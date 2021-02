In der entscheidenden Phase war der Ball in Shy Elys Händen gut aufgehoben: Der US-Amerikaner führte die Academics zum Sieg. Foto: vaf

Heidelberg. (miwi) Es ist verwunderlich, dass dieses Basketballspiel zwischen den MLP Academics Heidelberg und den Rostock Seawolves zu einer Zeit stattfand, in der außerhalb der Halle am Olympiastützpunkt Schnee liegt. Es hätte besser gepasst, wenn draußen bereits die ersten Blumen geblüht hätten. Die Auseinandersetzung in der 2. Basketball-Bundesliga hatte Sonntagabend etwas von einem Playoff-Match – und die heiße Saisonphase startet erst nach Ostern. Im Spitzenspiel gaben beide Mannschaften schon einmal einen Eindruck, was im späteren Verlauf der Saison zur Normalität wird. Mit heißem Herzen kämpften alle um den Sieg im Duell Dritter gegen Zweiter, nach einer beeindruckenden Vorstellung siegten die Heidelberger 78:75 (46:32).

1,8 Sekunden vor Schluss herrschte in der fast menschenleeren Halle richtig Stimmung. Die Aufbauhelfer der Academics waren aus dem Häuschen, als Phillipp Heyden mit einem krachenden Dunk zum 78:75 den letzten Höhepunkt in einer packenden Partie lieferte. Der Kapitän der Academics wuchtete den Ball mit voller Kraft durch die Reuse und nachdem unmittelbar ein Verzweiflungswurf von Christopher Carter das Ziel verfehlt hatte, war der Sieg der Heidelberger im Topspiel perfekt.

Hintergrund > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Das war sicher die beste defensive Leistung in dieser Saison. In der ersten Halbzeit war es in beide Richtungen nahe am Optimum, weil wir die starken Rostocker bei 32 Punkten gelassen und selbst 46 Punkte gemacht haben. Es war [+] Lesen Sie mehr > Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Das war sicher die beste defensive Leistung in dieser Saison. In der ersten Halbzeit war es in beide Richtungen nahe am Optimum, weil wir die starken Rostocker bei 32 Punkten gelassen und selbst 46 Punkte gemacht haben. Es war klar, dass Rostock mit Wut im Bauch aus der Kabine kommt und uns unter Druck setzt. Zum Schluss entscheiden in so einem Match Kleinigkeiten und da hatten wir heute das Glück auf unserer Seite." > Matthias Lautenschläger, Geschäftsführer der Academics: "Dieser Sieg hat einen riesigen Wert für uns, wenn man sich die Entstehung vor Augen führt. Ich habe mich lange an das Hinspiel erinnert gefühlt, als wir ebenfalls eine tolle Leistung gezeigt haben, in der Schlussminute aber das Ding aus der Hand geben. Diesmal war es anders, wir haben ein Match gewonnen, das physisch auf einem ganz hohen Niveau stand." > Albert Kuppe, verletzter Flügelspieler der Heidelberger: "Ich bin total stolz auf die Jungs, alle haben bis zum Umfallen gekämpft. In Rostock haben wir auch ein tolles Spiel gemacht, am Ende aber knapp verloren." (miwi)

Der Pass auf Heyden kam von Shyron Ely, der gegen die Seawolves unter Beweis stellte, warum er einer der stärksten Spieler der gesamten Liga und ganz sicher ein Anführer der Heidelberger ist. Der US-Amerikaner drehte in den letzten Minuten der Begegnung auf und erzielte 89 Sekunden vor dem Ende die vielleicht wichtigsten Punkte der Partie. Zum ersten Mal seit der Anfangsphase waren die Rostocker beim 72:71 in Führung gegangen, als sich Ely den Ball schnappte, zum Korb zog und seiner Mannschaft mit einem Wurf aus der Halbdistanz den knappen Vorsprung zurückeroberte. Sieben seiner insgesamt 20 Zähler steuerte der Flügelspieler in der heißen Schlussphase bei.

"Ich glaube, ich bin einer der Spieler bei uns, die in einer solchen Phase den Ball in den Händen halten sollen", sagte Ely später. "Aber dieser Sieg war einer des gesamten Teams, weil jeder viel Energie gegeben hat", fügte die Heidelberger Führungskraft an. Bemerkenswert war die Vorstellung der gesamten Mannschaft aus Heidelberg auch deshalb, weil Albert Kuppe fehlte. Der Flügelspieler hatte sich im Training zwei Tage vor dem Spitzenspiel am Knie verletzt und versuchte, dem Team vom Spielfeldrand aus Impulse zu geben. "Morgen bekomme ich ein MRT gemacht, dann wissen wir mehr", erklärte Kuppe, der Probleme hat, das Gelenk anzuwinkeln. "Ohne ihn hätten wir ein großes Problem, weil er einen wichtigen Part in unserer Rotation spielt", sagte Coach Branislav Ignjatovic.

In den ersten 20 Minuten spielten die Heidelberger nahe am Optimum, vor allem in der Defensive waren die Ignjatovic-Schützlinge nach dem 115:100-Sieg unter der Woche in Tübingen deutlich verbessert und hielten den Tabellenzweiten aus Rostock bei nur 32 Punkten – eine klare 46:32-Führung war der Lohn. Nach der ärgerlichen und knappen Niederlage im Hinspiel stellten die Heidelberger unter Beweis, dass sie den Aufstiegskandidaten schlagen können.

Nach der Pause zeigten die Seawolves aber, warum sie eine Spitzenmannschaft sind, denn sie kämpften leidenschaftlich. Der Vorsprung der Heidelberger schrumpfte Punkt um Punkt zusammen und kurz vor dem Ende gingen die Rostocker sogar einmal in Führung. Es wurden Erinnerungen an den ersten Vergleich wach, als die Academics in der Schlussphase knapp unterlagen – aber diesmal reichte es zum Sieg.

Heidelberg: Ely 20 Punkte/3 Dreier, Nelson 11, Würzner 11/1, Willett 11/1, Trtovac 10, McGaughey 7/1, Geist 4, Heyden 2, Loh 2, Geier, Ihle, Vasiljevic

Rostock: Gloger 21, Wright 15/1, Carter 11/2, Veideman 11/1, Nelson 9/2, Loesing4, Jost 2, Buchholz, Ilzhöfer, Theis, Skobalj.

Spielfilm: 9:13 (5.), 20:17 (10.), 32:23 (16.), 46:23 (Hz.), 51:39 (25.), 60:54 (30.), 66:61 (34.), 71:72 (39.), 78:75 (Endstand).