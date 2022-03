Von Jürgen Berger

Heidelberg. Branislav Ignjatovic stand kurz vor Ende des ersten Viertels unzufrieden am Spielfeldrand. Der Trainer der MLP Academics hatte die Arme in die Hüfte gestemmt, sein Blick wanderte unter das Hallendach. Wie sehr er auch versuchte, Einfluss auf den Auftritt seines Teams zu nehmen – sein Plan ging diesmal einfach nicht auf. "Wir haben nicht gut gespielt und Hamburg hat eine der besten Saisonleistungen gezeigt. Da sind wir schnell unter die Räder gekommen. Im Grunde war das Spiel schon nach zehn Minuten gegessen", erklärte Ignjatovic nach der deutlichen 76:100 (31:53)-Heimniederlage gegen den Playoff-Anwärter aus der Hansestadt.

Ratlos musste Academics Coach Branislav Ignjatovic zusehen. Foto: vaf

Die Enttäuschung bei den Heidelberger Bundesliga-Basketballern war groß, sie hatten sich mehr erwartet, wollten vor den wichtigen Heimspielen gegen Frankfurt (Dienstag, 19 Uhr) und Gießen (Samstag, 18 Uhr/beide jeweils MagentaSport) ein Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Doch vor 1713 Zuschauern im SNP Dome waren sie am Samstagabend chancenlos, lagen nach dem ersten Viertel schon mit 20 Punkten (13:33) zurück. Während Hamburg zauberte, zauderten die Academics.

Lediglich Topscorer Brekkott Chapman sorgte ganz am Anfang mit gelungenen Aktionen noch für kurze Glücksmomente. Das war’s dann aber leider schon mit den Hochgefühlen. "Es ist immer schwer, so deutlich zu verlieren. Wir haben viele Fehler gemacht", sagte der US-Amerikaner und richtete dann schnell kämpferisch den Blick nach vorne. "Ich habe es in meiner Karriere bisher immer gut hinbekommen, nach schlechten Spielen wieder in die Spur zu kommen. Wir schauen uns das Hamburg-Match am Sonntag noch einmal genau an und müssen herausfinden, wie wir gegen Frankfurt als Team wieder besser auftreten können."

Stimmen zum Spiel > Albert Kuppe, Flügelspieler der Academcis: "Wir haben den Anfang verschlafen. Danach war es bei 20 Punkten Rückstand einfach schon zu spät. Ich habe am Ende Minuten bekommen und versucht, zu zeigen, was ich kann. Aber das bringt jetzt natürlich auch nichts. Wir haben verloren. Ich hätte lieber das Spiel gewonnen und nicht gespielt. Es bringt jetzt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Wir müssen gegen Frankfurt vor allem in der Verteidigung aggressiver agieren – so wie beim Sieg in Göttingen." > Leon Friederici, Academics-Aufbauspieler: "Unser größtes Problem war, dass wir die Intensität von Hamburg am Anfang nicht gematcht haben. Sie haben uns mit ihrer aggressiven Defense gebrochen und einige schwere Dreier getroffen. Danach war es ein Dominoeffekt. Zum Glück bleibt uns wenig Zeit, um nachzudenken. Wir müssen gegen Frankfurt von Anfang an wach sein. Die wissen, um was es geht – wir auch. Wir müssen am Dienstag gewinnen und wir werden gewinnen." jüb



Und genau das müssen die Academics auch. Ignjatovic mahnte mit Blick auf die anstehende Schlüsselpartie gegen den direkten Konkurrenten zu absoluter Konzentration. "Der Abstiegskampf bleibt sehr spannend. Das zeigt auch der überraschende Sieg von Gießen über Oldenburg. Aber das haben wir gewusst. Keiner gibt auf – und wir müssen aufpassen, dass wir unsere gute Ausgangslage nicht verlieren", betonte der Coach. Er ist jetzt einmal mehr in einer Drucksituation gefordert: als Taktikfuchs, als Psychologe. "Frankfurt kann genauso intensiv verteidigen wie Hamburg. Das ist alles andere als ein Abstiegsteam. Wir brauchen eine Topleistung wie gegen Göttingen, um das Spiel zu gewinnen", forderte der Trainer und nahm seine Stützen wie Chapman, Rob Lowery, Kelvin Martin und Max Ugrai – die er im letzten Viertel alle schonte – in die Pflicht. "Die Leistungsträger haben kein gutes Spiel gemacht. Das ist der Grund für die Niederlage."

Die Mängelliste gegen Hamburg war lang. Sein Team muss am Dienstag bessere Entscheidungen in der Offensive und der Defensive treffen, den Ball besser laufen lassen. Doch viel Zeit, um Dinge zu korrigieren, bleibt nicht. Analyse am Sonntag, Training am Montag – dann geht es am Dienstag schon wieder ums Ganze. Ob Kyan Anderson wieder zur Verfügung stehen wird, ist offen. Der US-Amerikaner konnte mit einem Infekt am Freitag erstmals wieder trainieren, fühlte sich samstags aber wieder nicht gut. "Wenn er nicht gesund ist, kann er uns nicht helfen. Wir müssen den Mund abputzen und nach vorne schauen. In der BBL wird nichts verschenkt", sagte Ignjatovic, der seine zweite Garde um Albert Kuppe (12 Punkte) lobte. "Sie hat in einer schwierigen Situation mit viel Stolz und Mut gespielt" Genau diese Einstellung braucht ganz schnell auch wieder das gesamte Team.

Stenogramm: 6:13 (5.), 9:29 (8.), 13:33 (1 Viertel), 16:35 (11.), 19:43 (15.), 25:48 (18.), 31:53 (Halbzeit), 36:53 (23.), 48:66 (28.), 54:73 (3. Viertel), 59:79 (34.), 76:100 (Endstand).

Heidelberg: Chapman 15 (3 Dreier), Kuppe 12 (1), Geist 10 (, Martin 9, Osaghae 9, Friderici 8 (2), Würzner 5 (1), Lowery 3 (1), Ely 2, Ugrai 2, Watkins 1, Heyden.

Hamburg: Meisner 20 (4), Kotsar 18, Brown 17 (5), Hollatz 11 (1),, Christen 9 (2), Homesley 8 (1), Hinrichs 8, Walker 5 (1), Edigin 4, DiLeo, Drescher, Bluiett.