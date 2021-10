Auch der war drin: Jordan Geist (links) war am Samstagabend in Gießen nicht zu stoppen und avancierte mit 28 Zählern zum Matchwinner der Academics. Foto: Disqué

Von Nikolas Beck

Gießen. Aufsteiger? Tabellenführer? Irgendwie beides! Die MLP Academics haben am Samstagabend ihren dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Mit dem 75:68 (42:26) bei den Gießen 46ers verteidigten die Heidelberger nicht nur die Position an der BBL-Spitze, sondern machten ihrem Coach Branislav Ignjatovic auch das schönste aller Geburtstagsgeschenke. Der Serbe wurde am Samstag 55 Jahre alt - und war überwältigt: "Das ist einfach unmenschlich, was die Jungs zurzeit leisten."

Der Schlüssel zum Erfolg war mal wieder die Defense. Vor allem vor der Pause ließen die Heidelberger praktisch keine offenen Würfe zu. Die knapp 1600 lautstarken Fans in der Sporthalle Ost rieben sich verwundert die Augen, als nach 20 Minuten nur 26 Zähler ihrer Helden auf der Anzeigetafel standen. Ignjatovic war hinterher einfach nur stolz: "Ich finde nicht genug Worte, um die Mannschaft dafür zu loben. Sie hat den Gameplan in der Verteidigung wieder komplett umgesetzt."

Und das, obwohl die Academics erneut alles andere als in Bestbesetzung antreten konnten. Kelvin Martin und Albert Kuppe saßen in Freizeitklamotten auf der Bank, Rob Lowery und Osasu Osaghae waren erst am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen.

So verwunderte es nicht, dass Gießen nach der Pause Punkt für Punkt vom Rückstand wegknabberte. Fünf Minuten vor Schluss waren's nur noch zwei (60:62). "Da hat es so ausgesehen, dass die Heimmannschaft das erste Mal in Führung gehen könnte", so Ignjatovic, "dann haben wir uns aber sensationell gewehrt."

Allen voran Jordan Geist. Als der US-Amerikaner nach seiner Verschnaufpause Anfang des vierten Viertels zurück ins Spiel kam, war des Trainers Ansage klar. "Jetzt gibt es keine Gnade mehr", habe Ignjatovic zu seinem Topscorer gesagt. Und der hatte gehört. Elf Zähler in Folge markierte Geist, avancierte mit insgesamt 28 Punkten zum Matchwinner, und wurde hinterher von seinen Kollegen auf Händen getragen. "Ich hab mich einfach gut gefühlt und bin froh, dass ich dem Team helfen konnte", gab sich Geist fast schon zu bescheiden. Ob er denn mit dieser abermals bärenstarken Leistung in der Bundesliga angekommen sei, wollte die RNZ von ihm wissen. "Wenn ich noch ein paar Dreier mehr treffe...", wünschte sich der 24-Jährige eine bessere Trefferquote als die 1 von 7 am Samstagabend.

Sein Trainer wird es gerne hören. Am Ehrentag war Branislav Ignjatovic aber auch so schon wunschlos glücklich.

Heidelberg: Geist 28 (1 Dreier), Lowery 14 (2), Ely 9 (1), Würzner 8, Chapman 6, Osaghae 4, Heyden 4, Ugrai 2.

Stenogramm: 8:10 (5.), 17:24 (1. Viertel), 20:27 (12.), 22:37 (18.), 26:42 (Halbzeit), 32:46 (22.), 46:53 (27.), 53:58 (3. Viertel), 60:62 (35.), 62:69 (38.), 68:75 (Endstand).