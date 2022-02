Kelvin Martin (10) und Rob Lowery (2.v.r.) enttäuschten gegen Chemnitz. Am Samstag in Bayreuth hofft auch Coach Branislav Ignjatovic (r.) auf eine Leistungssteigerung. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Kelvin Martin suchte gar nicht erst nach Ausreden. Über die sozialen Medien ging der US-Amerikaner in Diensten der MLP Academics hart mit sich selbst ins Gericht. Seine Leistung bei der 66:81-Niederlage gegen Chemnitz sei wohl die schlechteste seiner ganzen Karriere gewesen, haderte der 32-jährige Linkshänder. Teamkollege Rob Lowery nahm den Ball gerne auf, teilte Martins Beitrag und verkündete seinen Followern, dass er die eigene Leistung genauso einstufen würde.

Arthroskopie bei Shy Ely

Branislav Ignjatovic hört so etwas gerne. Wenngleich dem Headcoach natürlich lieber gewesen wäre, wenn Martin die Partie nicht ohne einen einzigen Treffer bei neun Versuchen beendet hätte. Oder Rob Lowery mehr als einen von sechs seiner Dreipunkte-Versuche verwandelt und sich nicht sechs Ballverluste geleistet hätte. Es ist die Haltung, die der Serbe schätzt. "Das sind tolle Jungs", sagt Ignjatovic, als er von der RNZ auf seine selbstkritischen Profis angesprochen wird: "Ich bin froh und stolz, mit solchen Spielern zusammenzuarbeiten, es fühlt sich immer gut an, Zeit mit ihnen zu verbringen, egal ob in der Trainingshalle oder im Bus auf langen Auswärtsreisen."

Wer Ignjatovic zuhört, der spürt, dass er große Stücke auf seine Schützlinge hält. Andererseits weiß auch der 55-Jährige ganz genau, dass ein toller Charakter und die richtige Einstellung nicht automatisch zu Siegen führen. Ignjatovics klare Forderung, sowohl an Lowery als auch an Martin: Nach einem schlechten Spiel brauchen wir jetzt dringend wieder ein gutes. Denn am Samstag haben die Academics mit der Auswärtspartie in Bayreuth (18 Uhr/MagentaSport) eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust.

Zumal die Heidelberger ohne einen ihrer wichtigsten Akteure auskommen müssen. Shy Ely, der sich gegen Chemnitz am Knie verletzt hatte, wird definitiv ausfallen. Zwar gab es am Montag nach einer ersten Untersuchung Entwarnung, weil kein Schaden am Bandapparat zu erkennen war. Der 34-jährige US-Amerikaner aber klagt weiterhin über eine gewisse Instabilität im Knie. Nun soll eine Arthroskopie an diesem Freitag Klarheit bringen. Ignjatovic hofft auf gute Nachrichten. Von einem Ausfall von ein bis zwei Wochen bis zu einem vorzeitigen Saisonende sei alles möglich. "Für Shy liefen die letzten Spiele auch nicht optimal, aber er ist und bleibt für uns unersetzlich", sagt Ignjatovic.

Im schlimmsten Fall langfristig, zumindest aber für die nächsten Partien, wird also noch mehr Verantwortung auf den Schultern von Lowery und Martin lasten. "Alle sind gefordert", nimmt der Trainer die ganze Mannschaft in die Pflicht und hofft, "dass der eine oder andere mit kleinerer Rotation befreit aufspielt". So hatten die Heidelberger unter anderem mit nur sieben Spielern zu Saisonbeginn sensationell Ludwigsburg besiegt. Von der damaligen Euphorie ist nicht mehr viel übrig geblieben. Zwölf der letzten 14 Spiele gingen verloren.

Das nagt irgendwann auch am Selbstvertrauen. "Die Jungs brauchen das Gefühl, dass sie konkurrenzfähig sind", sagt Ignjatovic, der in den allermeisten Partien spürt, dass seine Schützlinge am Limit spielen – es manchmal aber einfach nicht reicht: "Zu merken, dass man an die eigenen Grenzen stößt, ist immer schmerzhaft im Leben." Umso wichtiger wäre mal wieder ein Erfolgserlebnis beim Tabellenzehnten (neun Siege, zehn Niederlagen).

Und ein besseres Spiel von Kelvin Martin und Rob Lowery.