete sich die Mannschaft um die herausragenden Kelvin Martin (18 Punkte) und Rob Lowery (17) nach Rückständen heran – aber es reichte nicht zur Wende.

Den Pausenrückstand hatten die Heidelberger zwei Faktoren zu "verdanken". Trotz vieler freier Wurfchancen fand in den ersten 20 Minuten nur einer von zehn Dreier-Versuchen sein Ziel. Das Team vom Neckar ist im bisherigen Saisonverlauf das schlechteste Team der Bundesliga von außen und unterstrich diese Statistik in der schicken Arena in Hamburg. Der zweite Faktor, der das 31:36 verursachte, war die hohe Anzahl technischer Fehler der Academics. Sie erlaubten sich acht Ballverluste und waren deshalb mit fünf Punkten im Hintertreffen, als Coach Ignjatovic zur Analyse in den Katakomben bat.

Dabei hatten die Heidelberger die Partie im zweiten Viertel dominiert, nachdem mit der aggressiven Defensive die große Stärke der Mannschaft zum Tragen kam. Beim 31:29 durch Kelvin Martin hatten die Academics die Zuschauer verstummen lassen (16.). Anschließend verpassten sie aber viele Chancen, den Vorsprung auszubauen und kassierten unnötige Körbe, zuletzt einen Dreier von Maximilian DiLeo unmittelbar vor der Pausensirene.

Direkt nach dem Seitenwechsel gelang dem starken Martin mit fünf Zählern der Ausgleich zum 36:36, doch anschließend hatten die Heidelberger wieder die alten Probleme. Die wichtigen Würfe fielen bei den Academics nicht durch die Reuse, bei den Towers schon. Prägnantes Beispiel: Rob Lowery vergab beim Stand von 44:46 einen Dreier aus der Ecke, direkt im Gegenzug versenkte Caleb Homesley zum 49:44 (27.). Heidelberg krampfte, Heidelberg kämpfte jedoch – und nach einem Buzzer-Beater von Shyron Ely stand es am Ende des dritten Viertels plötzlich 54:54-Unentschieden.

Der Wille und die Leidenschaft der Heidelberger war imposant, aber bei allem Einsatz war der Auftritt zu fehlerhaft, um in der Hansestadt zu bestehen. Die Towers hielten die Führung zu Beginn des letzten Viertels und sorgten immer für Jubel der mehr als 2400 Zuschauer, wenn es nötig war. Die Hamburger brachten in den letzten Minuten mehr Energie aufs Feld. Knapp vier Minuten vor dem Ende tankte sich der starke Towers-Center Maik Kotsar durch, sorgte beim 72:62 für die erste zweistellige Führung der Partie und legte mit einem Bonus-Freiwurf zum 73:62 nach.

Ein finaler Kraftakt brachte die Heidelberger nach Dreiern von Martin und Lowery auf 75:77 heran, ehe Kotsar mit einem Dreipunkte-Spiel die Niederlage besiegelte.

Towers Hamburg: Kotsar 21 Punkte, Homesley 12/1 Dreier, J. Brown 11, Hollatz 10/2, Meisner 8/2, DiLeo 5/1, Z. Brown 5/1, Hinrichs 4, Christen 4/1, Edigin 1, McCallum, Rich.

MLP Academics Heidelberg: Martin 18/2, Lowery 17/5, Ely 12/2, Würzner 10/1, Geist 7, Chapman 7, Osaghae 4, Heyden, Ugrai, Watkins.

Spielfilm: 10:9 (5.), 24:20 (10.), 29:28 (15.), 36:31 (Hz.), 44:38 (24.), 54:54 (30.), 68:62 (35.), 81:75 (Endstand). Zuschauer: 2462.