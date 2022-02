Von Nikolas Beck

Heidelberg/Oldenburg. Nicht wenige sprechen von "Pauldingburg", wenn sie an Oldenburg denken. Branislav Ignjatovic nennt ihn voller Hochachtung aufgrund seiner Einzigartigkeit ein "Einhorn". Keine Frage: In Basketball-Deutschland ist Rickey Paulding eine Legende. "Ich kann ihn gar nicht genug loben, für seine Loyalität, für seine Einstellung, für seine Intelligenz", sagt Ignjatovic, der Trainer der MLP Academics, über den 39-jährigen US-Amerikaner. Seit 2007 läuft dieser ununterbrochen für die Baskets auf.

Im Sommer aber ist Schluss, Paulding beendet seine Karriere und die BBL verliert nach 15 Jahren eines ihrer Aushängeschilder.

Und Oldenburg gleich mit?

Zumindest hat das Tabellenschlusslicht durch den 109:73 (60:37)-Erfolg gegen die Academics im Abstiegskampf neuen Mut geschöpft. Die Heidelberger dagegen verpassten nicht nur eine große Chance, den Abstand auf das Tabellenende vorentscheidend zu vergrößern. Das Team von Coach Ignjatovic zeigte auch eine über die gesamte Spielzeit enttäuschende Leistung und war den wie entfesselt aufspielenden Gastgebern in allen Belangen unterlegen.

"Wir hatten keine Energie, waren schwach über das gesamte Spiel – und Oldenburg hat perfekt ausgenutzt, dass wir heute nahezu alles haben vermissen lassen", analysierte Brekkott Chapman, mit 18 Punkten und sehenswerten Dunkings einer der besseren Heidelberger, schonungslos ehrlich.

Dass bei den Donnervögeln frischer Wind weht, zeigte sich von Beginn an. Nicht nur, weil Paulding in seinem 567. BBL-Spiel unerwarteterweise von der Bank kam. Weniger überraschend war die neue Herangehensweise: hohes Tempo, schnelle Abschlüsse, viele Punkte. "Jeder, der sich ein bisschen mit Basketball auskennt, weiß, wie Ingo und seine Mannschaften spielen", sagte Ignjatovic vor der Partie über den neuen Baskets-Coach Ingo Freyer, der nach zuvor acht Niederlagen das Team am Montag übernommen hatte.

Die Heidelberger waren also gewarnt. Und dennoch wurden sie vor 500 Zuschauern förmlich überrannt. Lediglich Chapman (11 Punkte) und Rob Lowery (4 Punkte, 5 Assists) war es zu verdanken, dass die Academics "nur" mit einem Acht-Punkte-Rückstand das erste Viertel beendeten (27:19). Alleine: Auch danach sollte es nicht besser werden. Vor allem in der Defensive fanden die Heidelberger überhaupt kein Mittel mehr gegen die treffsicheren Baskets, ließen immer wieder zweite, dritte und einmal auch eine vierte Chance zu.

Da half auch die Rückkehr von Niklas Würzner nichts. Das Eigengewächs hat seinen Bänderriss im Sprunggelenk auskuriert und sorgte mit seinem Comeback am 28. Geburtstag dafür, dass Ignjatovic zum ersten Mal überhaupt der kompletten Kader zur Verfügung stand.

Doch wen der Serbe auch aufs Parkett schickte, spätestens nach drei Vierteln war endgültig klar, dass es in der EWE-Arena diesmal nichts zu holen geben würde (85:55). Vier Minuten vor Schluss hatten die Oldenburger dann bereits die magische 100-Punkte-Marke geknackt. Ignjatovic, der weite Teile der zweiten Halbzeit fassungslos und mit verschränkten Armen beobachtete, hatte da schon lange die weiße Fahne gehisst und seine Starter auf die Bank beordert.

Stenogramm: 7:4 (3.), 20:14 (8.), 27:19 (1. Viertel), 34:27 (13.), 47:31 (18.), 51:33 (Halbzeit), 60:37 (23.), 83:50 (28.), 85:55 (3. Viertel), 91:62 (33.), 102:70 (38.), 109:73 (Endstand).

Oldenburg: Michalak 26 (1 Dreier), Heidegger 15 (3), Paulding 14 (1), Pjanic 13 (2), Odiase 11, Holyfield 11 (1), Hundet 8 (2), Pressey 6 (1), Breunig 5.

Heidelberg: Chapman 18 (2), Lowery 13 (1), Ugrai 9 (1), Friederici 8 (1), Martin 7, Osaghae 6, Ely 5, Würzner 4, Kuppe 3 (1), Watkins.