Von Nikolas Beck

Heidelberg. Am Montagnachmittag war träumen noch erlaubt. Ob er denn gegen seinen Ex-Klub lieber den entscheidenden Dreier oder den entscheidenden Ballgewinn zum Sieg beisteuern wolle, wurde Leon Friederici von der RNZ gefragt. Friederici zögerte nicht: "Natürlich den entscheidenden Dreier."

Nun ja. Im Schicksalsspiel der MLP Academics gegen den Mitteldeutschen BC war der Shooting Guard, der im Hinspiel noch das Trikot des Gegners getragen hatte, am Mittwochabend dann aber eher ein Nebendarsteller. Einen Dreier versuchte er erst gar nicht, eine letzte spielentscheidende Aktion war beim souveränen 94:70 (40:37)-Erfolg der Academics aber auch gar nicht nötig.

So konnte Friederici mit seinen Kollegen hinterher dennoch um die Wette strahlen. Denn nach zuvor vier Niederlagen hintereinander sowie 13 in den vergangenen 15 Spielen ist die Bedeutung des Sieges über den punktgleichen Tabellennachbarn gar nicht hoch genug einzustufen. Nicht nur sicherten sich die Heidelberger den direkten Vergleich gegen Weißenfels. Headcoach Branislav Ignjatovic und sein Team verschafften sich vor der anstehenden zweiwöchigen Spielpause auch die dringend benötigte Luft im Abstiegskampf. Große Erleichterung oder gar Genugtuung verspürte Ignjatovic hinterher aber nicht: "Wenn wir weiter bodenständig und demütig bleiben, werden wir in der Liga bleiben."

Begonnen hatte der Abend mit einer Überraschung. Rob Lowery, eigentlich der Denker und Lenker bei den Heidelbergern, blieb zunächst draußen. Und auch Shy Ely, der nach zwei Partien Pause sein Comeback gab, nahm auf der Bank Platz. Dafür durften Jordan Geist und nach vielen Wochen auch Niklas Würzner mal wieder starten.

Ignjatovics Schachzug ging auf. Zwar war beiden Teams zu Beginn die besondere Anspannung anzumerken. Aber es waren die Heidelberger, die den besseren Eindruck machten. Geist steuerte früh neun Punkte bei, war am Ende Topscorer mit 22 Zählern. Und hätten Max Ugrai und Co. nicht ein ums andere Mal einfachste Würfe am Brett vergeben, wäre das erste Viertel – wie so oft – klarer an die Academics gegangen.

Erst am vergangenen Samstag hatten sie in Bayreuth einen beinahe perfekten Start hingelegt – und die Partie langsam, aber sicher aus der Hand gegeben, als die Kräfte schwanden und die Leistungsträger eine Pause brauchten.

Diesmal kamen also Ely und Lowery erst gegen Ende des Auftaktabschnitts ins Spiel und halfen mit, dass sich die Hausherren allmählich absetzen konnten. (20:14/9. Minute). Das gefielt den 1267 Zuschauern im SNP Dome, die mit einem spektakulären Alley-Oop von Lowery auf Osasu Osaghae erstmals aus ihren Sitzen gerissen wurden. Nach drei Minuten im zweiten Abschnitt war der Vorsprung erstmals zweistellig (33:23). Auch, weil Osaghae, der 23-jährige Center, der in seiner Debütsaison in Heidelberg einen ganz schweren Stand hat, gegen Ex-BBL-MVP John Bryant seine bisher produktivsten Minuten ablieferte und sieben Zähler beisteuerte.

Lediglich einem 0:6-Lauf war es geschuldet, dass es nur mit einer Drei-Punkte-Führung in die Kabine ging. Daher musste Matthias Lautenschläger im Halbzeit-Interview auch von "gemischten Gefühlen" berichten. "Beim Blick auf die Anzeigetafel kann man nicht ganz zufrieden sein", sagte der Academics-Geschäftsführer: "Ich denke, wir hätten höher führen können."

Oder vielleicht sogar müssen, aufgrund der bekannten Probleme nach dem Seitenwechsel? Lautenschläger: "Wir müssen höllisch aufpassen."

Das taten die Academics.

Zwar glich der MBC zweimal aus, aber spätestens als Geist, Lowery, Ugrai und erneut Lowery vier Dreier in Folge durch die Reuse jagten, war Festtagsstimmung im Dome (62:51/29.) – und wenig später der Start-Ziel-Sieg eingetütet. Mit 54:33 ging Hälfte zwei diesmal sogar deutlich an die Heidelberger.

Nur wegen Ignjatovics veränderter Rotation? Der Serbe winkte nach Spielende ab: "Wir haben uns zwar für eine defensivere Starting Five entschieden, aber das ganze Spiel gut verteidigt und den MBC auf unter 80 Punkten gehalten. Deswegen haben wir gewonnen."

Heidelberg: Geist 22 (1 Dreier), Lowery 18 (4), Chapman 16, Ugrai 14 (2), Osaghae 7, Würzner 5 (1), Ely 4, Martin 4, Watkins 2, Friederici 2, Kuppe.

Weißenfels: Morris 17 (1), Huskic 12, Yakhchali 11, Upshaw 8, Kerusch 7, Bryant 6, Caisin 5, Mushidi 4 (1), Friederici.

Stenogramm: 9:9 (6.), 24:20 (1. Viertel), 33:23 (13.), 40:31 (18.), 40:37 (Halbzeit), 42:42 (23.), 59:51 (28.), 66:54 (3. Viertel), 72:54 (33.),84:65 (38.), 94:70 (Endstand).