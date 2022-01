Von Nikolas Beck

Heidelberg. Von "bedrückenden Zeiten" spricht Branislav Ignjatovic am Donnerstagnachmittag, also an jenem Tag, an dem der orthodoxe Christ Heiligabend feiert. Und wer den Trainer der MLP Academics kennt, der weiß, dass es ihm dabei gar nicht zwingend nur um die jüngsten Ergebnisse des Bundesliga-Aufsteigers geht. Ignjatovic ist einer, der vom Basketball besessen ist – aber auch stets über den Tellerrand hinausschaut. Auf den traditionellen Gang in die Kirche verzichtet der 55-Jährige pandemiebedingt. Silvester feierte er mit seiner Frau Gordana zu zweit daheim.

"Sport ist Teil der Gesellschaft", weiß der Serbe. Und Corona hat die Gesellschaft weiterhin fest im Griff. Gemunkelt werde, so Ignjatovic, dass eine Unterbrechung oder gar ein Saisonabbruch bevorstehen könnte. Auch in der BBL mehren sich schließlich die Infektionen. An diesem Freitag tagen die Klubvertreter, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Für die Academics steht am Abend das nächste Heimspiel gegen die Crailsheim Merlins an (20.30 Uhr/Magenta Sport). Die Heidelberger, bei denen eine Hälfte des Teams bereits geboostert ist, während die andere am Wochenende die dritte Spritze bekommt, blieben in dieser Saison bislang verschont. Am vergangenen Sonntag ging’s aber mal wieder zum PCR-Test, nachdem beim letzten Gegner Frankfurt ein Corona-Fall gemeldet wurde.

Alle negativ. Viel mehr Positives, wenn man so will, gab’s von der Dienstreise zu den Skyliners zum Jahresabschluss aber nicht zu vermelden. Zwar hatten die Academics drei Viertel lang geführt, aber gewiss nicht ihren besten Basketball gezeigt. Im Schlussabschnitt lief vor allem defensiv nicht mehr viel zusammen. 37 von 87 Punkten kassierten sie in den abschließenden zehn Minuten. Zu viel, um die neunte Niederlage hintereinander zu verhindern.

"Leider kommt in jedem Spiel irgendwann der Zeitpunkt, zu dem wir von verschiedenen Seiten gezeigt bekommen, dass wir ein Aufsteiger sind", sagt Ignjatovic. Damit meint er einerseits die Hessen, die nach ihrem Katastrophenstart auch personell noch einmal nachgelegt hatten. Andererseits aber auch die Schiedsrichter. Als Brekkott Chapman 30 Sekunden vor Schluss sein Team mit einem Dreier auf zwei Punkte herangebracht hatte, bekam er ein Technisches Foul wegen "Schauspielerei" gepfiffen. Ignjatovic ist sich sicher: "Gegen eine etablierte Mannschaft und einen etablierten Spieler wäre in solch einer Situation anders entschieden worden."

Sei’s drum. Sein Team, das wenige Sekunden später nach einem unsportlichen Foul von Niklas Würzner endgültig jegliche Hoffnung auf einen Sieg im Abstiegsduell begraben musste, müsse einfach lernen, in solchen Momenten cool zu bleiben, so der Coach.

Ignjatovic selbst hat auch keine andere Wahl: "Wir haben ein wichtiges Spiel verloren, aber an unserer Situation hat sich nicht viel verändert." Trotz der langen Niederlagenserie seien seine Schützlinge engagiert und motiviert, kämpfen in jedem Spiel und in jedem Training. Geübt wurde – erst als alle Test negativ waren ab Montag – mit Ausnahme des Langzeitverletzten Osasu Osaghae in voller Kaderstärke. Und dreimal sogar im SNP Dome. Die Schulferien machen’s möglich, dass der Parkettboden seit dem Heimspiel am Montag vor einer Woche gegen Ulm liegen bleiben konnte. "Das gibt uns vielleicht ein Stück weit Sicherheit", hofft Ignjatovic, endlich die Schussprobleme in den Griff zu bekommen.

Dass Selbstvertrauen Berge versetzen kann, zeigt der kommende Gegner. "Sie schweben auf Wolke sieben", sagt "Frenki". Die Merlins haben acht der vergangenen zehn Partien gewonnen, u.a. zuletzt gegen Bonn, in Chemnitz und gegen die Bayern. Außerdem reisen die "Zauberer" mit einem MVP-Kandidaten an: T.J. Shorts legt im Schnitt 20 Punkte und sieben Assists auf – und wäre vor der Saison beinahe bei den Academics gelandet. "Wir waren dran, am Ende hat er sich aber für Crailsheim entschieden", berichtet Ignjatovic, bevor er sich der Marinade widmet. Mit einem Spießbraten wird im Hause Ignjatovic am Freitag das Fasten beendet.

Fette zwei Punkte gegen Crailsheim nach über zwei Monaten sportlicher Magerkost würden dazu ganz gut passen.