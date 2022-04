Von Jürgen Berger

Crailsheim. Am Ende blieb den MLP Academics doch nur die Statistenrolle. Shyron Ely, Brekkott Chapman und Niklas Würzner verfolgten das Crailsheimer Schaulaufen in den letzten Spielsekunden mit enttäuschten Gesichtern auf der Heidelberger Bank, während die 2121 Zuschauer in der Hohenlohe Arena ihre leidgeplagten Helden frenetisch feierten.

Die 72:87-Niederlage war extrem bitter für das Team von Branislav Ignjatovic. "Wir waren sehr nah dran an unserem besten Basketball. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Entscheidend waren am Ende fünf Minuten, in denen wir den Kopf verloren haben", bilanzierte der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers treffend.

Die Merlins, die zuvor sechs Mal hintereinander verloren hatten, waren in den vergangenen Wochen durch einen Corona-Ausbruch und den Ausfall ihrer Leistungsträger TJ Shorts (Brustmuskelverletzung) und Bogdan Radosavljevic (Herzprobleme) gebeutelt. Kein Wunder, dass die Heimmannschaft lange keinen magischen Auftritt ablieferte. Die Academics waren ganz nah dran am nächsten Coup, doch im letzten Viertel gaben sie dann das Heft leichtfertig aus der Hand. Turnover Rob Lowery, Offensiv-Foul Jordan Geist, absichtliches Foul Chapman – diese drei Patzer bestrafte der strauchelnde Playoff-Anwärter Crailsheim eiskalt mit drei Dreiern und initiierte angeführt von Jaren Lewis (30 Punkte) den entscheidenden 15:0-Lauf. Danach verloren die Heidelberger, die drei Viertel lang immer die richtigen Antworten auf die Überholmanöver der Merlins gefunden hatten, plötzlich ihre Linie. Nichts ging mehr.

Hintergrund > Phillipp Heyden, Academics-Center: "Wir haben es 30 Minuten sehr gut gemacht, dann aber im letzten Viertel den Faden verloren. Crailsheim hat verdient gewonnen. Die Niederlage ist ärgerlich, allerdings sind die Merlins kein schlechtes Team und wurden von ihren Fans super unterstützt. Da [+] Lesen Sie mehr > Phillipp Heyden, Academics-Center: "Wir haben es 30 Minuten sehr gut gemacht, dann aber im letzten Viertel den Faden verloren. Crailsheim hat verdient gewonnen. Die Niederlage ist ärgerlich, allerdings sind die Merlins kein schlechtes Team und wurden von ihren Fans super unterstützt. Da war es für uns schwer, zu bestehen. Wir haben uns zuletzt in der Liga sehr stark präsentiert und dürfen nicht alles von einem Spiel abhängig machen. Wir dürfen die weiteren Partien nicht zu entspannt angehen. Es ist ein Wettbewerb und wir wollen weiterhin Spiele gewinnen. > Sebastian Gleim, Trainer der Crailsheim Merlins: "Wir hatten sehr viel Respekt vor Heidelberg. Das habe ich am Anfang stark gespürt. Zum Glück haben wir in der zweiten Halbzeit unser Feuer gefunden. Unsere Fans haben uns enorm unterstützt, dadurch konnten wir die Academics überholen und auch mental eine höhere Stufe erreichen. Wir haben verdient gewonnen. Angesichts unserer schwierigen Situation mit den Ausfällen von TJ Shorts und Bogdan Radosavljevic kann ich den Erfolg nicht hoch genug bewerten. Er gehört zu den drei wichtigsten der Saison."

[-] Weniger anzeigen

"Im Endeffekt zählt nicht, was in den ersten 30 Minuten passiert ist, die letzten zehn waren wirklich nicht gut", haderte Ignjatovic. "Die Chance auf einen Sieg war da. Es ist jedoch nicht leicht, das Niveau gegen ein Team wie Crailsheim zu halten. Mit dem Ergebnis können wir aber nicht zufrieden sein." Als einen ausschlaggebenden Faktor machte der Coach die Verteidigung gegen Lewis aus, dem ein neuer Karrierebestwert gelang. "Die entscheidenden Dreier waren zu frei. Da wurde nicht gut verteidigt. Das wäre eine Aufgabe für Kelvin Martin gewesen", erklärte Ignjatovic. "Man hat gemerkt, was er in dieser Runde für uns bedeutet – vor allem defensiv."

Der Defensiv-Anker und Impulsgeber der Academics verpasste die Partie bei den Merlins aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade, wie der Trainer bestätigte. "Kelvin wird ein paar Wochen fehlen", sagte Ignjatovic. Das ist eine sehr bittere Nachricht für den Aufsteiger, sogar ein Saison-Aus des US-Amerikaners scheint möglich. Das bedeutet für die Academics, dass sie auch beim schweren Auswärtsspiel gegen Ulm am Dienstag (19 Uhr) improvisieren müssen. Beim Tabellenvierten, der am Wochenende das Topduell in Ludwigsburg mit 61:74 verlor, sind die Rollen ganz klar verteilt.

Die Heidelberger reisen als Außenseiter an. Im Hinspiel in eigener Halle zogen sie allerdings nur knapp mit 79:84 den Kürzeren. Damals ging den Heidelbergern ohne Jordan Geist am Ende die Puste aus. Center Phillipp Heyden, der im ersten Duell mit Ulm starke elf Punkte erzielte, forderte nach der Niederlage in Crailsheim: "Wir dürfen die weiteren Partien nicht zu entspannt angehen. Es ist ein Wettbewerb und wir wollen weiterhin Spiele gewinnen." Ignjatovic will den Finger unterdessen nicht zu tief in die Wunde legen. "Meine Spieler sind sehr erfahren, da braucht man nicht viel zu bohren."

Die Keller-Teams aus Frankfurt und Gießen verloren am Sonntag. Das war für die Heidelberger die gute Nachricht des Spieltages.

Stenogramm: 2:6 (3.), 4:12 (5.), 6:17 (7.), 17:22 (1. Viertel), 21:28 (13.), 29:30 (15.), 29:38 (18.), 34:42 (Halbzeit). 39:47 (23.), 47:47 (25.), 50:57 (27.), 59:60 (3. Viertel), 61:66 (33.), 77:69 (37.), 87:72 (Endstand).

Crailsheim: Lewis (30 Punkte/4), Stuckey (14 (3), Caffey (12 (1), Harris 8 (1), Lasisi 7 (1), Gudmundsson 4, Aririguzoh 4, Kindzeke, Kovacevic.

Heidelberg: Geist 17 (2), Ugrai 14, Chapman 13 (3), Lowery 11 (1), Ely 8, Anderson 3, Würzner 2, Heyden 2, Friederici 2, Watkins, Osaghae.